«Χρυσή» η Παπαδημητρίου σε όπεν στην Κροατία

Δύο κορίτσια, που βρίσκονται μόλις στην πρώτη τους χρονιά στην κατηγορία των κορασίδων, δύο από τις ελπίδες μας για καλό μέλλον στη γυναικεία επιτραπέζια αντισφαίριση, επέστρεψαν με μετάλλια από ένα ακόμα διεθνές τουρνουά! Η Μαλαματένια Παπαδημητρίου του Γ.Α.Ο. Πειραιά και η Χρυσή Φωτιάδου του Ο.Ε.Α. Φλώρινας κατέκτησαν από δύο μετάλλια σε καθιερωμένο όπεν μικρών ηλικιών του Ζάγκρεμπ, που διεξήχθη για 64η φορά και ολοκληρώθηκε χτες το απόγευμα. Κατ’ αρχάς η Παπαδημητρίου αναδείχτηκε νικήτρια στο απλό αθλητριών έως 14 ετών και αυτή ήταν η 3η πρωτιά της σε τουρνουά στο εξωτερικό! Τον Νοέμβριο του 2015 είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στην ηλικιακή κατηγορία έως 12 ετών σε όπεν στη Σουηδία κι έναν χρόνο μετά πέτυχε κάτι ανάλογο σε τουρνουά προσκλήσεων στην Κύπρο στο απλό κορασίδων! Η Φωτιάδου πήρε την 3η θέση, επίσης στο απλό της Under 14. Την πρόσθεσε στην ανάλογη επιτυχία της στο ουγγρικό όπεν, τον περασμένο Ιανουάριο, στο Under 13, αλλά και στο σουηδικό πρόπερσι στην Under 12 και επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο! Μαζί οι δύο αθλήτριες κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο και στο ομαδικό κορασίδων U14, όπου αγωνίστηκαν με τις ονομασίες των σωματείων τους. Στην τεχνική καθοδήγηση ήταν η Λάουρα Νικουλάε, προσωπική προπονήτρια της Παπαδημητρίου και ο Ρουμάνος προπονητής των σωματείων της Φλώρινας Λίβιου Πρεντόακα.Το Zagiping, όπως ονομάζεται το event από την επωνυμία χορηγού εταιρείας, είχε διάφορες ηλικιακές κατηγορίες από αυτή των εφήβων και κάτω, προσέλκυσε αρκετές χώρες και εμφάνισε τον πραγματικά τεράστιο αριθμό των 700 αθλητών! Δεν ήταν αναγκαίο να εκπροσωπούν χώρα, πολλοί δηλώνονταν και με τα ονόματα των ομάδων τους. Στο απλό κορασίδων έως 13 ετών έγιναν 16 προκριματικά γκρουπ των 4ων κοριτσιών. Η Παπαδημητρίου πήρε μέρος στο 6ο γκρουπ και κατέκτησε αήττητη την πρωτιά. Νίκησε την Ιβόνα Πετρέκοβιτς με 3-0 σετ (11-8 11-4, 11-7), την Τίνα Καφούτα με το ίδιο σκορ (11-7, 11-4, 11-9) και την Έριν Ρίτσαρντς επίσης με 3-0 (11-3, 11-4, 11-6).Η Φωτιάδου αγωνίστηκε στο 11ο γκρουπ και προκρίθηκε στον 1ο γύρο του αγωνίσματος με τη 2η θέση. Κατέβαλλε την Ντόρα Πόπετς με 3-0 σετ (11-5, 11-3, 11-6), την Κιμ Κάστελιτς με το ίδιο σκορ (11-7, 11-8, 11-9) και κάμφθηκε από την Έμα Λόβριτς με 3-0 (7-11, 8-11, 2-11).Το ταμπλό άρχισε από τον γύρο των «32». Η πρωταθλήτρια Ελλάδας του απλού κορασίδων νίκησε αρχικά την Ντόρα Σόσιτς από τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη με 3-0 σετ (11-9, 11-9, 11-9) και στη συνέχεια τη Νούσα Κάντιζ με το ίδιο σκορ (11-3, 11-4, 11-9). Μπήκε στην 4άδα νικώντας το 2ο φαβορί του ταμπλό, τη Σέρβα Γιοβάνα Άντιτς με 3-1 (11-6, 8-11, 11-9, 11-6) και ήρθαν έτσι τα πράγματα, που διεκδίκησε την είσοδο στον τελικό σε …εμφύλια κόντρα με τη φίλη της τη Χρυσή. Έγινε ντέρμπι και η Παπαδημητρίου πήρε τη νίκη με 3-1 σετ (11-6, 14-12, 9-11, 12-10). Στον τελικό αντιμετώπισε την κινεζικής καταγωγής Τσαν Ρούμπι, που έπαιζε για αγγλικό κλαμπ. Σε ισορροπημένο παιχνίδι η αριστερόχειρας πρωταθλήτρια βρέθηκε να χάνει με 2-1 σετ και τελικά πήρε τη νίκη με 3-2 (8-11, 11-8, 4-11, 11-8, 11-5) και το χρυσό μετάλλιο.Η Φωτιάδου απέκλεισε στον 1ο γύρο τη Γιάνα Ριέρα με 3-2 σετ (13-11, 11-8, 9-11, 11-13, 11-7) και στον 2ο τη Λουτσία Σιτάρ με 3-1 (11-5, 8-11, 11-6, 12-10). Στα προημιτελικά έκαμψε τη Σβετλάνα Σλάντετσεκ με 3-0 σετ (11-7, 11-8, 11-3) και εξασφάλισε το μετάλλιο. Μετά, όπως προαναφέραμε, βρέθηκε αντιμέτωπη με τη συμπαίκτριά της στο ομαδικό και αποκλείστηκε…Στο ομαδικό σχηματίστηκαν στην προκριματική φάση 4 όμιλοι των 4ων ομάδων. Την πρόκριση έπαιρναν μόνο οι νικήτριες. Η ελληνική ομάδα αγωνίστηκε ως Γ.Α.Ο. Πειραιά-Ο.Ε.Α. Φλώρινας και με τρεις νίκες σε ισάριθμα ματς πρώτευσε στο 2ο γκρουπ. Ξεπέρασε την ομάδα Κέμα Πουκόντσι από τη Σλοβενία με 3-0 (2 νίκες η Παπαδημητρίου-1 η Φωτιάδου), τη Μλάντοστ-Ντούγκο Σέλο από την Κροατία με 3-1 (2 νίκες η Φωτιάδου, 1 νίκη-1ήττα η Παπαδημητρίου) και την επίσης κροατική Κοπρίβνιτσα με 3-0 (2 νίκες η Παπαδημητρίου-1 η Φωτιάδου). Ακολούθησε ταμπλό των 4ων και (με σίγουρη πια τη θέση στο βάθρο) οι Ελληνίδες διεθνείς έχασαν 3-2 από το κλαμπ Καταλόνια της Ισπανίας. Η Παπαδημητρίου είχε δύο νίκες στα ισάριθμα ατομικά παιχνίδια της, η Φωτιάδου γνώρισε ήττες και η αναμέτρηση πήγε στο διπλό όπου τα κορίτσια έχασαν 3-0 σετ από τις Γιάνα Ριέρα/ Κλαούντια Πέρεζ. Την 1η θέση στο αγώνισμα κατέκτησε η Σερβία.Και τα δύο κορίτσια έδωσαν συνέχεια σε άλλες διακρίσεις, επίσης από τουρνουά όπου είχαν κοινή παρουσία. Η Παπαδημητρίου προαναφέραμε ότι συμπλήρωσε τρεις διεθνείς πρωτιές στο αγώνισμα του απλού και να θυμίσουμε ότι στο όπεν του Άνγκμπι, το 2015 στη Σουηδία, είχε κατακτήσει και δύο ασημένια μετάλλια στο απλό των κατηγοριών έως 11 και έως 13 ετών! Η Φωτιάδου μαζεύει ήδη δυνατές αγωνιστικές εμπειρίες διαφημίζοντας και τη Φλώρινα. Στο ουγγρικό όπεν mini cadet, τον Ιανουάριο του 2017 η ίδια και η Παπαδημητρίου ανέβηκαν στο 3ο σκαλί του βάθρου στο ομαδικό κοριτσιών.