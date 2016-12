«Ερυθρόλευκος» ο Ουότερς

Παίκτης του Ολυμπιακού είναι και με τη... βούλα ο Ντομινίκ Ουότερς. Ο 30χρονος άλλοτε γκαρντ των Κολοσσού Ρόδου και Άρη αποχώρησε από την Καντού και υπέγραψε συμβόλαιο με τους πρωταθλητές Ελλάδας, προκειμένου να καλύψει το κενό του τραυματία Ντάνιελ Χάκετ.«H ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον καλαθοσφαιριστή Dominic Wayne Waters.To who is who του Dominic Wayne WatersHμ. Γεν.: 28/09/1986Τοπ. Γεν.: Oregon (USA)Ύψος: 1.85Πρ. Ομάδες: Portland Showtime (2010), VOO Verviers-Pepinster (2010-2011), Liege Basket (2011-2012), Union Olympija (2012), Hapoel Holon (2012-2013), Basquet Manresa (2013-2014), Oliver Baskets (2014), Grand Rapids Drive (2014), Κολοσσός Ρόδου (2014-2015), Άρης (2015-2016), Pallacanestro Cantu (2016).Τα στατιστικά του στο ιταλικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της ΚαντούΑγ. Π. 2π. 3π. Βολ. Ρ. Ασ. Κλ. Κοψ.9 131 (14.6) 39/86 (45.4%) 12/30 (40%) 17/19 (89.5%) 23 (2.6) 68 (7.6) 10 (1.1) 5 (0.6)».