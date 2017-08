Ολοκληρώθηκαν οι αγώνες 3on3, ξεκινάει σήμερα το 5on5

Δεύτερη αγωνιστική μέρα χθες, Κυριακή 6 Αυγούστου 2017, για το 2ο Laconia Summer Basketour που διεξάγεται στο Κλειστό Γυμναστήριο Μολάων στο Δήμο Μονεμβασίας. Το πρόγραμμα περιελάβανε τους αγώνες 3on3 για τις Γυναίκες και τους Άνδρες κατηγορίας Over16 και μέρος έλαβαν συνολικά 16 ομάδες.Στο Γυναικείο, οι Freelancers κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο, επικρατώντας του Αγίου Νικολάου με 8-3 στον τελικό. Το χάλκινο μετάλλιο πήραν οι The Three Of Us.Από την άλλη, στην κατηγορία των Ανδρών Over16 νικητές, λαμβάνοντας παράλληλα το χρυσό μετάλλιο αναδείχθηκαν οι Trio of Trouble που έκαμψαν την αντίσταση των Warriors στον τελικό με σκορ 17-13. Στον μικρό τελικό οι So Cousins κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο.Μετά το πρώτο διήμερο, ολοκληρώθηκαν οι αγώνες 3on3. Τα βλέμματα πλέον στρέφονται στην σημερινή έναρξη του Πρωταθλήματος 5on5. Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι στις 17:00, για τον 1ο όμιλο, ο περσινός πρωταθλητής του Laconia Summer Basketour, ΑΠΟΕΛ, τίθεται αντιμέτωπος με την ΑΕ Σπάρτης. Στις 19:00, για τον 3ο όμιλο, διεξάγεται ο αγώνας Κάστρο-Superleague Academy και στις 21:00, για τον 2ο όμιλο, η Δαιμονιά κοντράρεται με την Άμυνα.Να θυμίσουμε πως οι ομάδες έχουν χωριστεί σε τέσσερις ομίλους μετά από κλήρωση που είχε πραγματοποιηθεί στην συνέντευξη Τύπου, με τις πρώτες ομάδες από τον κάθε όμιλο να παίρνουν την πρόκριση για το Final 4.Χορηγοί του Laconia Summer Basketour είναι οι Biogreco, Μορέως Ήδιστα, Petra Club, Ημιχρονο Σπορ, Tzante Café Restaurant, Laconia Magazine και Οπτικά Κότσαλης. Το Laconia Summer Basketour διεξάγεται με την στήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ. Συνδιοργανωτές είναι ο Δήμος Μονεμβασιάς και ο ΑΠΟΕΛ. Διεθνής Συνεργάτης το Διεθνής Συνεργάτης το World Club Basketball Tournament που διεξάγεται στο Hastings της Μεγάλης Βρετανίας.