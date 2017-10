Αποκλείστηκαν στη 2η φάση του E.T.T.U. Cup γυναικών Δ.Α.Ο. Ταύρου και Σάρισες Φλώρινας

Έκαναν την προσπάθειά τους, κοίταξαν να πιέσουν όσο γινόταν τους αντιπάλους τους, αλλά τελικά αποκλείστηκαν χωρίς νίκη από τη συνέχεια του Κυπέλλου Ευρωπαϊκής Ένωσης γυναικών (E.T.T.U. Cup) ο Δ.Α.Ο. Ταύρου και ο Α.Σ.Ε.Α. Σάρισες Φλώρινας. Για τα γκρουπ της 2ης φάσης αγωνίστηκαν στη Ρουμανία και τη Σερβία αντίστοιχα και περιορίστηκαν στην 4η θέση των ομίλων τους. Ο πρωταθλητής Ελλάδας Δ.Α.Ο.Τ. διεκδίκησε τις πιθανότητές του στο γκρουπ Β, όμως του στοίχισε, όπως φοβόταν, η απουσία της Κατερίνας Τόλιου. Οι Σάρισες, με την ελληνική τριάδα και πάλι, αγωνίστηκαν κυρίως για την εμπειρία στο γκρουπ C και ολοκλήρωσαν με τιμητικές εμφανίσεις την παρθενική συμμετοχή τους στην Ευρώπη. Αντίθετα, την πρόκριση στην 3η φάση του E.T.T.U. Cup ανδρών πανηγύρισε η ολλανδική Ταβέρζο του Καλλίνικου Κρεάνγκα. Φιλοξένησε το γκρουπ Β, στο οποίο ήταν και επικεφαλής και επιβεβαίωσε τον ρόλο του φαβορί. Πρώτευσε με τρεις νίκες και είχε την καθοριστική συμβολή του κορυφαίου Έλληνα αθλητή.

Στη διοργάνωση των γυναικών ο Δ.Α.Ο.Τ. ήταν απευθείας στη 2η φάση. Έχοντας στη σύνθεσή του και τη Ρουμάνα Κλάπα στόχευε στην πρόκριση, αλλά δεν πήγε πλήρης στην Τιμισοάρα διότι η Τόλιου έπρεπε ν’ αγωνιστεί αυτό το Σαββατοκύριακο με την ξένη ομάδα της, τη Στόρφορς, στη σουηδική λίγκα. Κρίσιμο ήταν το πρώτο ματς με την τουρκική Κοτσασινάν Μπελεντίγιεσι. Η ομάδα του Ταύρου προηγήθηκε 2-1 με νίκες της Κλάπα από τη θέση 3 και της Χριστίνας Φίλη από τη θέση 1, αλλά στο τέλος γνώρισε την ήττα με 3-2. Το βράδυ του Σαββάτου απέναντι στην ολλανδική Ντεν Χέλντερ Νόρντκοπ ο προπονητής Αλέξης Αρσενιάδης έκανε αλλαγή στο στήσιμο βάζοντας τη Ρουμάνα στη θέση 1 και τη Φίλη στην 3. Ο Δ.Α.Ο.Τ. κάμφθηκε με 3-1 σε νέο ντέρμπι, πάντως στάθηκε και πάλι άτυχος, αφού τα δύο πρώτα ματς κρίθηκαν στα 5 σετ. Χωρίς ελπίδες πρόκρισης πια ολοκλήρωσε σήμερα τους αγώνες του με ήττα 3-1 από τη ρουμανική Ντουμπραβίτα. Η οικοδέσποινα του γκρουπ Β πήρε την 1η θέση με 3 νίκες και στην επόμενη φάση την ακολούθησε ως 2η η Ντεν Χέλντερ.

Αναλυτικά η εξέλιξη του αγώνα Δ.Α.Ο. Ταύρου-Μπελεντίγιεσι 2-3:

Χριστίνα Φίλη-Οζγκέ Γιλμάζ 3-1 (12-14, 11-9, 11-7, 11-9)

Φιλαρέτη Εξάρχου-Μπετούλ Νουρ Καραμάν 1-3 (5-11, 4-11, 11-8, 3-11)

Αντρέα Κλάπα-Μπουρσίν Μεμέρ 3-0 (11-3, 11-7, 11-1)

Φίλη-Καραμάν 1-3 (11-9, 7-11, 9-11, 4-11)

Εξάρχου-Γιλμάζ 0-3 (3-11, 4-11, 4-11)

Αναλυτικά η εξέλιξη του αγώνα Δ.Α.Ο. Ταύρου-Ντεν Χέλντερ 1-3:

Αντρέα Κλάπα-Σούο Χαν Μεν 2-3 (11-6, 13-11, 6-11, 9-11, 10-12)

Φιλαρέτη Εξάρχου-Άνα Γκογκορίτα 2-3 (11-9, 6-11, 3-11, 11-9, 7-11)

Χριστίνα Φίλη-Ντομπρίλα Γιοργουσέτσκα 3-0 (11-9, 11-3, 11-2)

Κλάπα-Γκογκορίτα 1-3 (13-15, 11-9, 4-11, 7-11)

Αναλυτικά η εξέλιξη του αγώνα Δ.Α.Ο. Ταύρου-Ντουμπραβίτα 1-3:

Φιλαρέτη Εξάρχου-Ιζαμπέλα Λουπουλέσκου 0-3 (8-11, 4-11, 5-11)

Αντρέα Κλάπα-Αντρέα Ζανφίρ 2-3 (9-11, 11-8, 9-11, 11-8, 13-15)

Χριστίνα Φίλη-Μιχαέλα Ντόσπινα 3-1 (11-6, 11-6, 7-11, 11-2)

Εξάρχου-Ζανφίρ 1-3 (8-11, 7-11, 11-8, 7-11)

Στο Νόβισαντ οι Σάρισες αγωνίστηκαν στο γκρουπ C. Είχαν πολύ καλή ψυχολογία από την ιστορική για το σωματείο πρόκριση πριν από έναν μήνα στη Φλώρινα και χωρίς άγχος προσπάθησαν για το καλύτερο. Το Σάββατο όμως, φάνηκε ότι υπολείπονταν της γηπεδούχου Νόβισαντ και της ισπανικής Αρτεάλ και ηττήθηκαν με 3-0. Εκεί έσβησαν και οι όποιες ελπίδες για κατάληψη μίας εκ των δύο πρώτων προνομιούχων θέσεων. Σήμερα ήταν αμφίρροπο το παιχνίδι με τη βελγική Αντβέρπ, η Γεωργία Ζαβιτσάνου και η Αλίκη Κιούφη πέτυχαν από μία νίκη, αλλά τελικά καταγράφηκε νέα ήττα με 3-2. Στη θέση 3 χρησιμοποιήθηκε σε όλα τα ματς η Θάλεια Κορδούτη. Στην τεχνική καθοδήγηση βρισκόταν ο Ρουμάνος Λίβιου Πρεντόακα, ενώ αρχηγός αποστολής ήταν ο έφορος του τμήματος Γιαφέρ Ελσαμί. Η Αρτεάλ (που στηρίχτηκε και στη Ρουμάνα Ιστράτε, η οποία έχει συμφωνήσει και με τις Σάρισες για παιχνίδια της Α1 κατηγορίας) δικαίωσε τις προβλέψεις και κατέκτησε την πρωτιά χωρίς ήττα. Η Νόβισαντ πήρε την πρόκριση με τη 2η θέση στο γκρουπ.

Αναλυτικά η εξέλιξη του αγώνα Νόβισαντ-Σάρισες Φλώρινας 3-0:

Ανέτα Μασούτι-Γεωργία Ζαβιτσάνου 3-0 (11-8, 11-4, 11-9)

Σαμπίνα Σουργιάν-Αλίκη Κιούφη 3-0 (11-5, 11-5, 11-8)

Βικτόρια Τρουζίνσκι-Θάλεια Κορδούτη 3-0 (11-8, 11-4, 11-4)

Αναλυτική η εξέλιξη του αγώνα Σάρισες Φλώρινας-Αρτεάλ 0-3:

Αλίκη Κιούφη-Άνα Μαρία Ιστράτε 1-3 (8-11, 4-11, 11-6, 7-11)

Γεωργία Ζαβιτσάνου-Ροξάνα Μιχαέλα Ιαμάντι 0-3 (9-11, 8-11, 6-11)

Θάλεια Κορδούτη-Ράκελ Μπονίγια Γκονζάλεθ 0-3 (10-12, 3-11, 6-11)

Αναλυτικά η εξέλιξη του αγώνα Αντβέρπ-Σάρισες 3-2:

Ναταλία Κλιμάνοβα-Γεωργία Ζαβιτσάνου 1-3 (11-9, 5-11, 10-12, 7-11)

Ανγκέλικ Γκέρτενμπαχ-Αλίκη Κιούφη 3-2 (12-10, 9-11, 8-11, 11-4, 11-6)

Έλενα Σιμιγκουέλσκαγια-Θάλεια Κορδούτη 3-0 (11-3, 11-8, 11-9)

Μελίσσα Μπουρς-Κιούφη 1-3 (8-11, 5-11, 11-9, 4-11)

Γκέρτενμπαχ-Ζαβιτσάνου 1-3 (15-17, 11-7, 11-9, 11-7)

Στο E.T.T.U. Cup των ανδρών η Ταβέρζο ήταν επικεφαλής του γκρουπ Β, αλλά και γηπεδούχος. Στο Ζετέρμερ και μπροστά στο δικό της κοινό επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και κυριάρχησε με οδηγό τον Καλλίνικο Κρεάνγκα. Στην πρεμιέρα η Ταβέρζο κατέβαλλε με 3-1 την ουκρανική Φορτούν Κιέβου. Ο πρωταθλητής μας νίκησε από τη θέση 1 της ομάδας του τον Ντένις Καλασέβσκι με 3-0 και τον Γεβγέν Προυσκέρα με 3-1 σετ. Χτες το βράδυ, στη 2η αγωνιστική του γκρουπ, ήρθε εύκολα η νίκη με 3-0 κόντρα στη Μαρκόζι από την Ιταλία. Ο Κρεάνγκα επιβλήθηκε με 3-0 σετ του Γκαμπιέλε Πικιουλίν. Στη σημερινή τελευταία αγωνιστική η Ταβέρζο έκαμψε και τη Χόμποκεν από το Βέλγιο με 3-1. Ο Κρεάνγκα πέτυχε δύο ακόμα νίκες: Εναντίον του Κέβιν Σορμπιέ με 3-1 και του Κιλόμο Βίτα με το ίδιο σκορ. Στον 3ο γύρο της διοργάνωσης, όπου θυμίζουμε ότι θα είναι και η γαλλική Ιστρ του Κώστα Παπαγεωργίου, ακολούθησε την Ταβέρζο η Χομπόκεν.

* Στο Τσάμπιονς Λιγκ και το γκρουπ C, όπου αγωνίζεται η Οστράβα του Παναγιώτη Γκιώνη, ο 1ος γύρος ολοκληρώθηκε με την Οχσενχάουζεν να νικά στην έδρα της 3-1 τη Βάλτερ Βελς. Έτσι οι Γερμανοί αύξησαν το σερί και είναι στην κορυφή με 6 βαθμούς, ενώ οι Αυστριακοί έμειναν χωρίς νίκη στην τελευταία θέση (3 βαθμοί). Η γαλλική Λα Ρομάν είναι 2η με 5 βαθμούς και η Οστράβα 3η με 4.