Εκατό Τούρκοι ποδηλάτες έφτασαν στο νησί στο πλαίσιο του «4th bicycle festival under my pedals» Με το πλοίο της γραμμής από το Αϊβαλί ήρθαν σήμερα στη Μυτιλήνη 100 Τούρκοι ποδηλάτες στο πλαίσιο του «4th bicycle festival under my pedals» που διεξάγεται στη Σμύρνη.