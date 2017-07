Προσφορές από την Mitsubishi

Νέες τιμές και προσφορές για μοντέλα ASX, L200 Double Cab και Space Star (1,2 CVT και 1,0 Inform).



Για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο θα ισχύσουν οι παρακάτω προωθητικές ενέργειες για τα μοντέλα της Mitsubishi Motors:



Το ASX 5d Di 1.6 MT 4WD Invite Plus μοντέλο 2015, AS&G προσφέρεται με όφελος 3,820 ευρώ, με αποτέλεσμα η τιμή τους διαμορφώνεται στα 23,470 από 27,290 ευρώ.



Το ASX 5d Di 1.6 MT 4WD Intense Plus Panorama μοντέλο 2015,5 AS&G προσφέρεται με όφελος 1.000 ευρώ. Έτσι η τιμή τους διαμορφώνεται στα 26,490 από 27,490 ευρώ



Το L200 Double Cab 2.4 μοντέλο 2016,5 Intense Plus Auto προσφέρεται με όφελος 2,400 ευρώ και η τιμή του διαμορφώνεται στα 32,250 ευρώ. Άρα πλέον το μοντέλο με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων έχει την ίδια τιμή με αυτό που εφοδιάζεται με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων.



Η τιμή του Space Star 1.2 CVT Intense διαμορφώνεται στα 12,990 ευρώ με συνολικό όφελος για τον πελάτη 1,360 ευρώ και η τιμή αυτή είναι η ίδια με το Space Star 1.2lt. Intense με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων.



H τιμή του Space Star 1.0lt. Inform ανέρχεται στα 9,990 ευρώ