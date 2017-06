Η Costa Navarino, ο πρότυπος αειφόρος προορισμός στη Μεσόγειο, διοργανώνει για 5η συνεχή χρονιά το Basketball Camp και προσφέρει στα παιδιά και τις οικογένειες τους ένα μοναδικό συνδυασμό διακοπών και προπονήσεων μπάσκετ με κορυφαίους σταρ του αθλήματος.



Το Basketball Camp «Zisis & Friends» θα πραγματοποιηθεί από 25-29 Ιουνίου 2017 στο The Westin Resort Costa Navarino. Ταλέντα του μπάσκετ και παιδιά 7 έως 17 ετών που αγαπούν το άθλημα, θα έχουν την ευκαιρία να προπονηθούν στο προδιαγραφών FIBA κλειστό γήπεδο μπάσκετ του Navarino Dunes, με την καθοδήγηση έμπειρων αθλητών και προπονητών, ώστε να βελτιώσουν την τεχνική τους, να μάθουν τρόπους ατομικής προπόνησης και εξέλιξης, αλλά κυρίως να διασκεδάσουν παίζοντας μπάσκετ.



Φέτος, το κεντρικό πρόσωπο του Basketball Camp είναι ο διεθνής μπασκετμπολίστας Νίκος Ζήσης, πρώην αρχηγός της Εθνικής oμάδας και μέλος των σωματοφυλάκων της «χρυσής ομάδας» της Ελλάδας, με ενεργή συμμετοχή σε όλες τις μεγάλες επιτυχίες της Εθνικής Ανδρών της σύγχρονης εποχής: χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ 2005, αργυρό στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2006, χάλκινο στο Ευρωμπάσκετ 2009, αλλά και πρωταθλητής Γερμανίας 2016-2017 με την Μπάμπεργκ (Bamberg).



Διαχρονικά είδωλα του μπάσκετ που κατέκτησαν πρωταθλήματα στην Ελλάδα και την Ευρώπη, καταξιωμένοι παίκτες και προπονητές, θα διδάξουν, θα συζητήσουν και θα παίξουν μπάσκετ με όσους λάβουν μέρος στο «Zisis & Friends» Basketball Camp.



Μια μοναδική εμπειρία περιμένει και όσους επιλέξουν το The Westin Resort Costa Navarino για τις διακοπές τους, αφού τα απογεύματα οι μεγαλύτεροι σε ηλικία φίλοι του αθλήματος θα μπορούν, σε ένα ανοιχτό πρόγραμμα, να παίξουν μπάσκετ με τους super stars που θα συγκεντρωθούν στο κορυφαίο resort της Μεσογείου.



Κατά τη διάρκεια του Basketball Camp, μικροί και μεγάλοι θα διασκεδάσουν στο θαλάσσιο πάρκο με τις νεροτσουλήθρες, στις πισίνες του ξενοδοχείου και στην απέραντη αμμώδη παραλία The Dunes Beach, ενώ θα έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν μέσα από μια ευρεία γκάμα εμπειριών και δραστηριοτήτων που παρέχει η Costa Navarino, μεταξύ των οποίων θαλάσσια σπορ, ποδηλασία, τοίχος αναρρίχησης, αλλά και πίστα καρτ.



Πληροφορίες και κρατήσεις στο westincostanavarino.com ή τηλ. 27230 97000



Email: reservations.westin@costanavarino.com