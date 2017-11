Στο Olympic Cub, Us Open και Ryder Cup!

Το Olympic Club, στο Σαν Φρανσίσκο θα φιλοξενήσει το US PGA Championship καθώς και το Ryder Cup του 2032!Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που το lake course, στο γήπεδο που ιδρύθηκε το 1860, θα φιλοξενήσει και τα δύο τουρνουά!Στο Olympic Club, έχει διεξαχθεί το PGA Tour Championship το 1993 και το 1994 καθώς και πέντε φορές το US Open με πιο πρόσφατο αυτό του 2012.Το Lake Course, σχεδιάστηκε από τον Γουίλι Γουάτσον το 1924 και οι γκόλφερς που έχουν κατακτήσει το US Open σε αυτό, είναι ο Τζακ Φλεκ το 1955, ο Μπίλι Κάσπερ το 1966, ο Σκοτ Σίμπσον το 1987, ο Λι Γιάνσεν το 1998 και ο Γουέμπ Σίμπσον το 2012.