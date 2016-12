«Προτιμώ πλέι - οφ από All Star Game»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δηλώνει ότι πρώτος του στόχος είναι να βοηθήσει τους Μπακς να μπουν στα πλέι - οφ και όχι η συμμετοχή στο All Star Game.



Ο 22χρονος έκανε άλλο ένα μεγάλο παιχνίδι κόντρα στους Πίστονς και ενίσχυσε τις πιθανότητές του να γίνει All Star. Ωστόσο σε δηλώσεις του τόνισε ότι περισσότερο τον ενδιαφέρει η πρόοδος της ομάδας του στη σεζόν.



«Δεν με νοιάζει να παίξω στο All Star Game. Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να βοηθήσω την ομάδα μου να μπει στα play offs. Σίγουρα θα ήταν τιμή να λάβω μέρος, αλλά αυτό στο οποίο είμαι αφοσιωμένος είναι να προκριθούμε στα play offs κι όχι να παίξω στο All Star Game. Αυτό θα με κάνει περισσότερο χαρούμενο», είπε συγκεκριμένα ο «Greek Freak».