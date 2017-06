Πάρε μέρος στο 3 on 3 του AntetokounBros Event 2017

Στο πλαίσιο του AntetokounBros Event 2017 στις 25 Ιουνίου, η Nike διοργανώνει 3 on 3 τουρνουά μπάσκετ και προσκαλεί τους νέους που αγαπούν το μπάσκετ να διεκδικήσουν μια θέση στον τελικό, για να παίξουν στο στάδιο του ΟΑΚΑ με τους Γιάννη και Θανάση Αντετοκούνμπο.Εάν είσαι από 16 έως 18 χρονών (με χρονολογία γέννησης 1999 - 2001) μπορείς να φτιάξεις τη δική σου ομάδα, να δηλώσεις συμμετοχή στο nike.com/athens , διεκδικώντας μια θέση στον τελικό. Οι 2 ομάδες φιναλίστ, θα παραλάβουν Nike εξοπλισμό και θα παίξουν αντίπαλες κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου του μεγάλου αγώνα στο γήπεδο του ΟΑΚΑ, παρέα με τους Γιάννη και Θανάση Αντετοκούνμπο.Για να ζήσεις τον πιο συναρπαστικό αγώνα της ζωής σου, κάνε άμεσα την εγγραφή σου στο nike.com/athens Το 3 on 3 τουρνουά μπάσκετ θα γίνει στο Nike Basketball Lounge, στο Τείχος των Εθνών στο ΟΑΚΑ και θα ξεκινήσει στις 10:00 το πρωί.Όλοι όσοι θα συμμετέχουν στο τουρνουά μπάσκετ θα πάρουν αυτομάτως Nike pass για τον μεγάλο αγώνα καθώς και την επίσημη μπλούζα των AntetokounBros events.Μη χάνεις χρόνο! Δήλωσε συμμετοχή εδώ: http://gonike.me/antetokounbros Όλοι οι φίλοι του μπάσκετ, ακόμη κι αν δεν πάρουν μέρος στο τουρνουά, μπορούν να ζήσουν συναρπαστικές εμπειρίες παρέα με τη Nike.Επισκέψου το Nike Basketball Lounge, στο Τείχος των Εθνών, για να παρακολουθήσεις το 3 on 3 τουρνουά μπάσκετ, να πάρεις μέρος σε προκλήσεις δεξιοτήτων, διαδραστικές εμπειρίες καθώς και να ενημερωθείς για την τεχνολογική εξέλιξη και καινοτομία των προϊόντων της Nike.Παράλληλα, μπορείς να αποκτήσεις ένα Nike pass για τον μεγάλο αγώνα στο ΟΑΚΑ. Τα Nike passes είναι περιορισμένα και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Μη χάνεις χρόνο και έλα από νωρίς το πρωί για να τα προμηθευτείς.