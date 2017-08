Κάτοικος Βοστώνης ο Ίρβινγκ (photo)

A taste of what's to come ☘️ pic.twitter.com/BzP3OgoQ28 — Boston Celtics (@celtics) 23 Αυγούστου 2017

"Isaiah embodied what it meant to be a Celtic. He captured fans’ hearts not only with his spirit, but his personality.” - Danny Ainge. pic.twitter.com/Xz85keUYHq — Boston Celtics (@celtics) 23 Αυγούστου 2017

"Jae's toughness was contagious... He improved his skills each year, but it's his energy and fight that will be remembered." - Danny Ainge. pic.twitter.com/De607dAmtN — Boston Celtics (@celtics) 23 Αυγούστου 2017

OFFICIAL: #Cavs acquire Isaiah Thomas, Jae Crowder, Ante Zizic & 2018 unprotected 1st-round pick (via BKN).



📝: https://t.co/idY75FwUKp pic.twitter.com/EYHRyZPhS5 — Cleveland Cavaliers (@cavs) 23 Αυγούστου 2017

A big THANK YOU from the entire organization & we wish you well in the next chapter of your career. pic.twitter.com/7PDqLJgMQ9 — Cleveland Cavaliers (@cavs) 23 Αυγούστου 2017

Στους Μπόστον Σέλτικς θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κάιρι Ίρβινγκ, καθώς ολοκληρώθηκε η ανταλλαγή του με τον Αϊζάια Τόμας. Ο Αμερικανός παίκτης ανακοινώθηκε επισήμως από τους «Κέλτες», οι οποίοι παραχώρησαν στους «Καβς» και τους Τζέι Κράουντερ και Άντε Ζίζιτς. Επίσης, οι φιναλίστα των εφετινών τελικών του ΝΒΑ πήραν και ένα ντραφτ πρώτου γύρου για το 2018.Ο Αμερικανός παίκτης αποχώρησε τελικά από τους Καβαλίερς, όπως είχε ζητήσει, προκειμένου να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και να μην είναι πίσω από τον Λεμπρόν Τζέιμς. Από την πλευρά τους, οι Σέλτικς έσπευσαν να ευχαριστήσουν και τον Αϊζά Τόμας για την προσφορά του, τα προηγούμενα χρόνια.Οι ανακοινώσεις των δυο ομάδων: