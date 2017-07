Έκθεση Ασφάλειας Volvo Trucks

Ο αριθμός σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων που εμπλέκονται φορτηγά έχει μειωθεί, αλλά η ασφάλεια των ευάλωτων χρηστών των δρόμων πρέπει να βελτιωθεί. Αξιοσημείωτο είναι ότι ακόμα και σήμερα πολύ λίγοι οδηγοί φορτηγών φοράνε ζώνες ασφαλείας. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από μία νέα έρευνα οδικής ασφάλειας της Volvo Trucks.



"Στην Έκθεση Ασφάλειας 2017 της Volvo Trucks αναλύουμε και περιγράφουμε γιατί συμβαίνουν ατυχήματα με εμπλοκή φορτηγών, πώς προκαλούνται και τι πρέπει να γίνει για να μειωθεί ο κίνδυνος συγκρούσεων και των συνεπειών τους. Αυτά τα στοιχεία είναι σημαντικά όχι μόνο για την εξέλιξη των προϊόντων μας αλλά και για όσους ασχολούνται με τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας" δήλωσε ο Πέτερ Γουέλς, επικεφαλής της Ομάδας Έρευνας Ατυχημάτων της Volvo Trucks.



Η Έκθεση Ασφάλειας 2017 της Volvo Trucks βασίζεται στις έρευνες της Volvo για τα τροχαία ατυχήματα και σε στοιχεία διαφόρων εθνικών και Ευρωπαϊκών φορέων. Ένα από τα συμπεράσματα της έρευνας είναι ότι πρέπει να μειωθούν περαιτέρω οι κίνδυνοι για τους ευάλωτους χρήστες των δρόμων, όπως πεζοί, ποδηλάτες, αναβάτες μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετιστές.



"Την τελευταία δεκαετία ο αριθμός σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων με την εμπλοκή βαρέων φορτηγών μειώθηκε σχεδόν στο μισό στην Ευρώπη. Ωστόσο, τα ατυχήματα φορτηγών με την εμπλοκή ευάλωτων χρηστών των δρόμων δεν έχουν μειωθεί στον ίδιο βαθμό" δήλωσε ο Καρλ Γιόχαν Άλμκβιστ Διευθυντής Οδικής & Προϊοντικής Ασφάλειας της Volvo Trucks.



Περίπου το 35% των ατόμων που τραυματίζεται σοβαρά ή θανάσιμα σε ατυχήματα όπου εμπλέκονται βαριά φορτηγά είναι ευάλωτοι χρήστες των δρόμων. Με τον αυξανόμενο ρυθμό της αστικοποίησης και το μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων και οχημάτων στους δρόμους, υπάρχει κίνδυνος αύξησης των τραυματισμών εάν δεν ληφθούν δραστικά μέτρα.



Το να έχει ο οδηγός μία σαφή εικόνα της περιοχής γύρω από το φορτηγό είναι σημαντικό για την αποφυγή ατυχημάτων. Συμπληρωματικά στους καθρέπτες πίσω θέασης, τους ευρυγώνιους καθρέπτες και τις κάμερες οπισθοπορείας, η Volvo έχει μία λύση μέσω της οποίας ο οδηγός μπορεί να βλέπει τι συμβαίνει στην εμπρός γωνία της πλευράς του συνοδηγού με τη βοήθεια μιας κάμερας.



«Είναι επίσης σημαντικό για τους πεζούς και τους ποδηλάτες να συνειδητοποιούν πόσο ζωτικής σημασίας είναι να βλέπουν και να τους βλέπουν, αλλά και να συνυπάρχουν με ασφάλεια στους δρόμους. Γι’ αυτό, το εκπαιδευτικό υλικό μας απευθύνεται σε νέους και ενήλικες, όπως για παράδειγμα οι καμπάνιες μας Stop, Look, Wave & See και Be Seen που επισημαίνουν με ακρίβεια αυτά τα θέματα,» σχολίασε ο Καρλ Γιόχαν Άλμκβιστ.



Για τον περιορισμό των συγκρούσεων με άλλα οχήματα, τα φορτηγά της Volvo είναι εξοπλισμένα με διάφορα συστήματα ενεργητικής ασφάλειας. Αλλά σε περίπτωση που συμβεί ατύχημα, υπάρχει ένα δοκιμασμένο και αξιόπιστο στοιχείο ασφάλειας που πραγματικά σώζει ζωές – η ζώνη ασφαλείας.



«Από την έρευνα αποκαλύπτεται ότι πάρα πολλοί οδηγοί φορτηγών δεν χρησιμοποιούν τις ζώνες ασφαλείας τους αν και γνωρίζουμε ότι οι μισοί από τους οδηγούς που δεν φορούσαν ζώνες και σκοτώθηκαν σε τροχαία ατυχήματα θα είχαν επιζήσει εάν τις φορούσαν,» σχολίασε ο Άλμκβιστ.

Η Έκθεση Ασφάλειας 2017 της Volvo Trucks είναι η δεύτερη του είδους που δημοσιεύει η Ομάδα Έρευνας Ατυχημάτων της Volvo Trucks.



«Η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων είναι ένα πολύ σημαντικό παγκόσμιο ζήτημα. Γι’ αυτό θέλουμε να μοιραστούμε τα αποτελέσματα της έρευνάς μας με σαφή και κατανοητό τρόπο» δήλωσε ο Πέτερ Γουέλς.