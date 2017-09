Αυξάνονται οι αντιδράσεις κατά του Τραμπ

Golden State players are champions and men of principle who give back to their community. #respect — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) 23 Σεπτεμβρίου 2017

Οι επιθέσεις κατά του Ντόναλντ Τραμπ, μετά την απόφασή του να αποσύρει την πρόσκληση προς τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς έχει προκαλέσει μπαράζ επιθέσεων από το ΝΒΑ προς τον Αμερικανό πρόεδρο. Ο Μάτζικ Τζόνσον τάχθηκε στο πλευρό των «πολεμιστών», γράφοντας στη σελίδα του στο Twitter: «Στηρίζω τους πρωταθλητές NBA, Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, τους ιδιοκτήτες, τους παίκτες και τους οπαδούς. Οι παίκτες του Γκόλντεν Στέιτ είναι πρωταθλητές και άνδρες με αρχές που δίνουν πίσω στην κοινωνία».Τα σχετικά tweets:Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Κόμπι Μπράιαντ, ο οποίος τόνισε μέσω Twitter: «Ένας πρόεδρος των ΗΠΑ, που το όνομά του από μόνο του δημιουργεί διαίρεση και θυμό, που τα λόγια του εμπνέουν διχόνοια και μίσος, δεν μπορεί να κάνει την Αμερική μεγάλη ξανά».Το σχετικό tweet: