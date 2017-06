Στη 19η Διεθνή Διοργάνωση για τη βράβευση του "Κινητήρα της Χρονιάς" («Engine of the Year») που πραγματοποιήθηκε στη Στουτγάρδη, ο κινητήρας βενζίνης 1,2 PureTech Turbo του ομίλο υPSA, αναδείχθηκε από μία διεθνή επιτροπή δημοσιογράφων ως ο "Κινητήρας της Χρονιάς 2017" στην κατηγορία "1000 -1400 κ.εκ.".



Η βράβευση αυτή είναι η τρίτη συνεχόμενη για ένα απόλυτα πετυχημένο και υπέρ-αποδοτικό μηχανικό σύνολο, το οποίο κατασκευάζεται στο εργοστάσιο Française de Mécanique στο Douvrin της Γαλλίας καθώς και στο Xiang Yang της Κίνας. Από το 2014, η παραγωγή του διακεκριμένου βενζινοκινητήρα με απόδοση 110 και 130 ίππων έχει ξεπεράσει τις 850.000 μονάδες και λόγω της αυξημένης ζήτησης στα τέλη του 2017 θα ξεκινήσει η κατασκευή του και στο εργοστάσιο Trémery (επίσης στη Γαλλία).



Με αυτή την προσθήκη, η παραγωγή του εν λόγω κινητήρα θα διπλασιαστεί, έτσι ώστε από το 2019 να ξεπερνά το ένα εκατομμύριο μονάδες σε ετήσια βάση. Ο κινητήρας 1200 PureTech Turbo στις εκδόσεις 110 & 130 ίππων τοποθετείται σε περισσότερα από 90 μοντέλα και εκδόσεις που διατίθενται σε 70 και πλέον χώρες. Το 2017, o συγκεκριμένος κινητήρας διακρίθηκε και με το ολοκαίνουργιο Peugeot 3008 SUV, το οποίο απέσπασε τον τίτλο του Ευρωπαϊκού Αυτοκινήτου της Χρονιάς ("European Car of the Year 2017").



Στην ευρωπαϊκή αγορά, ο κινητήρας 1200 PureTech αντιπροσωπεύει για τον Όμιλο PSA το ένα τρίτο επί του συνόλου των κινητήρων βενζίνης και πετρελαίου.



Διακεκριμένος για την αποδοτική και ελαστική του λειτουργία, ακόμη και στις πιο χαμηλές στροφές, ο κινητήρας 1,2 PureTech συνεχίζει να προσφέρει ασυναγώνιστες επιδόσεις και από τα τέλη του 2017 ακόμη χαμηλότερες εκπομπές ρύπων και κατανάλωση καυσίμου (έως 4%). Συγκεκριμένα έχουν γίνει οι εξής επεμβάσεις:



• Εισαγωγή ενός φίλτρου μικροσωματιδίων για τη μείωση των εκπομπών CO2 πάνω από 75%.

• Βελτίωση της απόδοσης του θερμοδυναμικού κύκλου καύσης και αύξηση στην πιέση ψεκασμού έως τα 250 bar, στοιχεία που συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση της απόδοσης του κινητήρα.

• Μείωση των μηχανικών τριβών και εισαγωγή ενός νέου συστήματος υπερτροφοδότησης (turbo)

• Μείωση των διαστάσεων (compact κινητήρας) για βελτιώση της αεροδυναμικής του αυτοκινήτου.



Για τη βράβευση αυτή, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Group PSA δήλωσε πως: "Με αυτή τη διάκριση επιβεβαιώνεται η εξαιρετική ποιότητα και απόδοση των βενζινοκινητήρων μας. Συνεχίζουμε να εξελίσουμε τους κινητήρες εσωτερικής καύσης, ώστε να τους κάνουμε αποδοτικότερους και ακόμη πιο φιλικούς προς το περιβάλλον, ανταποκρινόμενοι στην πρόκληση της ακόμη καλύτερης διαχείρισης των διαθέσιμων ενεργειακών πόρων".