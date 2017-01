Κιντ: «Ο Γιάννης είναι All Star παίκτης»

Να βοηθήσει και αυτός από την πλευρά του, έτσι ώστε να βρεθεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο All Star Game της Νέας Ορλεάνης, προσπάθησε ο Τζέισον Κιντ. Ο τεχνικός των Μιλγουόκι Μπακς υπογράμμισε πως ο διεθνής Έλληνας παίκτης παίζει το τελευταίο χρονικό διάστημα σαν All Star παίκτης και πως είναι απόλυτα ικανοποιημένος με την απόδοσή του.Ο Κιντ τόνισε μετά τη νίκη των «ελαφιών» επί των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ: «Ο Γιάννης κάνει πάρα πολλά πράγματα με συνέπεια σε κάθε παιχνίδι. Αυτό κάνουν οι All Star στο ΝΒΑ. Μπορεί κανείς εύκολα να διαπιστώσει πόσο καλύτερος έχει γίνει από την αρχή της χρονιάς στο διάβασμα του παιχνιδιού και πόση αυτοπεποίθηση έχει. Η ασίστ που έδωσε στον Χένσον και πήραμε το προβάδισμα στο τελευταίο λεπτό ήταν απίστευτη φάση».