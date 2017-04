Αντετοκούνμπο: “Θα είναι απεγνωσμένοι στο δεύτερο ματς” (video)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο υπογράμμισε πως οι Τορόντο Ράπτορς θα είναι αρκετά επικίνδυνοι στο δεύτερο ματς της σειρά των play off. Ο Έλληνας παίκτης υπογράμμισε μεταξύ άλλων στις δηλώσεις του, μετά τη νίκη των Μιλγουόκι Μπακς, μέσα στον Καναδά: “Ξέρουμε πως θα είναι πιο απεγνωσμένοι για τη νίκη στο δεύτερο παιχνίδι. Θα πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι και ενωμένοι, προκειμένου να πάρουμε τη νίκη”.



Το σχετικό βίντεο:

"We know they are going to be more desperate in Game 2. We have to stay together; stay focused and try to get a win." #FearTheDeer pic.twitter.com/B3rWQcWHVL