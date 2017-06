Ο Σκοτ Ίστγουντ και η BMW μαζί στο “Overdrive” (video)

Έχοντας τη σκηνοθετική υπογραφή του Πιέρ Μορέλ (“Taken”) – βιρτουόζου των ταινιών δράσης - το “Overdrive” προσφέρει καταιγιστική δράση σε συνδυασμό με αρκετή δόση χιούμορ. Σύμφωνα με το ρόλο τους, ο Σκοτ Scott (“Snowden”, “Suicide Squad”, “Fast8: The Fate of the Furious”) και ο Φρέντι Θορπ (“The Head Hunter”) είναι δύο ριψοκίνδυνα αδέλφια που πλαισιώνονται από τις εκρηκτικές πρωταγωνίστριες Άννα ντε Άρμας (“Blade Runner 2049”, “War Dogs”) και Γκέα Βάις (“Vikings”). Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης οι Σάιμον Αμπκαριάν (“The Cut”) και Κλέμενς Σικ (“Point Break”, “James Bond 007 – Casino Royale”). Το σενάριο έγραψαν οι Μάικλ Μπραντ και Ντέρεκ Χαας, ο οποίος υπογράφει και τα σενάρια κινηματογραφικών επιτυχιών όπως “Wanted” και “2 Fast 2 Furious”.



Στην ταινία εμφανίζονται πολλά μοντέλα αυτοκινήτων BMW και η μοτοσικλέτα BMW R nineT. Η νέα BMW M3 κάνει μία επίδειξη των επιδόσεών της από την πρώτη σκηνή που σε βάζει αμέσως σε κλίμα δράσης. Η BMW Σειρά 6 Gran Coupé είναι το αυτοκίνητο διαφυγής των αδελφών σε πολλές σκηνές στο “Overdrive”. Η νέα BMW Σειρά 4 Cabrio, το θρυλικό BMW i8 και η σπάνια BMW 327 vintage δίνουν επίσης το παρών στην ταινία.



Η συνεργασία μεταξύ “Overdrive” και BMW έδεσε άριστα, χάρη στην ισχυρή απήχηση της ταινίας σε άτομα νεαρής ηλικίας και φίλους του αυτοκινήτου. Η συναρπαστική πλοκή, οι καταδιώξεις με γρήγορα αυτοκίνητα και οι χιουμοριστικές ατάκες εκφράζουν άριστα τη βασική υπόσχεση της BMW για Γνήσια Οδηγική Απόλαυση (“Sheer Driving Pleasure”). Η έμφαση που δίνεται στο δυναμισμό, τις επιδόσεις και την αισθητική των αυτοκινήτων ενισχύει το κύρος της μάρκας.





Η BMW θα χρησιμοποιήσει τη συνεργασία της με το “Overdrive” στις επικοινωνίες της σε όλο τον κόσμο. Εκτός από τις διάφορες έντυπες και online διαφημίσεις και ένα τηλεοπτικό διαφημιστικό, τα δημοφιλή κανάλια της BMW στα social media, ειδικότερα, θα παίξουν κομβικό ρόλο. Εξάλλου, οι πελάτες BMW θα προσκληθούν να παρακολουθήσουν και άλλες τοπικές προβολές.



Η BMW είναι επίσης χορηγός των Βραβείων του Σωματείου Αμερικανών Σκηνοθετών (DGA), τα οποία απονέμονται κάθε χρόνο σε κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές που ξεχωρίζουν και είναι από τα πιο έγκυρα της βιομηχανίας ενώ παράλληλα θεωρούνται το τέλειο βαρόμετρο στην κούρσα για τα Όσκαρ της Αμερικανικής Ακαδημίας κινηματογράφου.







Η υπόθεση του “Overdrive”



Τα δύο τολμηρά, χαρισματικά αδέλφια ο Άντριου (Σκοτ Ίστγουντ) και ο Γκάρετ Φόστερ (Φρέντι Θορπ) είναι επιδέξιοι κλέφτες αυτοκινήτων με ιδιαίτερη προτίμηση σε ακριβά συλλεκτικά μοντέλα. Σαν μία έμπειρη ομάδα, το πνεύμα της περιπέτειας που τους διακατέχει δεν έχει όρια. Αναζητώντας νέες προκλήσεις στη Γαλλική Ριβιέρα, έρχονται σε σύγκρουση με τον τοπικό γκάνγκστερ Τζιάκομο Μοριέρ (Σάιμον Αμπκαριάν ), του οποίου τη σπάνια και ανεκτίμητη συλλογή αυτοκινήτων σχεδιάζουν να κλέψουν. Αλλά ο Μόριερ αποδεικνύεται απρόβλεπτος αντίπαλος και προκαλεί τα αδέλφια να αποδείξουν το εξαιρετικό ταλέντο τους κλέβοντας το ακριβότερο αυτοκίνητο από τον μεγαλύτερο αντίζηλο του Μαξ Κλέμπ (Κλέμεντς Σικ ) μέσα σε ορισμένο χρονικό διάστημα. Έτσι ξεκινά ένας αγώνας ενάντια στο χρόνο, με απροσδόκητη τροπή, εξέλιξη και άφθονη αδρεναλίνη …







Το “Overdrive” θα αρχίσει να προβάλλεται στις κινηματογραφικές αίθουσες σε όλο τον κόσμο από τα τέλη Ιουνίου 2017.



Δείτε το τρέιλερ της ταινίας εδώ