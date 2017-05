Τα καλύτερα του Τόμας (video)

Isaiah knocks down his second 3 of the game! pic.twitter.com/dhgI4yW3SA — Boston Celtics (@celtics) 3 Μαΐου 2017

Thomas ⬆️, Horford ⬇️ pic.twitter.com/2poTUHWhHf — Boston Celtics (@celtics) 3 Μαΐου 2017

Big offensive board by Horford, who finds Thomas for the clutch corner 3! pic.twitter.com/mzXS1q6Yn2 — Boston Celtics (@celtics) 3 Μαΐου 2017

Isaiah Thomas scores his 50th point of the night and sets the Garden on fire! pic.twitter.com/TLE8c9Z4GT — Boston Celtics (@celtics) 3 Μαΐου 2017

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του Αϊσάια Τόμας από τη δεύτερη αναμέτρηση των Μπόστον Σέλτικς κόντρα στους Γουάσινγκτον Γουίζαρντς, όπου σημείωσε 53 πόντους και οδήγησε την ομάδα του στο 2-0.Τα σχετικά βίντεο: