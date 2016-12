Ευχαρίστησε τον Κάιρι ο Γουέστμπρουκ (video)

Ο Ράσελ Γουέστμπρουκ δε μπορούσε να κρύψει τη χαρά του για την ήττα των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ από τους Κλίβελαντ Καβαλίρς. Ο παίκτης των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ πληροφορήθηκε το αποτέλεσμα του αγώνα κατά τη διάρκεια της προπόνησης της ομάδας και μετά από ένα εύστοχο σουτ που επιχείρησε πανηγύρισε φωνάζοντας “Ευχαριστώ Κάιρι”, απευθυνόμενος στον Κάιρι Ίρβινγκ, ο οποίος σημείωσε το νικητήριο καλάθι των Καβαλίερς στον αγώνα με τους Γουόριορς.



Το σχετικό βίντεο:

