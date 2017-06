Δεν χωράς πουθενά!

Μετά και την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ ως προέδρου των ΗΠΑ, ανθεί η μισσαλοδοξία και ο εθνοφοβικός λόγος, που εύκολα βρίσκει μονοπάτια εισόδου στα αθλητικά γήπεδα. Τελευταίο ηχηρό κρούσμα ο αποκλεισμός του Κόλιν Κάπερνικ απ’ όλες τις ομάδες της επαγγελματικής κατηγορίας του αμερικανικού ποδοσφαίρου.Ο 29χρονος quarterback έκανε σπουδαία καριέρα με τους Σαν Φρανσίσκο 49ers με απόγειο το 2012 και 2013 και την πρώτη συμμετοχή της ομάδας σε Super Bowl μετά το 1994. Έκτοτε η καριέρα του γνώρισε σκαμπανεβάσματα, όμως θεωρούνταν μια σταθερή αξία στο NFL.Γεννημένος το 1987 στο Μιλγουόκι, υιοθετήθηκε και μεγάλωσε σε οικογένεια λευκών. Ξεκίνησε την καριέρα του ως αθλητής του μπέιζμπολ, όμως αποφάσισε πως το μέλλον του ανήκει στο αμερικάνικο ποδόσφαιρο το οποίο ακολούθησε συστηματικά απ’ το 2007 και μετά.Το 2016 ο Κάπερνικ πρόσθεσε πολτικό τόνο στο NFL και αποφάσισε να διαμαρτυρηθεί συμβολικά για τις δολοφονίες μαύρων πολιτών στις ΗΠΑ, δυναμώνοντας το κίνημα «Black Lives Matter». Κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου των ΗΠΑ, αποφάσισε να καθίσει, αντί να σταθεί ως είθισται προσοχή, δημιουργώντας αλυσιδωτές και αντίρροπες αντιδράσεις γύρω απ’ την πράξη του.Η φανέλα του μπορεί να έγινε η πιο εμπορική στο ηλεκτρονικό κατάστημα του NFL, όμως παράλληλα έγινε ο πιο αντιπαθής αθλητής του NFL μετά από σχετική δημοσκόπηση. Επανέλαβε την πράξη του και την εμπλούτισε. Αντί να κάθεται καταγής, αποφάσισε να στέκεται στα γόνατα ως πράξη σεβασμού στα πρώην και νυν μέλη του Αμερικανικού Στρατού.Η πράξη του απο κάποιους παρέπεμψε στη θρυλική σφιγμένη γροθιά των Τόμι Σμιθ και Τζόν Κάρλος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1968, ενώ βρήκε μιμητές όπως την ποδοσφαιρίστρια Μέγκαν Ράπινο. Η αντίδραση όμως ήταν ισχυρή και κλιμακώθηκε ραγδαία! Υπήρξαν αυτοί που χρέωσαν στον Κάπερνικ την πτώση της τηλεθέασης του NFL, ενώ ο ίδιος δέχτηκε ακόμα και απειλητικά για τη ζωή του μηνύματα.Αποκορύφωμα αποτέλεσε η μη επιλογή του από καμμία απ’ τις 30 ομάδες του NFL, μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με το Σαν Φρανσίσκο. Ήταν το τίμημα της πράξης του και προφανώς όχι η αγωνιστική του πτώση που θέτουν σε κίνδυνο την καριέρα του. Τίποτα δεν άλλαξε ακόμα και όταν εξέφρασε την πρόθεση του να στέκεται όρθιος στην ανάκρουση του εθνικού ύμνου απ’ την επόμενη σεζόν.Ο συνιδιοκτήτης των New York Giants, Τζον Μάρα δήλωσε πρόσφατα πως οι φίλαθλοι της ομάδας ξεκαθάρισαν πως ο Κάπερνικ θεωρείται persona non grata απ’ τους ίδιους, για να τελείωσουν άδοξα κάθε σενάριο απόκτησης του.Ο αρθρογράφος του Associated Press, Τιμ Ντάλμπεργκ τοποθετεί την υπόθεση Κάπερνικ στο ορθότερο πλαίσο. “Μπορείς να βγάζεις λεφτά από κυνομαχίες, να εμπλέκεσαι σε σεξουαλικές επιθέσεις ή σε ένα σωρό άλλες κολάσιμες πράξεις, αλλά πάντα θα έχεις μια δεύτερη ευκαιρία στο NFL, αν έχεις το ταλέντο. Αν δείξεις έλλειψη σεβασμού προς τη σημαία, σε ένα πρωτάθλημα που πουλάει πατριωτισμό σε κάθε ευκαιρία, ελπίζω να έχεις καλή τύχη αναζητώντας για νέο επάγγελμα!”Την ίδια ώρα ο Κάπερνικ επικεντρώνεται με τη δράση του μέσω των social media, αλλά και μέσα απ’ την ιστοσελίδα του www.kaepernick7.com, στην “πάλη κατά της καταπίεσης κάθε είδους σε όλο τον κόσμο μέσα απ’ την εκπαίδευση και τον κοινωνικό ακτιβισμό”!