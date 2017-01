Πενταδάτος και με ρεκόρ στο All Star Game o Αντετοκούνμπο

Εγραψε ιστορία ο Αντετοκούνμπο, καθώς έγινε ο νεότερος μη Αμερικανός παίκτης που θα βρίσκεται στην αρχική πεντάδα του All Star Game. Ο Ελληνας άσος “έκλεψε” το ρεκόρ από τον Γιάο Μινγκ, ενώ άφησε πίσω του και τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, καθώς έγινε ο νεαρότερος παίκτης των Μπακς που θα αγωνιστεί στο All Star Game.Ο Αντετοκούνμπο ήταν ανάμεσα στους κορυφαίους της ψηφοφορίας. Εμεινε τρίτος στην Ανατολή πίσω από Λεμπρόν Τζέιμς (1.893.751) και Κάιρι Ιρβινγκ (1.696.769), έχοντας συγκεντρώσει 1.604.463 ψήφους. Μάλιστα οι τρεις αυτοί ήταν και οι μοναδικοί που ξεπέρασαν το εκατομμύριο στις ψήφους στην Ανατολή.Μαζί με τη Δύση, ο Αντετοκούνμπο ήταν έκτος, με τους Στεφ Κάρι (1.848.121), Τζέιμς Χάρντεν (1.771.375) και Κέβιν Ντουράντ (1.768.185) να βρίσκονται πάνω από όλους τους άλλους παίκτες.Ετσι ο άσος των Μπακς σε ηλικία 22 ετών, 2 μηνών και 14 ημερών θα είναι βασικός στο All Star Game, με τον Γιάο Μινγκ να βλέπει το όνομα του να έχει σβηστεί, αφού ήταν 2 μήνες και 14 μέρες μεγαλύτερος όταν ξεκίνησε βασικός σε αυτή τη γιορτή του μπάσκετ.Το All Star Game θα γίνει φέτος στις 19 Φεβρουαρίου στη Νέα Ορλεάνη και οι πεντάδες θα είναι οι παρακάτω:Δύση: Στεφ Κάρι (Γουόριορς), Κέβιν Ντουράντ (Γουόριορς), Τζέιμς Χάρντεν (Ρόκετς), Κογουάι Λέοναρντ (Σπερς), Αντονι Ντέιβις (Πέλικανς).Ανατολή: Κάιρι Ίρβινγκ (Καβαλίερς), Λεμπρόν Τζέιμς (Καβαλίερς), Τζίμι Μπάτλερ (Μπουλς), Γιάννης Αντετοκούνμπο (Μπακς), Ντεμάρ ΝτεΡόζαν (Ράπτορς).