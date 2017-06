Antetokounbros event: «Όλοι αδέλφια στο ΟΑΚΑ!»

Με τρίποντο του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τα... 13 μέτρα ολοκληρώθηκε το Antetokounbros Εvent στο ΟΑΚΑ, για το τελικό 92-91 υπέρ της «χρυσής» εθνική του 2005.



Μία γιορτή του μπάσκετ, με τις κερκίδες του ΟΑΚΑ γεμάτες από χαμογελαστά παιδιά, αλλά και τους ίδιους τους πρωταγωνιστές στο παρκέ να νιώθουν παιδιά, παίζοντας μπάσκετ και προσφέροντας υψηλό θέαμα. Χαλαρές άμυνες, διαδοχικά τρίποντα αλά πεταχτάρι από τον Γιώργο Πρίντεζη και τον Δημήτρη Διαμαντίδη να αποθεώνεται στο παρκέ που έγραψε ιστορία με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Παπαλουκάς, Χατζηβρέττας, Ντικούδης, Τσαρτσαρής, Διαμαντίδης, Παπαδόπουλος και Κακιούζης (εκεί ήταν και ο Σοφοκλής Σχορτσανίτης) έδειξαν να είναι σε πολύ καλή φόρμα ολοκληρώνοντας με σερί 14-0 το α΄ μέρος (67-53 στο ημίχρονο).



H ομάδα των Antetokounbros (παρόντες οι Γιάννης, Θανάσης και Κώστας) κατάφεραν να καλύψουν τη διαφορά στην 4η περίοδο, αλλά κανείς από τους 17.000 φιλάθλους δεν ενδιαφερόταν για το ποιος θα ήταν ο νικητής. Από τον Παναγιώτη Γιαννάκη μέχρι τους δημοσιογράφους, το ζητούμενο ήταν η διασκέδαση, η ξενοιασιά και η απόλαυση του αθλήματος που έχει κάνει υπερήφανους τους Έλληνες. Δώρα, διαγωνισμοί, συμμετοχή και αγάπη για το μπάσκετ ήταν όσα αποκόμισαν οι τυχεροί που βρέθηκαν στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων φωνάζοντας στο τέλος όλοι μαζί το μήνυμα που επέλεξαν ο Γιάννης και ο Θανάσης για το event: We are all bros!



Το τζάμπολ στον αγώνα αθλητών με αμαξίδιο που προηγήθηκε του βασικού, έκανε η μαμά Αντετοκούνμπο, Βερόνικα. Mετά το τέλος του πρώτου αγώνα, ο Θοδωρής Παπαλουκάς πήρε το μικρόφωνο και μαζί με τον πατέρα Αντώνιο στο κέντρο του γηπέδου, ζήτησε από τον κόσμο να στείλουν sms στο 19828 για να ενισχύσουν την «Κιβωτό του Κόσμου». Οι διοργανωτές είχαν διαμορφώσει στις θύρες 27 & 29 το χώρο, για συλλογή συσκευασμένων τροφίμων μακράς διάρκειας, καθώς και καθαριστικά είδη. Aκολούθησε η φαντασμαγορική εμφάνιση των δύο ομάδων, με τους Γιάννη, Θανάση και Κώστα Αντετοκούνμπο να κερδίζουν το πιο θερμό χειροκρότημα, όταν εμφανίστηκαν από τη φυσούνα και οι τρεις μαζί!



Την αποθέωση γνώρισε ο Δημήτρης Διαμαντίδης κατά την παρουσίαση της χρυσής εθνικής του 2005, με τον τέως αρχηγό του Παναθηναϊκού να πατά για πρώτη φορά το παρκέ του ΟΑΚΑ, όπου μεγαλούργησε, από το τουρνουά “Diamonds are for ever”, το οποίο είχε διοργανώσει η πράσινη ΚΑΕ τον περασμένο Σεπτέμβριο για να τον αποχαιρετήσει. Αποθεωτική υποδοχή επεφύλασσε ο κόσμος και στον εκ των αρχηγών του Ολυμπιακού, Γιώργο Πρίντεζη. Όπως συνέβη και στο Αλεξάνδρειο στις 18 Ιουνίου, σε ρόλο διαιτητή, το τζάμπολ έκανε και στο ΟΑΚΑ ο πατήρ Αντώνιος.



Ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο οποίος έχει κατακτήσει χρυσό μετάλλιο σε Ευρωμπάσκετ και ως παίκτης (αρχηγός) της εθνικής Ελλάδας και ως Ομοσπονδιακός επέλεξε στην πρώτη πεντάδα τους Παπαλουκά, Χατζηβρέττα, Κακιούζη, Παπαδόπουλο και Γιώργο Πρίντεζη. Η ομάδα των Antetokunbros ξεκίνησε με τους Γιάννη, Θανάση, Χάινς, Γκίκα και Σερμαντίνι.



Νικητής στο διαγωνισμό καρφωμάτων αναδείχτηκε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, ο οποίος πήδηξε πάνω από τον συμπαίκτη του, Κωτσόπουλο, πήρε τη μπάλα απ’ το κεφάλι του και κάρφωσε με εντυπωσιακό τρόπο. Θέαμα προσέφεραν με τα καρφωματά τους, φυσικά ο Γιάννης και ο Κώστας Αντετοκούνμπο, ο Χατζηβρέττας, ο Χάινς, ο Σερμαντίνι και ο Κωτσόπουλος.



Τα δεκάλεπτα: 36-36, 67-53, 82-76, 92-91



Οι συνθέσεις:



Antetokounbros & Friends (Ζήβας): Γαρμπής 2, Γκίκας, Παναγιωτίδης 3, Τρικαλιώτης, Σαλούστρος 4, Ντιφαντής 8, Κωτσόπουλος, Σερμαντίνι 12, Καμπερίδης, Χάινς 10, Γιάννης Αντετοκούνμπο 25, Θανάσης Αντετοκούνμπο 27



Εθνική Ομάδα 2005 (Γιαννάκης): Παπαλουκάς 10, Χατζηβρέττας 12, Ντικούδης 8, Τσαρτσαρής 11, Διαμαντίδης 8, Παπαδόπουλος 20, Κακιούζης 4, Πρίντεζης 21