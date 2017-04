Πρώτη πράξη στη «μονομαχία» της Θεσσαλονίκης

Ο Άρης υποδέχεται στο Αλεξάνδρειο τον ΠΑΟΚ στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τα play off της Stoiximan.gr Basket League (19:00 Novasports1HD). Οι δυο ομάδες θέλουν να πάρουν προβάδισμα πρόκρισης στην επόμενη φάση, με τους γηπεδούχους να ψάχνουν την πρώτη τους εφετινή νίκη επί του μεγάλου αντιπάλου τους, καθώς στις δυο αναμετρήσεις της κανονικής διάρκειας (66-62 στο Αλεξάνδρειο και 62-58 στο PAOK Sports Arena), ο «Δικέφαλος» του Βορρά είχε πάρει ισάριθμες νίκες.



Οι δυο ομάδες θα συναντηθούν για έβδομη φορά σε σειρά play off της Stoiximan.gr Basket League και 19η στην ιστορία τους. Στο πλαίσιο της Stoiximan.gr Basket League ο ΠΑΟΚ μετράει έξι προκρίσεις σε ισάριθμες αναμετρήσεις των δυο ομάδων. Ο «Δικέφαλος» του Βορρά μετράει 15 νίκες στα play off, ενώ οι «κίτρινοι» τέσσερις. Κεντρικό πρόσωπο των αναμετρήσεων των δυο ομάδων θα είναι ο Σούλης Μαρκόπουλος, καθώς έχει καθίσει στον πάγκο των δυο ομάδων σε 16 από τα 19 προηγούμενα μεταξύ τους ματς στα play off. Στον πάγκο του ΠΑΟΚ μετράει οκτώ νίκες και τρεις ήττες, ενώ στον πάγκο του Άρη μετράει μία νίκη και τέσσερις ήττες.



Ο Δημήτρης Πρίφτης από την πλευρά του έχει μια νίκη και τρεις ήττες σε αγώνες play off με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ, ως προπονητής του Άρη. Τις άλλες δυο νίκες των «κίτρινων» κόντρας τους «ασπρόμαυρους» έχει πετύχει ο Λευτέρης Σούμποτιτς. Από την άλλη πλευρά, οι Σάκης Λάιος (δυο), Δημήτρης Ιτούδης (δυο) και Κώστας Φλεβαράκης (τρεις) έχουν πετύχει τις υπόλοιπες νίκες του ΠΑΟΚ επί του Άρη στα play off.



Διαιτητές της αναμέτρησης θα είναι οι Πηλοϊδης, Πουρσανίδης και Μαγκλογιάννης.

Αρης - ΠΑΟΚ Σάββατο 29 Απριλίου, 19:00 Live