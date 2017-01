Cadillac "beast": Το προεδρικό όχημα του Ντόναλντ Τράμπ

Σύμφωνα με το περιοδικό Autoweek, το νέο προεδρικό αυτοκίνητο βασίζεται στην πλατφόρμα του S.U.V Cadillac Escalade χρησιμοποιεί το σασί απο το μεσαίο ανοιχτό φορτηγό Kodiak και έχει χειροποίητα τμήματα - πάνελ για το αμάξωμα του. Ο κωδικός του για την εταιρία είναι "Cadillac One" και The Beast (Το Κτήνος) για τις Μυστικές Υπηρεσίες ως "The Beast"Περισσότερο ως ...τανκ παρά ως αυτοκίνητο, το αμάξωμα του είναι κατασκευασμένο από χάλυβα, αλουμίνιο, τιτάνιο και κεραμικά υλικά, ενώ τα παράθυρα του μπορεί να αντέξουν διατρητικές σφαίρες. Το εσωτερικό είναι πλήρως ‘’σφραγισμένο’’ για να μπορεί να προστατεύσει τον πρόεδρο από βιοχημικές επιθέσεις. Έχει βαριές θωρακισμένες πόρτες και πλάκα ενισχυμένου χάλυβα πλάκα κάτω από το όχημα - που το προστατεύει από βόμβες τοποθετημένες στην άκρη του δρόμου.Για την κίνηση φροντίζει ένα μοτέρ ντίζελ 6500 κ.εκ. V8 με κιβώτιο ταχυτήτων από ανοιχτό φορτηγό heavy dutyΕκτός από τον αμυντικό εξοπλισμό η προεδρική λιμουζίνα έχει και επιθετικό εξοπλισμό: Εκτοξευτήρες χειροβομβίδων κρότου λάμψης, εκροφύσια δακρυγόνων, αλλά και κάμερα νυχτερινής όρασης μπροστά. Στο εσωτερικό υπάρχει παροχή οξυγόνου για τέσσερις επιβάτες και φιάλες του τύπου αίματος του προέδρου. Η δεξαμενή καυσίμου είναι θωρακισμένη και εγκιβωτισμένη σε αφρό για να αποτρέψει την έκρηξη. Τα ελαστικά, είναι ανθεκτικά σε διάτρηση ενώ οι ζάντες χάλυβα επιτρέπουν στο αυτοκίνητο να συνεχίσει να κινείται , ακόμη και αν τα ελαστικά καταστραφούν.Η νέα προεδρική Cadillac ζυγίζει 9 τόννους και μπορεί να δεχθεί και να αντέξει επίθεση με χειροβομβίδα ή αντιαρματικό ρουκετοβόλο (Rocket Propelled Grenade).Η νέα προεδρική Cadillac έκανε την εμφάνιση της στην ανάληψη καθηκόντων του Πρόεδρου, στις 20 Ιανουαρίου.