Final Four με φιλανθρωπικό χαρακτήρα

Με ένα φορτηγό τρόφιμα για τα παιδιά της «Κιβωτού του Κόσμου» και πρωταθλήτρια ομάδα την DPG Group, ολοκληρώθηκε το Σαββατοκύριακο 10 & 11 Ιουνίου το φετινό Final Four του Πρωταθλήματος Μπάσκετ Δημοσιογράφων και Eργαζόμενων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Ε.Σ.Α.Κ.Ε., με χορηγό τη μεγαλύτερη ελληνική στοιχηματική εταιρεία στο διαδίκτυο STOIXIMAN.GR.



Η φετινή διοργάνωση ξεχώρισε για τον έντονο φιλανθρωπικό της χαρακτήρα, καθώς και τις δύο ημέρες του Final Four με πρωτοβουλία του Ομίλου ΣΚΑΪ και της φιλανθρωπικής δράσης «Όλοι Μαζί Μπορούμε» συγκεντρώθηκε ένας σημαντικός όγκος τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης τα οποία και παραδόθηκαν στην «Κιβωτό του Κόσμου».



Τις απονομές στους νικητές και τις φιναλίστ πραγματοποίησαν ο Αντιπρόεδρος του ΕΣΑΚΕ, κ. Σταύρος Δουβής, ο Πρόεδρος του ΠΣΑΤ, κ. Σωτήρης Τριανταφύλλου, ο προπονητής «θρύλος» του ελληνικού μπάσκετ κ.Γιάννης Ιωαννίδης και ο Δήμαρχος Αμαρουσίου, κ. Γιώργος Πατούλης.



Πριν την διεξαγωγή του Τελικού πραγματοποιήθηκε ένας ξεχωριστός αγώνας μπάσκετ μεταξύ μικτής ομάδας Δημοσιογράφων και της ομάδας της «Κιβωτού του Κόσμου», όπου οι θεατές είχαν την τύχη να παρακολουθήσουν την «ψυχή» της Κιβωτού, τον Πατέρα Αντώνιο να πετυχαίνει μερικά εντυπωσιακά καλάθια.



Στο αγωνιστικό μέρος, παρά την αξιέπαινη προσπάθεια της ομάδας των Δημοσιογράφων, η ομάδα της Κιβωτού κέρδισε τον αγώνα, με τον αρχηγό της Μικτής Αντώνη Σρόιτερ να προσφέρει τιμητική πλακέτα στον πατέρα Αντώνιο της Κιβωτού για το σημαντικό έργο του.



Στο μεγάλο τελικό του Final Four η ομάδα της DPG επικράτησε σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι του ALPHA με 73 – 57 και με μεγάλους πρωταγωνιστές τον Χρήστο Κάβουρα που σημείωσε 30 πόντους (αναδείχθηκε και πολυτιμότερος παίκτης του F4) και τον Γιάννη Κουβόπουλο με 23 πόντους. Από την ομάδα του Alpha,που πλήρωσε το κακό της ξεκίνημα στο παιχνίδι, ξεχώρισαν οι Κώστας Χρόνης και Στέλιος Αποστόλου με 16 και 14 πόντους αντίστοιχα.



Εξαιρετικά αμφίρροποι ήταν οι δύο ημιτελικοί του Σαββάτου όπου η DPG επικράτησε του ΣΚΑΙ με 64 – 52 ενώ ο ALPHA νίκησε στο «τηλεοπτικό ντέρμπι» τον ΑΝΤΕΝΝΑ με 72 – 63. Πριν την διεξαγωγή του Τελικού πραγματοποιήθηκε και Διαγωνισμός Τριπόντων όπου νικητής αναδείχθηκε ο Βαγγέλης Ράπτης από τον ΑΝΤΕΝΝΑ.



Η Οργανωτική Επιτροπή του Πρωταθλήματος ευχαριστεί την εταιρεία Stoiximan.gr, για την άμεση ανταπόκριση και έμπρακτη στήριξη του Final Four, τον Δήμο Αμαρουσίου και προσωπικά τον Δήμαρχο κ. Γ. Πατούλη για την παραχώρηση του Κ.Γ. του Αγίου Θωμά, την εταιρεία ΒΙΚΟΣ που προσέφερε τα νερά και τα αναψυκτικά που δρόσισαν τους παίκτες και τέλος τον Ε.Σ.Α.Κ.Ε., για την υποστήριξη και την συμπαράσταση από την πρώτη ημέρα διεξαγωγής του Πρωταθλήματος Μπάσκετ Μ.Μ.Ε.