Γουόκερ: «Να μπούμε στα play off»

Ο Κέμπα Γουόκερ υπογράμμισε πως ο μεγάλος του στόχος είναι να βοηθήσει τους Σάρλοτ Χόρνετς, ώστε να επιστρέψουν στα play off του ΝΒΑ. Ο αστέρας των «σφιγγών» τόνισε πως προτιμάει μια τέτοια πορεία με την ομάδα του, παρά μια ακόμα συμμετοχή στο All Star Game.Χαρακτηριστικά, ο Γουόκερ υπογράμμισε: «H all-NBA team είναι τεράστια τιμή, μια μεγάλη πρόκληση για μένα. Επίσης θέλω να συνεχίσω να παίζω σε all star game. Όμως ο μεγάλος μου στόχος είναι να οδηγήσω τους Χόρνετς στα playoffs».