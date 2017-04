«3ο Basketaki All Star Game – Δυναμώνουμε την Φλόγα»

Ολοι μαζί μπορούμε να να «Δυναμώσουμε την Φλόγα» και να στηρίξουμε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Το «Βasketaki The League» διοργανώνει τη Μεγάλη Τετάρτη στο γήπεδο Γεώργιος Στεφανόπουλος (Μαζαράκη), στο Περιστέρι το τρίτο φιλανθρωπικό All Star Game, με στόχο την ενίσχυση του συλλόγου «Φλόγα», αλλά και του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Περιστερίου. Στις 20:30 θα πραγματοποιηθεί αγώνας επίδειξης από καλαθοσφαισιστές με αμαξίδιο.



Το «Βasketaki The League» συστήθηκε σε όλες και όλους το 2013, καταφέρνοντας σήμερα, τέσσερα χρόνια μετά, να είναι το μεγαλύτερο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα μπάσκετ της Αθήνας, με περισσότερους από 4.000 παίχτες να έχουν περάσει πλέον από τα παρκέ της διοργάνωσης. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τη Μεγάλη Τετάρτη 12/4/2017 θα διοργανώσει ακόμα μια μεγάλη γιορτή, με τη συμμετοχή των καλύτερων παιχτών όλων των κατηγοριών της διοργάνωσης, το τρίτο φιλανθρωπικό «Basketaki All Star Game». Με δύο αγώνες, ανάμεσα στους επίλεκτους των τεσσάρων κατηγοριών της διοργάνωσης (Elite, Master, Development και D-2 League), με συνολικά 60 παίχτες να συμμετέχουν (30 ανά αγώνα) και παράλληλα με διαγωνισμό τριπόντων με ελεύθερη συμμετοχή, ακόμα ένα «Basketaki All Star Game» αναμένεται να προσφέρει δυνατές συγκινήσεις!



Στόχος ενός ακόμα «Basketaki All Star Game», είναι φυσικά να δυναμώσει τον σύλλογο γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια «Φλόγα»! Έναν σύλλογο τα μέλη του οποίου, δίνουν με αυταπάρνηση συνεχείς καθημερινές μάχες κι ευχόμαστε το ποσό που θα συγκεντρωθεί από όλους όσους παρευρεθούν, να είναι υψηλότερο από κάθε άλλη χρονιά! Παράλληλα όμως, για πρώτη χρονιά φέτος, η διοργάνωσή θα προσπαθήσει να ενισχύσει και το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Περιστερίου, συλλέγοντας τρόφιμα και ρούχα, θέλοντας να δείξει προς όλες τις κατευθύνσεις, ότι η αλληλεγγύη και η ανθρωπιά δεν τελειώνουν ποτέ.



Παρούσα θα είναι και η Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο (ΟΣΕΚΑ), η οποία θα παρευρεθεί για πρώτη φορά σε εκδήλωση της διοργάνωσής και πραγματοποιώντας μάλιστα και αγώνα επίδειξης.



Αναλυτικότερα το πρόγραμμα του τρίτου «Basketaki All Star Game»:

16.30-18.30 Προκριματικός τριπόντων

19.00 All Star Development Vs All Star Development 2 Game

20.30 Μινι αγώνας επίδειξης μπάσκετ αμαξιδίων από την ΟΣΕΚΑ (Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο)

21.00 All Star Master Vs All Star Elite Game

21.45 Διαγωνισμός Τριπόντων (στο ημίχρονο της αναμέτρησης)



Το ραντεβού είναι για τη Μεγάλη Τετάρτη 12 Απριλίου, στο γήπεδο Γεώργιος Στεφανόπουλος (Μαζαράκη), στο Περιστέρι (Στυλιανού Γονατά και Βορείου Ηπείρου) από τις 16.00 και μέχρι αργά το βράδυ, ώστε όλοι μαζί να «Δυναμώσουμε την Φλόγα»!