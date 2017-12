Οι θέσεις των Ελλήνων αθλητών στον τελευταίο διεθνή πίνακα αξιολόγησης της χρονιάς.

Τους τελευταίους πίνακες αξιολόγησης για το 2017 και πριν από τις ουσιαστικές αλλαγές, που θα εφαρμόσει στο σχετικό σύστημα από τον Ιανουάριο, εξέδωσε σήμερα η Διεθνής Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (I.T.T.F.). Ο Παναγιώτης Γκιώνης δεν είχε όφελος από τη συμμετοχή στο World Tour της Σουηδίας και θα κλείσει το έτος στην 39η θέση. Η πρώτη Ελληνίδα του ranking list, η Κατερίνα Τόλιου, έπεσε τον Δεκέμβριο από τις πρώτες 200 θέσεις και είναι στη 228η. Γενικά δεν βελτίωσε κανένας Έλληνας αθλητής τη θέση του. Ο Γιάννης Σγουρόπουλος πάντως, πήρε πόντους από τους αγώνες του στο Ευρωπαϊκό Προολυμπιακό τουρνουά νέων, το όπεν της Στοκχόλμης και το Παγκόσμιο πρωτάθλημα νέων, ενώ επανεμφανίστηκε στους πίνακες ο Κωνσταντίνος Αγγελάκης μετά τη συμμετοχή του στα διαδοχικά World Tour του Βελγίου, της Γερμανίας και της Σουηδίας. Νέα παρουσία στο διεθνές ranking list αυτή της κορασίδας Χρυσής Φωτιάδου από τον Ο.Ε.Α. Φλώρινας. Επισημαίνουμε ότι παράλληλα «τρέχουν» οι πίνακες και με τη νέα φόρμα της I.T.T.F., προκειμένου να έχουν κι αυτή την εικόνα αθλητές και προπονητές, αλλά εμείς αναφερόμαστε στις τελευταίες λίστες με το έως τώρα σύστημα.



Στην παγκόσμια κατάταξη των ανδρών ο Γκιώνης έχει 18 βαθμούς λιγότερους σε σχέση με τον Νοέμβριο (2.414 από 2.432 συγκεκριμένα) και υποχώρησε στο νούμερο 39 από το 32. Ο Καλλίνικος Κρεάνγκα και ο Κώστας Παπαγεωργίου δεν είχαν παρουσία σε αξιολογημένη διοργάνωση και βρέθηκαν στις θέσεις 143 και 145 αντίστοιχα (από 131 και 134). Με πολλούς αγώνες μέσα στον περασμένο μήνα ο Σγουρόπουλος απέσπασε 45 βαθμούς. Καλύτερη στιγμή του η πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες νέων του Μπουένος Άιρες. Υπήρξαν ωστόσο, μεταβολές για αρκετούς αθλητές, που ήταν γύρω του και τελικά έπεσε στο νούμερο 248 από το 241.



Ο Τάσος Ρηνιώτης μετακινήθηκε στο νούμερο 300 από το 271, ενώ ο 20άχρονος Αγγελάκης είχε ουσιαστικό όφελος στην επιστροφή του χάρη στα καλά αποτελέσματα στα διεθνή τουρνουά. Είναι τώρα στο νούμερο 459. Ο Γιώργος Κωνσταντινόπουλος οπισθοχώρησε στο νούμερο 460 (από 421), ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος στο 479 (από 436) και ο Γιάννης Παπαδάκης στο 605 (από 550).



Ο νεαρός Γιώργος Σταματούρος έδωσε καλά τεστ στο τουρνουά της Σουηδίας και παρότι κράτησε τους πόντους του από τον Νοέμβριο (965) έπεσε στο νούμερο 636 από το 581. Από κει και πέρα ο Στράτος Δαμιανής πήγε στο 849 (από 767), ο Γεράσιμος Χατζηλυγερούδης στο 902 (από 815), ο Γιάννης Δαμιανής στο 907 (από 824), ο Δημήτρης Κορδούτης στο 999 (από 908) και ο Κωνσταντίνος Στάμου στην επανεμφάνισή του στο 921. Να προστεθεί ότι ο 18άχρονος Κορδούτης αγωνίστηκε στο World Tour του Βελγίου και ο 16άχρονος Στάμου στο όπεν νέων της Ουγγαρίας.

Στην κατάταξη των γυναικών η Τόλιου μετακινήθηκε στο νούμερο 228 από το 192 του προηγούμενου μήνα. Η Μαρία Χριστοφοράκη πήγε στο 375 (από 329), η Γεωργία Ζαβιτσάνου στο 457 (από 404) και η Ιωάννα Γερασιμάτου στο 545 (από 477). Η τελευταία αγωνίστηκε στο Προολυμπιακό της Κροατίας, όπως και στο τουρνουά νέων της Ουγγαρίας, αλλά δεν ωφελήθηκε βαθμολογικά. Συγκριτικά με τον Νοέμβριο έχει 22 βαθμούς λιγότερους.

Πολλούς πόντους μάζεψε η κορασίδα Μαλαματένια Παπαδημητρίου από τους αγώνες της στα όπεν νέων της Σλοβακίας και της Πορτογαλίας, όπου κατέκτησε και δύο χάλκινα μετάλλια.



Μπορεί να έπεσε στο νούμερο 730 της κατάταξης των γυναικών (από 695), ωστόσο έχει 989 βαθμούς από τους 909 του προηγούμενου μήνα. Δεκαεννέα βαθμούς απέσπασε η επίσης κορασίδα Ντανιέλα Γραμματοπούλου-Χρυσοπούλου μετά τη συμμετοχή της στο τουρνουά της Μπρατισλάβας (μαζί με την Παπαδημητρίου πήραν το μετάλλιο στο ομαδικό κορασίδων). Πήγε στους 1.120 κι αυτό είναι επίσης ουσιαστικό άσχετα αν υποχώρησε στο νούμερο 651 από το 592 του Νοεμβρίου. Ακόμα η Κωνσταντίνα Παρίδη μετακινήθηκε στο 606 (από το 538), ενώ η Χρυσή Φωτιάδου με πετυχημένη παρουσία τους τελευταίους μήνες σε διεθνή όπεν νέων είναι στην πρώτη εμφάνισή της στο 880.



Στους πίνακες των μικρών ηλικιών, ο Σγουρόπουλος υποχώρησε δύο θέσεις στους εφήβους και πήγε στη 17η. Για την Ευρώπη υπολογίζεται τώρα στην 3η θέση (από 2η), καθώς ανέβηκε με …άλμα στην κορυφή ο 15άχρονος Σουηδός Τρουλς Μέρεγκαρντ μετά την εκπληκτική πορεία του και το ασημένιο μετάλλιο στο απλό νέων του πρόσφατου Παγκοσμίου πρωταθλήματος (διεθνώς είναι στο νούμερο 8 από το 24 του Νοεμβρίου). Επίσης, ο Σταματούρος στην τελευταία του εμφάνιση στο Under 18 είναι στο νούμερο 140 (από 127). Στον πίνακα Under 21 ο Αγγελάκης βρίσκεται στην επιστροφή του στο νούμερο 158, ενώ ο Σγουρόπουλος έπεσε στο 69 (από 66). Η Ιωάννα Γερασιμάτου είναι στο 179 στις νεάνιδες (από 155) και στο 294 στις Ελπίδες (από 254). Ο Γεράσιμος Χατζηλυγερούδης και ο Γιάννης Δαμιανής θα ολοκληρώσουν την παρουσία τους στον πίνακα U15 στις θέσεις 87 (από 79) και 91 (από 83) αντίστοιχα. Στις κορασίδες τέλος, η Γραμματοπούλου πήγε στο νούμερο 79 (από 77), η Παπαδημητρίου ανέβηκε στο 104 (από 107), ενώ η πρωτοεμφανιζόμενη Φωτιάδου είναι στο 160.



Αυτές τις ημέρες εξάλλου, προστέθηκε νέα υπηρεσία για τους πίνακες αξιολόγησης από το σάιτ της I.T.T.F.. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν σε γράφημα την πορεία ενός αθλητή ή μίας αθλήτριας μέσα σε μία χρονιά. Αντιγράφουν τον κωδικό κάθε αθλητή (ITTF ID) και μεταφέρονται στο WR Progress ώστε να δουν την πρόοδο του μέσα στο έτος. Την προσθήκη έκανε ο competition manager της I.T.T.F. και της E.T.T.U. Δημοσθένης Μεσσήνης, ο οποίος έχει δημιουργήσει και τις νέες σελίδες για τους πίνακες αξιολόγησης και τα στατιστικά. Επίσης, μέσα από δική του ηλεκτρονική φόρμα θα γίνονται πια οι δηλώσεις συμμετοχής στα επαμειβόμενα τουρνουά ανδρών-γυναικών της διεθνούς ομοσπονδίας, τα επονομαζόμενα World Tour (http://wtentries.ittf.link). Ο πρώην γενικός γραμματέας της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. θα φτιάξει και το on line σύστημα για τα entries στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα ομαδικού 2018.



ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΣΤΗΝ ΑΣΤΑΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΗΣ I.T.T.F. Ο ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν θα μπορέσει να δώσει το «παρών» στην Αστάνα και τα Table Tennis Star της I.T.T.F. ο Γιάννης Σγουρόπουλος. Ο πρωταθλητής Ευρώπης του απλού νέων προσκλήθηκε, ως γνωστόν, για την εορταστική βραδιά στην πρωτεύουσα του Καζακστάν, στις 14 του μήνα, ως ένας από τους τρεις υποψηφίους για την κατηγορία Breakthrough, που αφορά στη μεγάλη εξέλιξη νεαρών αθλητών. Λόγω αγωνιστικών δραστηριοτήτων όμως, δεν θα κάνει το ταξίδι. Η Ε.Φ.Ο.Επ.Α. ενημέρωσε επίσημα τη διεθνή ομοσπονδία και στην επιστολή της ευχαρίστησε θερμά για την τιμή. Θυμίζουμε ότι ο Σγουρόπουλος είναι υποψήφιος μαζί με τον Ιάπωνα Τομοκάζου Χαριμότο και την Κινέζα Σου Γινγκσά και η εκδήλωση των βραβείων θα γίνει στο πλαίσιο του τελικού των World Tour. Ειδική επιτροπή θ’ αναδείξει τον νικητή σε αυτή την κατηγορία, όπως και σε ορισμένες άλλες και όχι ψήφοι του κοινού. Φαβορί φυσικά είναι ο εντυπωσιακός Χαριμότο, νούμερο 1 στον κόσμο στους παίδες και στους νέους.



* Με τη διεξαγωγή της 7ης αγωνιστικής προχώρησαν προχτές βράδυ στη Γαλλία τα εθνικά διασυλλογικά πρωταθλήματα. Οι δύο ομάδες Ελλήνων πρωταθλητών συνέχισαν με ήττα. Στην 1η κατηγορία η Ιστρ του Κώστα Παπαγεωργίου έχασε 3-0 εκτός έδρας από τη Ρουέν, την πρώην ομάδα του 38άχρονου διεθνή μας. Έτσι τώρα βρίσκεται στην 8η θέση της κατάταξης με 11 βαθμούς. Ο Παπαγεωργίου αντιμετώπισε τον σπουδαίο Γάλλο Εμανουέλ Λεμπεσόν, σημερινό πρωταθλητή Ευρώπης του απλού ανδρών και κάμφθηκε με 3-0 σετ. Στην αντίστοιχη αγωνιστική της 2ης κατηγορίας η Μετς του Γιώργου Φραγκούλη λύγισε εκτός έδρας με 3-2 από τη Μπουλόν-Μπιλανκούρ. Έπειτα από 7 ματς περιορίζεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με 7 βαθμούς μαζί με την άλλοτε πρωταθλήτρια Γαλλίας Λεβαλουά. Ο πρώην πρωταθλητής Ελλάδας του απλού Νέων ανδρών είχε ήττα με 3-0 σετ στο ατομικό του ματς από Γάλλο αθλητή και νίκη 3-1 στο διπλό με συμπαίκτη τον Νταμιέν Λορκά.



* Επίσης σε κορυφαίο επίπεδο να σημειωθεί ότι στη σουηδική λίγκα των ανδρών η Ρέκορντ κατέβαλλε τη Δευτέρα με 4-2 εκτός έδρας την Κέβλινγκ χωρίς τον Γιάννη Σγουρόπουλο στη σύνθεσή της. Έπειτα από 6 αγωνιστικές είναι στη 2η θέση με 8 βαθμούς. Στον ίδιο αριθμό αγωνιστικών έχει προχωρήσει και η 1η κατηγορία των γυναικών. Στο τελευταίο της ματς η Στόρφορς της Κατερίνας Τόλιου κατέβαλλε με 6-1 εκτός έδρας τη Γιούνο χωρίς την Ελληνίδα πρωταθλήτρια στη σύνθεσή της. Η Μαλαρένερτζι της Γεωργίας Ζαβιτσάνου κάμφθηκε εντός έδρας με 6-3 από την Αρβίκα. Η 24χρονη διεθνής γνώρισε τρεις ήττες από δυνατές Σουηδέζες αθλήτριες στα ατομικά της παιχνίδια. Μία αγωνιστική πριν από το τέλος του 1ου γύρου η Στόρφορς είναι κορυφή μαζί με την Έσλοβ (9 βαθμοί), ενώ η Μαλαρένερτζι βρίσκεται στην 5η θέση με 7.