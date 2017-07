Συγχαρητήρια επιστολή από τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού για τον ευρωπαϊκό τίτλο του Σγουρόπουλου

Η κορυφαία διάκριση του Γιάννη Σγουρόπουλου στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων προκάλεσε ενθουσιασμό στις τάξεις της επιτραπέζιας αντισφαίρισης, αλλά δημιούργησε αίσθηση και γενικότερα στους ανθρώπους του ελληνικού αθλητισμού.



Είναι άλλωστε, πρωτόγνωρη επιτυχία από σταθερά εξελίξιμο και πολλά υποσχόμενο νεαρό αθλητή και ήρθε σε μεγάλο event, στο σημαντικότερο αγώνισμα και σε ατομικό άθλημα όταν γνωρίζουν οι πάντες πόσο δύσκολες είναι οι εποχές από οικονομικής άποψης για τα ερασιτεχνικά αθλήματα στη χώρα! Συγχαρητήρια επιστολή στην Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης απέστειλε ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Γιώργος Βασιλειάδης, που επικοινώνησε και προσωπικά με τον πρόεδρο της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. Μανώλη Κολυμπάδη. Μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας είχαν συγχαρεί επίσης τον αθλητή, τον προπονητή του και την ομοσπονδία ο Τομέα Αθλητισμού του ΠΑΣΟΚ, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου. Φυσικά η αναγνώριση στην ιστορική επιτυχία έχει έρθει από την έντονη προβολή στα Μέσα ενημέρωσης, όπως και από τα διθυραμβικά σχόλια και τις κοινοποιήσεις των ρεπορτάζ και των βίντεο από το Γκιμαράες στα social media. Αντιδράσεις μάλιστα, που δεν προέρχονται μόνο από στελέχη της επιτραπέζιας αντισφαίρισης.



«Η μεγάλη επιτυχία του αθλητή μας, Γιάννη Σγουρόπουλου, στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων στο Γκιμαράες, αποδεικνύει το υψηλό επίπεδο και την εξαιρετική δουλειά που γίνεται στην ομοσπονδία σας. Παρακαλώ διαβιβάστε τα θερμά μου συγχαρητήρια για την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τίτλου», ανέφερε στο τηλεγράφημα του προς την Ε.Φ.Ο.Επ.Α. ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Γιώργος Βασιλειάδης.



Από τον Τομέα Αθλητισμού του ΠΑΣΟΚ εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση: «Η Ελληνική Επιτραπέζια αντισφαίριση, ένα ταλαιπωρημένο άθλημα που όπως και όλα τα αθλήματα στην χώρα μας, την εποχή αυτή, αντιμετωπίζουν πολλά και δύσκολα προβλήματα, πανηγυρίζει από χτες το πρώτο της χρυσό μετάλλιο στο αγώνισμα του απλού νέων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που τελείωσε χτες στο Γκιμαράεζ της Πορτογαλίας. Ο αθλητής μας Γιάννης Σγουρόπουλος ύστερα από μια φανταστική εμφάνιση που είχε ως αποτέλεσμα να μείνει αήττητος καθ' όλη την διάρκεια του πρωταθλήματος, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο και απέδειξε πως έχει μπροστά του ένα λαμπρό μέλλον. Ταυτόχρονα απέδειξε πως στο άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρισης υπάρχει εκτός από τον πρωταθλητισμό και παραγωγή νέων αθλητών και αυτό είναι το πιο ενθαρρυντικό απ' όλα. Ο Τομέας Αθλητισμού του ΠΑΣΟΚ εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια στον αθλητή, στην οικογένειά του που αυτή μόνο γνωρίζει της θυσίες που έχει κάνει, τον εθνικό προπονητή, κ.Κώστα Βατσακλή αλλά και την ομοσπονδία για αυτή την μεγάλη επιτυχία που τίμησε την πατρίδα μας και τον αθλητισμό της διεθνώς».



Ο Π.Σ.Α.Τ. από την πλευρά του, στην επιστολή του προς τον πρόεδρο της ομοσπονδίας, τόνισε: «Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου σας εκφράζει τα πιο θερμά του συγχαρητήρια, για την κατάκτηση από τον αθλητή σας, Γιάννη Σγουρόπουλο, του χρυσού μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, Νέων - Νεανίδων, Παίδων – Κορασίδων, που διεξήχθη στην Πορτογαλία.

Σας παρακαλούμε να μεταφέρετε τα συγχαρητήριά μας στον αθλητή και τον προπονητή του για τη μεγάλη αυτή επιτυχία».

Τέλος, σε μήνυμά της στο facebook η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, που ανέβασε και το σχετικό ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα της, ανέφερε: «Πολλά συγχαρητήρια στον Γιάννη Σγουρόπουλο και την Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης».



ΧΑΜΟΣ ΑΠΟ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΤΟ FACEBOOK

* Στις εφημερίδες Sportday και «Γαύρος» έγινε πρωτοσέλιδη η διάκριση του Σγουρόπουλου. Μεταδόθηκε βεβαίως, σε ραδιοφωνικούς σταθμούς, τηλεοπτικά κανάλια, εφημερίδες και ιστοσελίδες.

* Στον λογαριασμό της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. στο facebook (https://web.facebook.com/efoepa/) μπορείτε να διαβάσετε πολλά σχόλια για το χρυσό μετάλλιο του Σγουρόπουλου. Γενικά τα συγχαρητήρια έπεσαν «βροχή» από αθλητές, προπονητές, σωματεία, παράγοντες, αθλητικούς συντάκτες κ.α. όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό. Κάποια από τα πολλά σχόλια σε αυτό το σάιτ κοινωνικής δικτύωσης:

