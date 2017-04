Η ηγετική εμφάνιση του Γουέιντ (video)

Ο Ντουέιν Γουέιντ πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στο δεύτερο ματς των Σικάγο Μπουλς με τους Μπόστον Σέλτικς και με την εμπειρία του, οδήγησε την ομάδα του στη νίκη 111-97.

Το σχετικό βίντεο:

Did someone say #PlayoffWade? pic.twitter.com/sTeMGkpBcv