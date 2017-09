Ήττα από την Ουκρανία και 8η θέση για την εθνική ανδρών

Στην 8η θέση αρκέστηκε τελικά η εθνική μας ομάδα των ανδρών στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα επιτραπέζιας αντισφαίρισης του Λουξεμβούργου. Στο τελευταίο ματς κατάταξης έχασε σήμερα το πρωί 3-1 από την Ουκρανία. Τη μοναδική νίκη σημείωσε ο Σγουρόπουλος, ενώ δεν αγωνίστηκαν Γκιώνης και Κρεάνγκα Θυμίζουμε ότι η Ελλάδα είχε προχωρήσει στην κορυφαία 8άδα της διοργάνωσης όταν νίκησε το βράδυ της Πέμπτης 3-0 τη Ρωσία και πήρε τη 2η θέση στο 3ο γκρουπ. Στο προοδευτικό νοκ άουτ είχε μόνο ήττες. Στον προημιτελικό από τη Γαλλία και στα άνευ ζωηρού ενδιαφέροντος παιχνίδια διαβάθμισης (χωρίς τον τραυματία Γκιώνη) από την Κροατία και την Ουκρανία. Συνολικά είχε 2 νίκες και 4 ήττες, αλλά φυσικά κρατάει το γεγονός ότι πέτυχε τον στόχο της, δηλαδή ότι βρέθηκε για μία ακόμα φορά στις 8 καλύτερες ομάδες του Ευρωπαϊκού.Στον τυπικής διαδικασίας αγώνα για τις θέσεις 7-8 ο Κώστας Βατσακλής χρησιμοποίησε σήμερα διαφορετική τριάδα σε σχέση με τα προηγούμενα ματς.Στο πρώτο ματς ο Γιάννης Σγουρόπουλος (νούμερο 140 στην ευρωπαϊκή κατάταξη του Σεπτεμβρίου) βρήκε απέναντί του τον Βίκτορ Γεφίμοφ (Νο 62). Απαλλαγμένος από οποιοδήποτε άγχος έδειξε πολύ καλό πρόσωπο, νίκησε με 3-1 σετ και θα έχει και όφελος στον πίνακα αξιολόγησης.Από τη θέση 2 της ομάδας ο Τάσος Ρηνιώτης (No 154) αντιμετώπισε τον Γεβέν Προυσκέρα (No 120). Μετά την πρεμιέρα κόντρα στο Λουξεμβούργο ο σημερινός πρωταθλητής Ελλάδας του απλού έκανε τη δεύτερη συμμετοχή του στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Πραγματοποίησε καλή εμφάνιση, προηγήθηκε με 2-1 σετ, ώσπου έχασε στις λεπτομέρειες με 3-2.Στη θέση 3 τοποθετήθηκε αυτή τη φορά ο Κώστας Παπαγεωργίου (No 69), μάλιστα για ένα παιχνίδι χρησιμοποιήθηκε εκεί και ο Κου Λέι, ο κορυφαίος πινγκπονίστας της Ουκρανίας (No 14). Κόντρα σε ανώτερο αθλητή ο αρχηγός της εθνικής μας ομάδας πάλεψε για το καλύτερο. Κρατούσε τα πράγματα σε ισορροπία στα δύο πρώτα σετ, αλλά μετά είδε τον αντίπαλο να περνάει το παιχνίδι του και ηττήθηκε με 3-1 σετ. Ο κινεζικής καταγωγής Κου Λέι είχε πάρει το χάλκινο μετάλλιο στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες του 2015 και ήταν εκείνος που είχε αποκλείσει τον Γκιώνη.Από τη θέση 1 ο Σγουρόπουλος έδωσε και δεύτερο ματς. Αναμετρήθηκε με τον Προυσκέρα, που διακρίθηκε στο τουρνουά και συνέβαλε στην καλή πορεία της Ουκρανίας. Έγινε γερή κόντρα και ο πρωταθλητής Ευρώπης του απλού νέων λύγισε με 3-1 χάνοντας στην παράταση το 3ο και το 4ο σετ. Φυσικά αποκόμισε πολύτιμες παραστάσεις και από την πρώτη του παρουσία σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ομαδικού ανδρών.Να προστεθεί ότι η Ουκρανία είχε προχωρήσει στα προημιτελικά ως 2η από το 4ο γκρουπ με 2 νίκες και 1 ήττα. Στην 8άδα αποκλείστηκε με 3-0 από τη Γερμανία, ενώ για τις θέσεις 5-8 έχασε 3-1 από τη Σουηδία.Αναλυτικά η εξέλιξη του αγώνα Ελλάδα-Ουκρανία1-3:Γιάννης Σγουρόπουλος-Βίκτορ Γεφίμοφ 3-1 (11-6, 11-8, 8-11, 11-7)Τάσος Ρηνιώτης-Γεβέν Προυσκέρα 2-3 (7-11, 11-8, 11-8, 5-11, 6-11)Κώστας Παπαγεωργίου-Κου Λέι 1-3 (9-11, 11-9, 5-11, 4-11)Σγουρόπουλος-Προυσκέρα 1-3 (6-11, 11-9, 10-12, 10-12)ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕ 24 ΟΜΑΔΕΣ Η ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΊΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑΠέρασαν στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (E.T.T.U.) στο Λουξεμβούργο οι προτάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής κι έτσι μετά το Παγκόσμιο θα έχουμε οριστικά και στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ομαδικού ανδρών-γυναικών μείωση στον αριθμό συμμετοχών. Και μπορεί να έγινε πρόταση ακόμα και για 16 ομάδες και να καταψηφίστηκε σχεδόν απ όλες τις ομοσπονδίες, ωστόσο ψηφίστηκε με πλειοψηφία να έχει η διοργάνωση στην τελική της φάση 24 ομάδες. Τριάντα σύνεδροι ψήφισαν υπέρ για τη συγκεκριμένη αλλαγή και 9 κατά. Την Ε.Φ.Ο.Επ.Α. εκπροσώπησε στο συνέδριο ο πρόεδρος Μανώλης Κολυμπάδης.Η E.T.T.U. έβαλε αναλυτικά στην ιστοσελίδα της το ρεπορτάζ και για την προκριματική και για την τελική φάση. Μεταξύ άλλων αναφέρει: «Αρχίζοντας από το 2018 το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ομαδικού θα διεξαχθεί σε περίοδο δύο ετών και θα ολοκληρωθεί με την τελική φάση, που θα περιλαμβάνει πια 24 ομάδες ανδρών και 24 γυναικών.Τα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ομαδικού θ’ αρχίζουν μία σεζόν πριν από την τελική φάση με τα στάδια 1 και 2. Αυτά θα γίνουν σε περίοδο έως 18 μηνών. Ο νικητής του προηγούμενου Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος (σ.σ. του 2017 εν προκειμένω) και ο οικοδεσπότης της τελικής φάσης του επόμενου (του 2019 δηλαδή) δεν θα λάβουν μέρος στα προκριματικά και θα περάσουν απευθείας στο τελικό στάδιο.Οι ομάδες θα χωριστούν σε δύο επίπεδα, Α και Β. Στο πρώτο θα είναι 18 ομάδες. Αυτές που στο τελευταίο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα θα έχουν τερματίσει στις θέσεις 2 έως 19 (ή και 20 αν μέσα στις προαναφερόμενες θέσεις βρίσκεται και η διοργανώτρια του επόμενου Ευρωπαϊκού)».Άρα, προσθέτουμε εμείς, η Ελλάδα στους άνδρες εξασφάλισε εύκολα την παρουσία της στο πρώτο επίπεδο με βάση την πορεία της στο Λουξεμβούργο αντίθετα η εθνική γυναικών θα είναι στη σειρά Β των προκριματικών.Το ρεπορτάζ συνεχίζει: «Θα σχηματιστούν 6 γκρουπ των 3ων ομάδων, οι οποίες θα παίξουν μεταξύ τους εντός και εκτός έδρας. Οι 6 χώρες, που θα πρωτεύσουν και οι 6, που θα καταλάβουν τη 2η θέση θα προκριθούν αυτόματα στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Οι 6 τελευταίες ομάδες των γκρουπ θα κοντραριστούν στο στάδιο 2 για τις εναπομείνασες θέσεις.Όλες οι υπόλοιπες ομάδες των προκριματικών πάνε στο επίπεδο Β. Εκεί θα γίνουν γκρουπ των 3ων ή των 4ων ομάδων –εξαρτάται από τις δηλώσεις συμμετοχής. Κι εδώ θα παίξουν μεταξύ τους με το σύστημα «ένας προς όλους». Ανάλογα με τον αριθμό των γκρουπ 8, 10 ή 12 χώρες θα προχωρήσουν στο στάδιο 2 ώστε να διεκδικήσουν κι αυτές τα 10 εναπομείναντα εισιτήρια για την τελική φάση, μαζί φυσικά με τις 3ες από τα γκρουπ του επιπέδου Α.Γκρουπ θα γίνουν και στο στάδιο 2 και οι ομάδες θα παίξουν επίσης με το σύστημα round robin. Οι αγώνες θα διεξαχθούν σ’ ένα Σαββατοκύριακο και κάποιες χώρες θ’ αναλάβουν να φιλοξενήσουν κάθε γκρουπ σε συγκεκριμένο γυμναστήριο. Θα μετάσχουν οι 6 ομάδες από τα γκρουπ του επιπέδου Α με τουλάχιστον 8 από το επίπεδο Β και θα σχηματιστούν όμιλοι των 3ων ή 4ων ομάδων.Η τελική φάση θα πραγματοποιηθεί Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο μέσα σ’ ένα 6ήμερο. Θα πάρουν μέρος σε άνδρες και γυναίκες οι κάτοχοι των τίτλων, η διοργανώτρια χώρα και οι 22 ομάδες, που θα έχουν προχωρήσει από τα στάδια 1 και 2. Και οι 24 ομάδες θα μπορούν να παίξουν για το χρυσό μετάλλιο. Θα σχηματιστούν 8 γκρουπ των 3ων ομάδων και θα παίξουν όλοι με όλους μία φορά (δύο αγώνες η κάθε ομάδα). Οι χώρες, που θα μείνουν στις θέσεις 2 και 3 των γκρουπ θα ολοκληρώσουν τα παιχνίδια τους, ενώ οι 8 νικήτριες θα προκριθούν στα προημιτελικά. Θ’ ακολουθήσει ταμπλό νοκ άουτ και ο νικητής θ’ αναδειχτεί πρωταθλητής Ευρώπης».Στον επίλογο το ρεπορτάζ της E.T.T.U. σημειώνει: «Ο στόχος αυτής της αλλαγής είναι να έχουμε ένα πιο συναρπαστικό Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ώστε να δημιουργήσει περισσότερη προσοχή από τα μέσα ενημέρωσης, τους θεατές και την τηλεόραση/διαδίκτυο. Τα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ξεκινούν με την πρώτη φάση και όλες οι συμμετέχουσες χώρες έχουν θεωρητικά τη δυνατότητα να γίνουν πρωταθλήτριες Ευρώπης. Αυτό δεν είναι πάντα εφικτό στο τρέχον σύστημα. Πολλοί από τους προκριματικούς αγώνες στο τρέχον σύστημα τελείωσαν 3-0 και επομένως δεν ήταν ελκυστικοί για τους θεατές και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αντίθετα τα κλειστά ματς μεταξύ ομάδων σχεδόν του ιδίου επιπέδου, όπως και οι αγώνες play-off είχαν πολύ ενδιαφέρον. Ως εκ τούτου, δημιουργούμε σύστημα με ομάδες Α και Β στο στάδιο 1 και βλέπουμε ότι οι ομοσπονδίες δίνουν βάρος στους εντός έδρας αγώνες.Η συμμετοχή όλων των χωρών-μελών στην τελική φάση σημαίνει μια πολύ μεγάλη δαπάνη για τους διοργανωτές: διαμονή, μεταφορά, κόστος γυμναστηρίου, εξοπλισμός, διαιτητές κλπ. Η μορφή που είχαμε τώρα χρειάζεται χώρο με τουλάχιστον 16 έως 20 τραπέζια. Ένα τελικό στάδιο με 24 ομάδες όμως απαιτεί μόνο 8 τραπέζια. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα σε περισσότερες ομοσπονδίες να υποβάλουν αίτηση για τη φιλοξενία του τελικού σταδίου».* Έχει πάψει προ καιρού να είναι είδηση ότι η ελληνική επιτραπέζια αντισφαίριση εκπροσωπείται επάξια και σε επίπεδο οργάνωσης και διαιτησίας σε κορυφαίες διοργανώσεις, αλλά σίγουρα είναι στοιχείο, που πρέπει να αναφέρεται. Στο Λουξεμβούργο εργάστηκαν για την I.T.T.F. και την E.T.T.U. η Τίνα Κρόττα ως επιδιαιτήτρια και ο Δημοσθένης Μεσσήνης ως competition manager.