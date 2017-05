«Έβρεξε» τρίποντα στο Χιούστον (video)

.@patbev21 gets us going with a 3! pic.twitter.com/6QcDqJ77Y9 — Houston Rockets (@HoustonRockets) 8 Μαΐου 2017

That 🏀 movement ➡️ Ryno 3! pic.twitter.com/NALzFRVCTs — Houston Rockets (@HoustonRockets) 8 Μαΐου 2017

Pat gets us going with another 3 to start the second-half! 🚀 pic.twitter.com/3409GFbLOe — Houston Rockets (@HoustonRockets) 8 Μαΐου 2017

That's how you end a quarter! ⤵️ pic.twitter.com/kdSMsfi3wG — Houston Rockets (@HoustonRockets) 8 Μαΐου 2017

.@TheofficialEG10 is on 🔥!



22 points on 6/9 3PT shooting. pic.twitter.com/PGzGPwWxpP — Houston Rockets (@HoustonRockets) 8 Μαΐου 2017

Με μεγάλα σουτ, οι Χιούστον Ρόκετς κατάφεραν να κάμψουν την αντίσταση των Σαν Αντόνιο Σπερς και να ισοφαρίσουν τη σειρά των ημιτελικών της Δύσης σε 2-2.Τα σχετικά βίντεο: