Καθαρός ο Ουίγκινς, βρώμικη η υπόθεση!

UKAD statement after closing its investigation into the package delivered to Team Sky in June 2011 -->> https://t.co/6JtcDpcIBz pic.twitter.com/QVLMPid9IB — UK Anti-Doping (@ukantidoping) 15 Νοεμβρίου 2017



Η συγκεκριμένη επιτροπή (UKAD) συνομίλησε με 37 εμπλεκόμενους, όμως λόγω της μη τήρησης πλήρων ιατρικών αρχείων απ’ την βρετανική ομοσπονδία ποδηλασίας και την Team Sky, το έργο της έρευνας δυσκόλεψε. Είναι χαρακτηριστικό πως και οι δύο φορείς μετά από αρκετές εβδομάδες ισχυρίστηκαν πως η συσκευασία περιείχε το νόμιμο αποσυμφορυντικό “Fluimucil”, ωστόσο δεν κατάφεραν να πιστοποίησουν τον ισχυρισμό τους με κάποιο έγγραφο.

Η επιτροπή αντιντόπινγκ του Ηνωμένου Βασιλείου (UKAD) δημοσιοποίησε την τελική της αναφορά σχετικά με τις κατηγορίες παράβασης των κανονισμών ντόπινγκ απ’ τους Μπράντλεϊ Ουίγκινς, την ομάδα του Team Sky, αλλά και τη βρετανική ομοσπονδία ποδηλασιας, ανακοινώνοντας πως καμμία πλευρά δεν θα αντιμετωπίσει τιμωρίες. 12 μήνες έρευνας πέρασαν γύρω απ’ την ύποπτη συσκευασία με σκευάσματα και αποδέκτη τον Ουίγκινς, η οποία στάλθηκε στην Team Sky κατά τη διάρκεια του σημαντικού αγώνα Criterium de Dauphine το 2011.











































Η έρευνα ξεκίνησε καθώς υπήρχαν υποψίες πως η συσκευασία περιείχε την ουσία τριαμσινολόνη, ένα ισχυρό κορτικοστεροειδές το οποίο ο Ουίγκινς λάμβανε συστηματικά πριν τους Γύρους Γαλλίας 2011 και 2012 και τον Γύρο Ιταλίας του 2013. Η λήψη της ουσίας απ’ τον Βρετανό είχε γίνει ευρέως γνωστή μετά την αποκάλυψη των Ρώσων χάκερς “Fancy Bears”. Ο ίδιος είχε αναφέρει πως χρησιμοποιούσε την τριαμσινολόνη για να αντιμετωπίσει την αλλεργία του στη γύρη, όμως είχε αποδειχτεί πως η Team Sky είχε κάνει υπέρογκες παραγγελίες της ουσίας. Η ουσία αυτή όταν καταναλώνεται σε υπερβολικές δόσεις, βοηθάει τους αθλούμενους να χάσουν σωματικό βάρος, χωρίς όμως να χάσουν σωματική δύναμη!









Η εν λόγω συσκευασία με την κωδική ονομασία “jiffy bag” δόθηκε στον Ουίγκινς απ’ τον γιατρό της ομάδας Ρίτσαρντ Φριμαν, ο οποίος κλήθηκε να αποδείξει την αθωότητα του μεγάλου Βρετανού ποδηλάτη τόσο απ’ την επιτροπή αντιντόπινγκ της χώρας, αλλά και από μέλη του κοινοβουλίου. Ο ίδιος όμως ισχυρίστηκε πως έχει χάσει τα συγκεκριμένα ιατρικά αρχεία, καθώς τα κρατούσε σε φορητό υπολογιστή, που του έκλεψαν όταν βρισκόταν σε διακοπές στην Ελλάδα το 2014.



Πολλοί χρήστες του twitter δέχτηκαν με ειρωνία την τελική απόφαση της UKAD.



Doping free for all chaps, just don't be Russian and don't keep medical records #UKAD #Jiffybag

— Dave Smith (@ffflow) 15 Νοεμβρίου 2017



Ο ίδιος ο Ουίγκινς άδραξε την ευκαιρία της απόφασης και δήλωσε μέσω ανακοίνωσης ανακουφισμένος, μιλώντας για “κυνήγι μαγισσών” της επιτροπής αντιντόπινγκ, ενώ επιφυλάχτηκε για νομική προστασία του ονόματος του, καθώς ο ίδιος και η οικογένεια του έζησαν “τους τελευταίους μήνες σε μια κόλαση”.



Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ουίγκινς, όπως αναρτήθηκε στο twitter.