Μπιρτς: «Η τρίτη περίοδος μας έδωσε τη νίκη»

Ο Κεμ Μπιρτς παραδέχτηκε ότι ο Ολυμπιακός είχε «σκαμπανεβάσματα» στην απόδοση του και απέδωσε τη νίκη επί του Άρη στο καλό τρίτο δεκάλεπτο των «ερυθρόλευκων».«Πιστεύω ότι στο πρώτο ημίχρονο επιτρέψαμε στον αντίπαλο να πετύχει πολλούς πόντους. Πέτυχαν 41 πόντους. Αλλά η εμφάνιση μας στο τρίτο δεκάλεπτο μας βοήθησε να φτάσουμε στη νίκη. Δεν παίξαμε τόσο καλά ούτε στο τέταρτο δεκάλεπτο, αλλά η τρίτη περίοδος μας έδωσε τη νίκη», δήλωσε αρχικά ο σέντερ των Πειραιωτών.Σε ερώτηση για το τι πρόκειται να δούμε από τον Ολυμπιακό ενόψει του Final Four, απάντησε: «Αυτή τη στιγμή κοιτάζουμε το Final Four. Είναι μια τελείως διαφορετική ιστορία το Final Four. Θέλαμε σήμερα να κλειδώσουμε την πρόκριση και να πάρουμε τη νίκη. Θεωρώ πως το σημερινό παιχνίδι ήταν μια εντελώς διαφορετική ιστορία από αυτά που έρχονται».