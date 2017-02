Nike και artist Same84 δημιούργησαν graffiti για τον Αντετοκούνμπο

Το γήπεδο στα Σεπόλια, από όπου ξεκίνησε και έπαιζε μπάσκετ από παιδί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αποκτά ένα μοναδικό graffiti αφιερωμένο στον παγκοσμίου φήμης αθλητή.

Το Greek Freak, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, θα πρωταγωνιστήσει αυτή την Κυριακή στον μεγάλο αγώνα στις ΗΠΑ και η Nike, που υποστηρίζει και εμπνέεται από τους μεγαλύτερους αθλητές στον κόσμο, δημιούργησε σε συνεργασία με τον graffiti artist Same84 ένα εμβληματικό graffiti με τον Γιάννη, στο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς του στα Σεπόλια.



Κανείς δεν φανταζόταν ότι ο Γιάννης παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, θα κατάφερνε να φτάσει στην κορυφή του παγκόσμιου μπάσκετ. Ο Γιάννης με σκληρή δουλειά και όραμα ξεπέρασε κάθε δύσκολη συγκυρία και πρόβλεψη. Κατάφερε να γίνει ένας από τους κορυφαίους παίκτες του μπάσκετ παγκοσμίως, με το παρατσούκλι του, «Greek Freak», να πρωταγωνιστεί στις αθλητικές συζητήσεις και τελικά να κερδίζει επάξια την θέση του στον μεγάλο αγώνα στις 19 Φεβρουαρίου.



Η συνεργασία της Nike με τον graffiti artist Same84

είναι η μεγαλύτερη απόδειξη ότι σημασία δεν έχει από που ξεκινάς αλλά που μπορείς να φτάσεις με σκληρή δουλειά, επιμονή και υπομονή. Για τον Same84, ο Γιάννης είναι ένας σύγχρονος ήρωας, καθώς η πορεία του, μας εμπνέει όλους να προσπαθήσουμε να κατακτήσουμε την κορυφή και τα όνειρα μας. «Ο Γιάννης είναι ένας από εμάς, κι αυτό που τον κάνει ξεχωριστό είναι ότι ανέπτυξε τις δυνατότητες του για να εξελιχθεί και να πετύχει, παραμένοντας προσγειωμένος» σημειώνει ο Same84. «Εκπροσωπεί τη χώρα μας επάξια και τιμά τον κόσμο που τον ακολουθεί σε κάθε του εμφάνιση, κάθε του καλάθι. Πρόσωπα με τέτοια δυναμική είναι πηγή έμπνευσης για κάθε καλλιτέχνη». Το εμβληματικό αυτό graffiti φιλοξενείται στο χώρο που γεννήθηκε το ταλέντο του Γιάννη, το γήπεδο μπάσκετ όπου η ιστορία του άρχισε να ξεδιπλώνεται.



Η Nike μοιράζεται την ιστορία του Γιάννη σε μια ειδικά σχεδιασμένη σελίδα στο nike.com και προσκαλεί τους αθλητές της Nike και όλους τους Έλληνες, να τον υποστηρίξουν σε μια από τις σημαντικότερες εμφανίσεις της καριέρας του, όπου για μια ακόμη φορά θα κάνει πράξη τη φιλοσοφία της Nike: Just Do It!