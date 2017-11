«Θύμα» ανατροπής ο Αγγελάκης

Με τρεις νίκες σε ισάριθμα ματς στον όμιλο, αλλά και με πολύ καλή παρουσία γενικά στην πρώτη μέρα του βελγικού όπεν, ο Κωνσταντίνος Αγγελάκης είχε δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για καλό πλασάρισμα στο Ντε Χάαν, στο κυρίως ταμπλό για τους αθλητές έως 21 ετών.



Το 2-0 σετ στο ξεκίνημα του αγώνα με τον Ισπανό Βιλχέζ ενίσχυσε αυτή την πίστη, όμως τελικά ο 20άχρονος αμυντικός έπεσε …θύμα ανατροπής και με σκορ 3-2 αποκλείστηκε στον 1ο γύρο. Είναι ανατροπές, από αυτές που συμβαίνουν συχνά στην επιτραπέζια αντισφαίριση, αλλά δυστυχώς για τον Αγγελάκη τις βίωσε δυο φορές στο τουρνουά του Βελγίου κι έχασε την ευκαιρία να πετύχει περισσότερα πράγματα. Επίσης στον γύρο των «64» του Under 21 έμεινε ο Δημήτρης Κορδούτης, αλλά αυτή ήταν φυσιολογική εξέλιξη διότι ο 18άχρονος πρωταθλητής είχε μπει στο ταμπλό ως lucky loser και κλήθηκε ν’ αντιμετωπίσει το 1ο φαβορί του αγωνίσματος. Με αυτά τα δύο παιχνίδια ολοκληρώθηκε η ελληνική παρουσία στο World Tour του Βελγίου, στο οποίο θυμίζουμε ότι πήρε μέρος και ο Γιώργος Φραγκούλης.



Στον 1ο γύρο του απλού για αθλητές έως 21 ετών ο Αγγελάκης συνάντησε το πρωί τον Μιγκέλ Βιλχέζ, που ως νούμερο 28 στα seeding είχε προκριθεί άνευ προκριματικών στο ταμπλό. Τον συγκεκριμένο αθλητή είχε αντιμετωπίσει στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων του 2014 για το ομαδικό και είχε χάσει με 3-1 σετ. Σήμερα άρχισε τέλεια το ματς και προηγήθηκε 2-0 παίρνοντας με διαφορά και τα δύο σετ. Τότε όμως, άλλαξε εντελώς η εικόνα του αγώνα. Ο Ισπανός άλλαξε τακτική, έπαιξε πιο προσεκτικά τις επιθέσεις του και ισορρόπησε την κατάσταση. Στο 4-7 ο Αγγελάκης αντέδρασε και ισοφάρισε σε 8-8, αλλά τελικά έχασε στο όριο το 3ο σετ. Στο επόμενο σετ προηγήθηκε 5-3, αλλά δέχτηκε τρεις πόντους στη σειρά και πήρε τάιμ άουτ. Τα πράγματα δεν καλυτέρευσαν, ο Βιλχέζ ισοφάρισε και ο Έλληνας πρωταθλητής φάνηκε να χάνει τη συγκέντρωσή του. Αυτό το επιβεβαίωσε αργότερα και το 0-6 του 5ου σετ. Ο Αγγελάκης μείωσε προς στιγμήν, αλλά δεν μπόρεσε να γυρίσει την κατάσταση (11-5, 11-1, 9-11, 7-11, 6-11). Συμπτωματικά προχτές, στα γκρουπ του απλού ανδρών, προηγήθηκε 3-0 σετ του Ολλανδού Γκέμερς και στο τέλος κάμφθηκε με 4-3.



Στο τραπέζι 1 ο Κορδούτης είχε την ευκαιρία να μετρήσει δυνάμεις σ’ ένα ακόμα ματς με ισχυρό αντίπαλο. Ήταν άλλωστε, η πρώτη συμμετοχή του σε World Tour και μόνο οφέλη είχε να πάρει από το κομμάτι των εμπειριών. Αντιμετώπισε το νούμερο 1 του αγωνίσματος, τον Λαμ Σίου Χανγκ από το Χονγκ Κονγκ και ηττήθηκε με 3-0 σετ (4-11, 3-11, 4-11). Αναγκαστικά θυμίζουμε θα έβρισκε μπροστά του το 1ο ή το 2ο φαβορί από τη στιγμή, που ήταν ο ένας από τους δύο lucky losers των προκριματικών. Ο Κορδούτης είχε κάποιες καλές στιγμές, αλλά ο Ασιάτης ήταν ασυναγώνιστος. Και οι δύο αγώνες των Ελλήνων αθλητών μεταδόθηκαν ζωντανά στο διαδίκτυο.



ΟΙ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Η Διεθνής Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης δημοσίευσε τα ranking list του Νοεμβρίου. Οι Έλληνες βρέθηκαν σε καλύτερες θέσεις στο σύνολό τους εκμεταλλευόμενοι και την έξοδο αθλητών από τους πίνακες αξιολόγησης. Ο Παναγιώτης Γκιώνης έμεινε στο νούμερο 32, ο Γιάννης Σγουρόπουλος ανέβηκε στο 15 των νέων από το 18 του Οκτωβρίου (και παραμένει παράλληλα νούμερο 2 στην Ευρώπη), ενώ η Κατερίνα Τόλιου κατέβηκε από τις πρώτες 200 της κατάταξης των γυναικών.

Στο ranking list των ανδρών ο Γκιώνης έχασε κάποιους βαθμούς (έχει 2.432 από 2.444 συγκεκριμένα), αλλά διατήρησε τη θέση του. Ο Καλλίνικος Κρεάνγκα ανέβηκε στο νούμερο 129 (από το 140) και είναι ξανά ο δεύτερος Έλληνας, ενώ ο Κώστας Παπαγεωργίου πήγε στο 132 (από το 139). Νέα βαθμολογική βελτίωση καταγράφηκε για τον Γιάννη Σγουρόπουλο. Αναρριχήθηκε στο νούμερο 238 από το 256 του περασμένου μήνα, ενώ ο Τάσος Ρηνιώτης μετακινήθηκε στο 267 από το 293. Άνοδο είχαν και οι υπόλοιποι διεθνείς: Ο Γιώργος Κωνσταντινόπουλος βρίσκεται στο νούμερο 414 (από 472), ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος στο 429 (από 487), ο Γιάννης Παπαδάκης στο 539 (από 625), ο Γιώργος Σταματούρος στο 570 (από 660), ο Στράτος Δαμιανής στο 753 (από 866), ο Γεράσιμος Χατζηλυγερούδης στο 799 (από 918), ο Γιάννης Δαμιανής στο 807 (από 922) και ο Δημήτρης Κορδούτης στο 887 (από 1.015).



Στην κατάταξη των γυναικών η Κατερίνα Τόλιου ανέβηκε στο νούμερο 191 από το 209 του προηγούμενου μήνα. Η Μαρία Χριστοφοράκη πήγε στο 327 (από 368), η Γεωργία Ζαβιτσάνου στο 402 (από 462) και η Ιωάννα Γερασιμάτου στο 475 (από 550). Η Μαλαματένια Παπαδημητρίου, που αγωνίστηκε στο όπεν νέων της Αιγύπτου και ήταν η μόνη Ελληνίδα αθλήτρια με συμμετοχή σε αξιολογημένη διεθνή διοργάνωση τον Οκτώβριο, προχώρησε στο νούμερο 688 (από 789). Η Κωνσταντίνα Παρίδη ανέβηκε στο 536 (από το 615) και η Ντανιέλα Γραμματοπούλου-Χρυσοπούλου στο 590 (από 680). Να σημειωθεί ότι στον πίνακα των γυναικών άλλαξε το νούμερο 1 και στην κορυφή ανέβηκε η Κινέζα Ζου Γιουλίνγκ ξεπερνώντας τη συμπατριώτισσά της Ντινγκ Νινγκ.



Στους πίνακες των μικρών ηλικιών, ο Σγουρόπουλος δεν είχε ουσιαστική άνοδο μόνο στους νέους, αλλά και στο Under 21. Μετακινήθηκε στο νούμερο 66 από το 71 του προηγούμενου μήνα. Για τον πίνακα των νέων να συμπληρώσουμε μόνο ότι βρέθηκε τρεις θέσεις ψηλότερα παρότι έχασε 8 πόντους σε σχέση με τον Οκτώβριο. Επίσης, στο Under 18 ο Γιώργος Σταματούρος ανέβηκε στο νούμερο 127 (από 145) και η Ιωάννα Γερασιμάτου στο 155 (από 183). Στην κατάταξη U15 ο Γεράσιμος Χατζηλυγερούδης διατηρήθηκε στο νούμερο 79 και ο Γιάννης Δαμιανής στο 82. Στις κορασίδες αντίστοιχα, η Γραμματοπούλου στη δεύτερη εμφάνισή της εμφανίζεται στο νούμερο 77 (από 85), ενώ η Παπαδημητρίου μετά τη συμμετοχή της στο αιγυπτιακό όπεν βρέθηκε στο 106 (από 115).