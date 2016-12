Οι νεαρές ηλικίες χρωμάτισαν όμορφα το 2016

Όμορφες πινελιές από χέρια νεαρών αθλητών «έντυσαν» το κάδρο της χρονιάς που φεύγει για την ελληνική επιτραπέζια αντισφαίριση. Χαρισματικά παιδιά από 12 μέχρι 19 ετών έφεραν τις καλύτερες στιγμές σε διεθνές επίπεδο κι αυτό έχει ξεχωριστή βαρύτητα όταν η οικονομική καχεξία επηρεάζει κάθε ερασιτεχνικό άθλημα και δίνει ελάχιστες ευκαιρίες για ανάπτυξη. Στα μεγάλα αγωνιστικά ραντεβού, τους Ολυμπιακούς Αγώνες, το Παγκόσμιο και το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα μπορεί να μην ήρθε υψηλή διάκριση, ωστόσο τα αποτελέσματα των εξελίξιμων αθλητών έφεραν και φέτος το θετικό πρόσημο για το άθλημα και δημιουργούν αισιοδοξία για το μέλλον.



Ο 16άχρονος Γιάννης Σγουρόπουλος κατ’ αρχάς, έκανε μία ακόμα εξαιρετική χρονιά. Έφτασε στην πρωτιά στο απλό νέων του κροατικού όπεν, ανέβηκε σ’ έναν χρόνο πάνω από 100 θέσεις στο World Ranking List U18 και αγωνίστηκε επιτυχώς στο Ευρωπαϊκό και το Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανδρών, όπως και στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα νέων.



Στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων οι ομάδες εφήβων και κορασίδων κατέκτησαν την άνοδο στην Α’ κατηγορία. Ο 17χρονος Γιώργος Σταματούρος είχε ασημένιο μετάλλιο με τον Σγουρόπουλο στο διπλό νέων του τουρνουά της Κροατίας, ενώ ο Στράτος Δαμιανής κυριάρχησε στο απλό νέων στην Κύπρο. Η 15χρονη Ιωάννα Γερασιμάτου έφτασε τον Αύγουστο μέχρι και το νούμερο 29 της παγκόσμιας κατάταξης κορασίδων και είχε καλές θέσεις και στο απλό διεθνών όπεν. Με πρωτιά σε τουρνουά προπονητικού καμπ η 12χρονη Μαλαματένια Παπαδημητρίου έγινε μέλος της ομάδας επιλέκτων για το Εuroproject της E.T.T.U., ενώ πήρε μέρος στη συγκέντρωση προετοιμασίας World Hopes Challenge της I.T.T.F., σκηνικό πρωτόγνωρο για το πινγκ πονγκ της χώρας. Πήρε επίσης, το χρυσό μετάλλιο στις κορασίδες στο κυπριακό τουρνουά. Στην επιστροφή του στη διεθνή σκηνή ο 19χρονος Κωνσταντίνος Αγγελάκης πέτυχε καλά πλασαρίσματα σε τουρνουά στο εξωτερικό.



Ο Παναγιώτης Γκιώνης έκανε το καλύτερο που μπορούσε στους 4ους Ολυμπιακούς Αγώνες της καριέρας του και νωρίτερα είχε πάρει με εμφατικό τρόπο την πρόκριση. Από το 2016 κρατά ακόμα τρία πλασαρίσματα σε προημιτελικούς γύρους δυνατών αγώνων στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα ο Κώστας Παπαγεωργίου συνέχισε για 7η χρονιά την κυριαρχία στο απλό ανδρών, η Γεωργία Ζαβιτσάνου αναδείχτηκε πρώτη φορά πρωταθλήτρια Ελλάδας στο απλό γυναικών, ενώ στο ομαδικό πρώτευσαν ο Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. και ο Δ.Α.Ο. Ταύρου.

Να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα για την ελληνική επιτραπέζια αντισφαίριση μέσα στο 2016 με τη σημείωση ότι καταγράφηκαν διεθνώς και στιγμές με ξεχωριστή αξία σε οργανωτικό και διοικητικό επίπεδο:



ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Την έβδομη μέρα του χρόνου η Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης ανακοινώνει τη σύναψη νέας χορηγικής συμφωνίας με την παγκοσμίου φήμης σουηδική εταιρεία κατασκευής και εμπορίας υλικού STIGA! Η πολυετής εποικοδομητική συνεργασία με την ινδική STAG International ολοκληρώνεται στο τέλος του 2015 και άμεσα η ομοσπονδία παρουσιάζει νέο συμβόλαιο 4ετούς διάρκειας. Η STIGA είναι η εταιρεία, που συνέδεσε το όνομά της με τους παγκόσμιους και ευρωπαϊκούς τίτλους της εθνικής ομάδας ανδρών της Σουηδίας.

Στις 9 Ιανουαρίου η Μπορούσια Ντίσελντορφ του Παναγιώτη Γκιώνη κατακτά το Κύπελλο Γερμανίας. Στον τελικό κάμπτει τη Φούλτα με 3-2.

Το πλασάρισμα στα προημιτελικά του ομαδικού κοριτσιών είναι το καλύτερο αποτέλεσμα για την ελληνική πλευρά στο τουρνουά mini cadet της Ουγγαρίας, που γίνεται από τις 15 έως τις 17 Ιανουαρίου στη Βουδαπέστη. Η παγκορασίδα Μαλαματένια Παπαδημητρίου συγκροτεί δίδυμο με τη Σλοβάκα Χάνα Σλομποντνίκοβα και φτάνουν στην 8άδα. Στο ταμπλό του ομαδικ ού αγοριών μπαίνει ο Σωκράτης- Βησσαρίων Γιαννούτσος με ξένο συμπαίκτη. Πολύτιμη εμπειρία παίρνουν στους αγώνες και οι μικροί Ζαχαρίας Ελσαμί και Ιωσήφ Ελσαμί από τις Σάρισες Φλώρινας. Παρών στην ουγγρική πρωτεύουσα και ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Χριστοφοράκης.

Τέλη του μήνα διεξάγεται στο Βερολίνο το ισχυρό World Tour της Γερμανίας. Ο Γκιώνης φτάνει στον βασικό στόχο της πρόκρισης στο κυρίως ταμπλό του απλού ανδρών και αποκλείεται φυσιολογικά στον 1ο γύρο από τον Κινέζο Ζανγκ Τζίκε. Στο όπεν μετέχουν και οι Καλλίνικος Κρεάνγκα, Κώστας Παπαγεωργίου, ο δεύτερος πετυχαίνει στα προκριματικά σπουδαία νίκη εναντίον του Τσεν Τσίεν Αν από την Ταϊπέι πρωταθλητή κόσμου το 2013 στο διπλό ανδρών.



ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Στο Γκονδομάρ της Πορτογαλίας πραγματοποιείται από τις 5 έως τις 7 Φεβρουαρίου το Ευρωπαϊκό Τοπ 16. Στη μεγάλη ατομική διοργάνωση της ηπείρου παίρνει μέρος και ο Γκιώνης (κι αφού λίγες ημέρες πριν οριστικοποιείται η μεταγραφή του στην πολωνική Μπογκόρια) και αποκλείεται στη φάση των γκρουπ με 1 νίκη (απέναντι στον Πορτογάλο Μοντέιρο) και 2 ήττες (από τον Γερμανό Οβτσάροφ και τον Γάλλο Γκοζί).

Με τρεις εφήβους μετέχει η Ελλάδα στο όπεν της Τσεχίας, που εντάσσεται στο World Junior Circuit της διεθνούς ομοσπονδίας (I.T.T.F.). Στους αγώνες, που γίνονται στο Χόντονιν από τις 10 έως τις 14 Φεβρουαρίου, ο Γιάννης Σγουρόπουλος πλασάρεται στη 16άδα του απλού, ο Γιώργος Σταματούρος στις θέσεις 17-32, ενώ ο Στράτος Δαμιανής πήγε στα προημιτελικά του ταμπλό «παρηγοριάς». Στο ομαδικό νέων η Ελλάδα αποκλείεται στη 16άδα. Τα παιδιά κοουτσάρει ο Γιώργος Χριστοφοράκης.

Στο Μετς της Γαλλίας γίνεται το επόμενο όπεν του World Junior Circuit (17-21/02) και τα ελληνικά χρώματα εκπροσωπούνται από επτά κορίτσια. Η Ιωάννα Γερασιμάτου και η Έλλη Φίσερ φτάνουν στις θέσεις 5-8 του διπλού νεανίδων και στις 9-16 του διπλού κορασίδων. Επίσης στο διπλό νεανίδων η Παναγιώτα Ανδριανού με την Ελένη Σοφρά μπαίνουν στη 16άδα. Η Φίσερ προκρίνεται στον 1ο γύρο του απλού νεανίδων και του απλού κορασίδων, ενώ η Γερασιμάτου έρχεται 3η στο «παρηγοριάς» των κορασίδων. Στο τουρνουά μετέχουν ακόμα η νεάνιδα Ιφιγένεια Ισαμπάλογλου, η κορασίδα Φοίβη Πεχλιβανίδη και η παγκορασίδα Μαλαματένια Παπαδημητρίου, ενώ στην τεχνική καθοδήγηση είναι οι σωματειακοί προπονητές Κωνσταντίνος Κωστόπουλος του Άρη Βούλας και Μαρία Καλογιάννη του Τελαμώνα Σαλαμίνας.

Στις 28 Φεβρουαρίου αρχίζει στην Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας το Παγκόσμιο πρωτάθλημα ομαδικού. Στην εθνική ανδρών ο Κώστας Βατσακλής έχει στην αποστολή τους δευτεραθλητές Ευρώπης του 2013 Παναγιώτη Γκιώνη, Καλλίνικο Κρεάνγκα, Κώστα Παπαγεωργίου και για πρώτη φορά τον 16άχρονο Γιάννη Σγουρόπουλο. Η εθνική γυναικών με υπεύθυνο προπονητή τον Κωνσταντίνο Κωστόπουλο στηρίζεται στις Κατερίνα Τόλιου, Αγγελίνα Παπαδάκη και Μαρία Χριστοφοράκη.



ΜΑΡΤΙΟΣ

Η λήξη της κορυφαίας διοργάνωσης στις 6 Μαρτίου αφήνει πικρή γεύση για την ελληνική πλευρά. Οι άνδρες μένουν τελευταίοι στο γκρουπ Α της Championship Division χάνοντας 3-0 από την Κίνα και την Αυστρία, 3-2 από την Τσεχία, 3-1 από τη Βόρεια Κορέα και 3-1 από την Ταϊπέι. Αργότερα χάνουν και σε ματς κατάταξης 3-2 από τη Ρουμανία και περιορίζονται χωρίς νίκη στις θέσεις 21-24. Εκτός στόχου μένουν και οι γυναίκες. Αν και αρχικά νικούν 3-2 τη Βουλγαρία και 3-0 τη Χιλή, αρκούνται στην 4η θέση του γκρουπ της Second Division με ήττες 3-1 από το Λουξεμβούργο, 3-0 από τη Σλοβενία και 3-1 από το Βιετνάμ. Στα παιχνίδια κατάταξης επικρατούν 3-1 της Ιταλίας και 3-1 της Κολομβίας για να βρεθούν στις θέσεις 37-38.

Στο περιθώριο του Παγκοσμίου πρωταθλήματος της Μαλαισίας λαμβάνει μεγάλη τιμή η ελληνική επιτραπέζια αντισφαίριση και ο Δημοσθένης Μεσσήνης προσωπικά. Ο πρώην γενικός γραμματέας της Ε.Φ.Ο.Επ.Α., υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας με την παγκόσμια ομοσπονδία (I.T.T.F.) και την Ευρωπαϊκή Ένωση του αθλήματος (E.T.T.U.) ως competition manager πλήρους απασχόλησης και των δύο ομοσπονδιών.

Μεγάλη ελληνική συμμετοχή στο ιταλικό όπεν, που διεξάγεται από τις 9 έως τις 13 Μαρτίου στο Λινιάνο. H Έλλη Φίσερ και η Ιωάννα Γερασιμάτου μπαίνουν στις θέσεις 5-8 του διπλού κορασίδων και στις 9-16 του διπλού νεανίδων. Επίσης η Φίσερ αποκλείεται στον 2ο γύρο του απλού κορασίδων και η Γερασιμάτου στον 1ο. Στο ταμπλό του απλού κορασίδων περνάνε οι Μαλαματένια Παπαδημητρίου, Φοίβη Πεχλιβανίδη και σ’ εκείνο των παίδων ο Αλέξης Κουλουριώτης. Στο τουρνουά αγωνίζεται και ο Κωνσταντίνος Στάμου, ενώ υπεύθυνος προπονητής είναι ο Κωνσταντίνος Κωστόπουλος.

Στα μέσα Μαρτίου η Αγγελίνα Παπαδάκη ανακοινώνει ότι αποχωρεί από την εθνική ομάδα ώστε ν’ αφοσιωθεί στο επαγγελματικό της μέλλον.

Ο Κώστας Παπαγεωργίου και η Γεωργία Ζαβιτσάνου γίνονται οι μεγάλοι πρωταγωνιστές του Πανελληνίου πρωταθλήματος ανδρών-γυναικών, που γίνεται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 19-20 Μαρτίου. Ο αθλητής του Ολυμπιακού αναδεικνύεται νικητής στο απλό και συνεχίζει την απίστευτη παράδοση με τον 7ο διαδοχικό τίτλο του στο αγώνισμα (8 στο σύνολο). Στον τελικό κάμπτει με 4-1 τον Τάσο Ρηνιώτη και χάνει το πρώτο σετ ύστερα από 6 σερί τελικούς με 4-0! Η 23χρονη αθλήτρια του Ολυμπιακού είναι η νέα πρωταθλήτρια Ελλάδας στο απλό γυναικών. Παράλληλα, παίρνει την πρωτιά και στο διπλό γυναικών με συμπαίκτρια τη Χριστίνα Φίλη (την οποία νικά αργότερα στον τελικό του απλού). Στο διπλό ανδρών κατακτούν το χρυσό μετάλλιο τα αδέρφια Γιώργος και Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος.

Το Σαββατοκύριακο 26 και 27 του μήνα ολοκληρώνονται τα πρωταθλήματα της Α1 και της Α2 εθνικής κατηγορίας. Στους άνδρες ξαναπαίρνει αήττητος τα σκήπτρα ο Ολυμπιακός με τους Κώστα Παπαγεωργίου, Ένιο Μέντες, Τάσο Ρηνιώτη, Γιάννη Σγουρόπουλο, Γιώργο Σταματούρο, Σωκράτη Γιαννούτσο και προπονητή τον Γιώργο Χριστοφοράκη. Στη 2η θέση τερματίζει ο Α.Σ. Πέρα Αθηνών και στην 3η ο Α.Ο. Ταταύλα. Στις γυναίκες κατακτά τον τίτλο ο Δ.Α.Ο. Ταύρου. Ο προπονητής Αλέξης Αρσενιάδης στηρίζεται στις Μόνικα Μόλναρ, Κατερίνα Τόλιου, Αλίκη Κιούφη, ενώ δίνει χρόνο συμμετοχής και στις Φρύνη Μαστρογιαννοπούλου, Μαριάνα Πιτσικάλη και Νάντια Ταραούνε. Δεύτερος είναι ο Ολυμπιακός και 3ος ο Α.Σ. Πέρα Αθηνών. Στην Α2 κατηγορία η πρωτιά πάει σε σωματεία της Βόρειας Ελλάδας. Στους άνδρες αναδεικνύεται πρωταθλητής ο Ηρακλής Θεσσαλονίκης (Ντανιέλ Τσιόκας, Μανώλης Σγουρομάλλης, Παναγιώτης Πετρής, Νίκος Γραμμένος, Γιώργος Σακαλάκης, Παναγιώτης Σιαμίδης) και στις γυναίκες οι Σάρισες Φλώρινας χωρίς να κάνουν ήττα (με τις καταξιωμένες Χριστίνα Φίλη, Φιλαρέτη Εξάρχου και τη νεαρή Ευαγγελία Οικονόμου).

Τέλη του μήνα ο 19χρονος Κωνσταντίνος Αγγελάκης κάνει την καλύτερη πορεία από ελληνικής πλευράς στο ανοιχτό πρωτάθλημα του Λουξεμβούργου. Παίρνει τη 12η θέση. Στο τουρνουά μετέχουν ακόμα η Γεωργία Ζαβιτσάνου, ο Γιώργος Κωνσταντινόπουλος, ο Γιώργος Παντερής και ο Πάρις Ζώνιος (παρεμπιπτόντως ο τελευταίος σήμερα σπουδάζει και παίζει πινγκ πονγκ στην Κίνα).



ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Από τις 3 έως τις 7 Απριλίου φιλοξενείται στο Ελάτ του Ισραήλ το Παγκόσμιο σχολικό πρωτάθλημα Λυκείων. Το ιδιωτικό ΓΕ.Λ. Παπαχαραλάμπειο παίρνει την 4η θέση στο ομαδικό μαθητών, ενώ 6ο έρχεται το 2ο ΓΕ.Λ. Σαλαμίνας στο ομαδικό μαθητριών. Στο Παπαχαραλάμπειο αγωνίζονται οι Γιάννης Σγουρόπουλος, Στράτος Δαμιανής, Παναγιώτης Αλεξανδρόπουλος, Αντώνης Σέιμαν και στον πάγκο είναι ο Χρήστος Λάμης. Το σχολείο της Σαλαμίνας παίζει με τις Ελένη Σοφρά, Παναγιώτα Ανδριανού, Χριστίνα Βάιλα, Ορσία Ραπατζίκου και προπονήτρια τη Μαρία Ηλιάκη. Στο απλό ο Σγουρόπουλος μπαίνει 16άδα και η Σοφρά προχωρά στον 2ο γύρο.

Στις 9 και 10 Απριλίου διεξάγονται στο Σ.Ε.Φ. τα μπαράζ Α1-Α2 και της Β’ Εθνικής. Στην Α1 ανδρών προάγεται ο Α.Ο. Ελληνικού, ενώ ο Άρης Βούλας πετυχαίνει την παραμονή. Στον υποβιβασμό οδηγείται ο Ίφιτος Πατρών. Στην Α1 γυναικών μένει στην Α1 κατηγορία ο Α.Ο. Ταταύλα και φτάνει στην άνοδο ο Α.Ο. Άρης 2006. Υποβιβάζεται ο άλλοτε πρωταθλητής Τελαμών Σαλαμίνας. Το εισιτήριο για την Α2 εθνική κατηγορία παίρνουν οι Φοίνικες Πάτρας και η Α.Ε. Αθηνά Μαγκουφάνας στους άνδρες, ο Α.Σ. ΑΛΦΑ και ο Μ.Γ.Σ. Εθνικός Αλεξανδρούπολης στις γυναίκες.

Στο Προολυμπιακό τουρνουά της Ευρώπης, που διεξάγεται 12 με 16 Απριλίου στο Χάλμσταντ της Σουηδίας (μετά την ακύρωση των αγώνων στη δοκιμαζόμενη από τρομοκρατικά χτυπήματα Κωνσταντινούπολη), το άθλημα πανηγυρίζει την πρόκριση του Παναγιώτη Γκιώνη στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο κορυφαίος αμυντικός φτάνει άμεσα στον στόχο του και στον τελικό του δικού του ταμπλό των «8» επικρατεί με 4-1 σετ του κορυφαίου Ευρωπαίου και 1ου φαβορί του τουρνουά Βλαντιμίρ Σαμσόνοφ. Ο Καλλίνικος Κρεάνγκα φτάνει μέχρι τα ημιτελικά ταμπλό και κάμπτεται με 4-2 από τον Γερμανό Μπάστιαν Στέγκερ. Στην πολύ δύσκολη διαδικασία παίρνουν μέρος επίσης ο Κώστας Παπαγεωργίου, η Κατερίνα Τόλιου, η Μαρία Χριστοφοράκη και η Γεωργία Ζαβιτσάνου (προπονητές ο Κώστας Βατσακλής στους άνδρες και ο Κωνσταντίνος Κωστόπουλος στις γυναίκες). Η τελευταία, στο ντεμπούτο της σε μεγάλη διοργάνωση, είναι η μόνη που αποκλείεται στα προκριματικά γκρουπ. Έξω από το αγωνιστικό κομμάτι είναι τιμή για τη χώρα που η Μαρία Τσίπου ορίζεται επιδιαιτήτρια των αγώνων και ο Δημοσθένης Μεσσήνης competition manager.

Στις 17 Απριλίου κλείνουν πανηγυρικά, με τον μεγάλο τελικό στην Κοζάνη, τα αναπτυξιακά πρωταθλήματα για την αγωνιστική περίοδο 2015-2016. Σε κορυφαίες φυσιογνωμίες μετατρέπονται η νεάνιδα Σοφρά (8 πρωτιές στα όπεν και άλλη μία στον τελικό), η παγκορασίδα Παπαδημητρίου (με τον ίδιο ακριβώς απολογισμό), ο έφηβος Σγουρόπουλος (6 χρυσά μετάλλια κι άλλο ένα στον τελικό) και ο Σωκράτης Γιαννούτσος της κατηγορίας παμπαίδων (ανάλογη στατιστική με τον συμπαίκτη του στον Ολυμπιακό).

Στις 18 Απριλίου η 12χρονη Μαλαματένια Παπαδημητρίου επιλέγεται με κάρτα ελευθέρας να πάρει μέρος στο World Hopes Challenge της I.T.T.F.. Πρόκειται για συγκέντρωση προετοιμασίας, που θα γινόταν 40 μέρες μετά στην Ντόχα, με τη συμμετοχή 16 αγοριών και 16 κοριτσιών απ’ όλες τις ηπείρους!

Από τις 23 έως τις 25 του μήνα διεξάγονται στο Σ.Ε.Φ. τα τελικά του Πανελληνίου πρωταθλήματος νέων-νεανίδων. Ο Γιάννης Σγουρόπουλος και η Ελένη Σοφρά πρωταγωνιστούν. Ο 16άχρονος άσος αναδεικνύεται πανελληνιονίκης στο απλό, όπως και στο διπλό νέων με τον Γιώργο Σταματούρο. Η Σοφρά κυριαρχεί στο απλό νεανίδων, ενώ για δεύτερη σερί χρονιά παίρνει τον τίτλο και στο διπλό με τη συμπαίκτριά της στον Τελαμώνα Σαλαμίνας Παναγιώτα Ανδριανού. Στο ομαδικό νέων κατακτά την 1η θέση ο Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. με φιναλίστ στον τελικό την Πρόοδο. Ο προπονητής Γ. Χριστοφοράκης έχει στη σύνθεση, πέρα από τους Σγουρόπουλο, Σταματούρο, τους Κωνσταντίνο Αλμπανάκη και Θανάση Κιοσέογλου. Στο ομαδικό νεανίδων επικρατεί ο Α.Ο. Άρης 2006. Το τεχνικό δίδυμο των Κωνσταντίνου Κωστόπουλου και Γιώργου Λιλή έχει στην ομάδα τις Έλλη Φίσερ, Ιωάννα Γερασιμάτου, Ιφιγένεια Ισαμπάλογλου και Φοίβη Πεχλιβανίδη.



ΜΑΪΟΣ

Το τριήμερο 6-8 Μαΐου η Φλώρινα φιλοξενεί το Πανελλήνιο πρωτάθλημα παίδων-κορασίδων. Το Αθλητικό Κέντρο Ζωγράφου στους παίδες και ο Άρης 2006 φτάνουν στην κορυφή στο ομαδικό. Το σωματείο του Ζωγράφου νικά στον τελικό την Ελευσίνα και παρατάσσει τους Γεράσιμο Χατζηλυγερούδη, Γιάννη Δαμιανή, Μιχάλη Διαμαντόπουλο. Τέταρτος αθλητής είναι ο Γιάννης Μπόσκοβιτς και στην τεχνική καθοδήγηση ο Χρήστος Λάμης. Η ομάδα της Βούλας κάνει το 3 στα 3 τα τελευταία χρόνια και επιβάλλεται των Χανίων σε δεύτερο σερί τελικό. Οι προπονητές Κωνσταντίνος Κωστόπουλος και Παναγιώτης Πετρής έχουν βασικές τις Έλλη Φίσερ, Ιωάννα Γερασιμάτου, Φοίβη Πεχλιβανίδη και αναπληρωματική τη Χριστίνα Καμπορούδη. Στα ατομικά αγωνίσματα ανεβαίνουν στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου ο Γεράσιμος Χατζηλυγερούδης στο απλό παίδων και η Έλλη Φίσερ στο απλό κορασίδων. Η τελευταία κατακτά την πρωτιά και στο διπλό κορασίδων με την Ιωάννα Γερασιμάτου. Στο διπλό παίδων παίρνουν το χρυσό μετάλλιο οι Αλέξης Κουλουριώτης/Κωνσταντίνος Στάμου από τον Γ.Α.Σ. Ελευσίς.

Στις 22 του μήνα ο Γκιώνης ανακηρύσσεται πρωταθλητής Γερμανίας για δεύτερη σερί χρονιά με την Μπορούσια. Στον τελικό η ομάδα του Ντίσελντορφ νικά με 3-1 τη Σααρμπρίκεν.

Στο διάστημα 24 με 28 Μαΐου γίνεται στο Ζάγκρεμπ το World Tour της Κροατίας. Ο Γκιώνης φτάνει στις θέσεις 5-8, μάλιστα στη 16άδα καταβάλλει με 4-2 σετ τον Βονγκ Τσου Τινγκ από το Χονγκ Κονγκ (νούμερο 8 στον διεθνή πίνακα αξιολόγησης). Στα προημιτελικά χάνει με 4-1 σετ από έναν άλλο δυνατό αθλητή της ασιατικής χώρας, τον Χο Κβαν Κιτ. Επίσης, ο Σγουρόπουλος φτάνει στον 1ο γύρο και στο απλό ανδρών και στο απλό για αθλητές έως 21 ετών, ενώ και ο Αγγελάκης προκρίνεται στο ταμπλό των αγώνων Under 21. Στην κροατική πρωτεύουσα αγωνίζεται και η Ζαβιτσάνου.

Στη Σουηδία η Στόρφορς της Φιλαρέτης Εξάρχου κατακτά τη 2η θέση στο πρωτάθλημα της Σούπερ κατηγορίας. Στους τελικούς χάνει από την Έσλοβ με συνολικό σκορ 2-0. Είναι η σημαντικότερη διάκριση της Ελληνίδας πρωταθλήτριας στα τέσσερα χρόνια αγωνιστικής παρουσίας στη σκανδιναβική χώρα.



ΙΟΥΝΙΟΣ

Στις 4 του μήνα ολοκληρώνεται στην Ντόχα του Κατάρ το προπονητικό καμπ World Hopes Challenge της διεθνούς ομοσπονδίας, όπου για πρώτη φορά έχει εκπρόσωπο η ελληνική επιτραπέζια αντισφαίριση. Η μικρή Μαλαματένια Παπαδημητρίου είναι με κάρτα ελευθέρας ανάμεσα σε 16 επίλεκτες παγκορασίδες από διάφορα μέρη του κόσμου, ζει μοναδική εμπειρία και αποκτά επιπλέον κίνητρα για αγωνιστική πρόοδο. Μαζί της είναι ο προπονητής Κωνσταντίνος Κωστόπουλος, που μάλιστα πρωτεύει σε διαγωνισμό για την καλύτερη εργασία (αναπτύσσει το πώς δουλεύει με τους νεαρούς αθλητές) κι εξασφαλίζει για το μέλλον συμμετοχή σε event εκπαιδευτικού χαρακτήρα αξίας 1.000 δολαρίων.

Σε τρεις πόλεις της Ελλάδας προκύπτουν στις 5 Ιουνίου οι Τοπικοί Κυπελλούχοι. Στους αγώνες της Αττικής ο τίτλος πάει στον Ολυμπιακό στους άνδρες και στο Πέρα Αθηνών στις γυναίκες. Στη Θεσσαλονίκη κατακτούν το Κύπελλο Βόρειας Ελλάδας ο Π.Α.Σ. Εχέδωρος Σίνδου και ο Α.Σ.Ε.Α. Σάρισες Φλώρινας αντίστοιχα. Στην Πάτρα και τη διοργάνωση της Δυτικής Ελλάδας επικρατούν και στις δύο κατηγορίες οι Φοίνικες Πάτρας.

Από τις 18 έως τις 20 Ιουνίου πραγματοποιείται στην Πάτρα το Πανελλήνιο πρωτάθλημα παμπαίδων-παγκορασίδων. Στο πρώτο κομμάτι κρίνονται οι τίτλοι στο ομαδικό και τους κατακτούν η Π.Α.Λ. Φοίνικες Πάτρας στα αγόρια και ο Γ.Α.Ο. Πειραιά στα κορίτσια. Στους τελικούς ξεπερνούν τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης με 3-0 και τον Ο.Α. Χανίων επίσης με 3-0 αντίστοιχα. Οι Φοίνικες του Θανάση Τσοκανά παίζουν με τον Αλέξη Κωστακιώτη και τον Αλέξανδρο Μαργαρίτη. Ο Γ.Α.Ο. Πειραιά στηρίζεται κυρίως στις Μαλαματένια Παπαδημητρίου, Χρυσή Φωτιάδου κι έχει ακόμα στη σύνθεση την Ελένη Κουκουτού και τη Βασιλεία Χάλαρη. Στην τεχνική καθοδήγηση είναι ο Γιώργος Χριστοφοράκης. Στο απλό πρωταθλητές Ελλάδας γίνονται ο Σωκράτης-Βησσαρίων Γιαννούτσος στους παμπαίδες και η Μαλαματένια Παπαδημητρίου στις παγκορασίδες. Στο διπλό παμπαίδων το χρυσό μετάλλιο φορούν στο στήθος οι Αλέξανδρος Μαργαρίτης/Αλέξιος Κωστακιώτης και στο διπλό παγκορασίδων οι Ζωή Αγγελίδου/ Μαρία-Ανελίζε Βαμβακάκη του Ο.Α. Χανίων.



ΙΟΥΛΙΟΣ

Στη μεταγραφική περίοδο γίνονται κινήσεις που ξεχωρίζουν, καθότι έρχονται κι άλλοι ξένοι εγνωσμένης αξίας να παίξουν στην ελληνική Α1. Ο Γάλλος Ρομέν Ρουίζ συμφωνεί με το Πέρα Αθηνών, ο Σέρβος Μάρκο Γέφτοβιτς με τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης, η Κινέζα Λιου Γιουχούα με τις Σάρισες Φλώρινας και η Γαλλίδα Οντρέ Ματενέ με τον Ολυμπιακό.

Στις 5 Ιουλίου ο Μανώλης Κολυμπάδης αναλαμβάνει μία ακόμα τιμητική θέση. Η ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής εγκρίνει ομόφωνα την εισήγηση της Επιτροπής Ολυμπιακής Προετοιμασίας και ορίζει τον πρόεδρο της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. υπαρχηγό της ελληνικής αποστολής στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο. Ένα χρόνο πριν, στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν, ήταν αρχηγός της ελληνικής αποστολής στους 1ους Ευρωπαϊκούς Αγώνες.

Στο Dom Sportova του Ζάγκρεμπ διεξάγεται από τις 8 έως τις 17 Ιουλίου το 59ο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων και η Ελλάδα μετέχει με πλήρη αποστολή. Στη Β’ κατηγορία αγωνίζονται οι νέοι (Γιάννης Σγουρόπουλος, Γιώργος Σταματούρος, Στράτος Δαμιανής, Νίκος Αντωνιάδης και υπεύθυνος προπονητής ο Γιώργος Χριστοφοράκης), oι νεάνιδες (Παναγιώτα Ανδριανού, Ελισάβετ Τέρπου, Αγγελίνα Δεβελέκου, Γεωργία Χατζάκη και προπονήτρια η Λάουρα Νικουλάε) και οι κορασίδες (Έλλη Φίσερ, Ιωάννα Γερασιμάτου, Μαρία Λαδάκη και προπονητής ο Κωνσταντίνος Κωστόπουλος), ενώ οι παίδες μετέχουν στην Α’ κατηγορία (Γεράσιμος Χατζηλυγερούδης, Γιάννης Δαμιανής, Κωνσταντίνος Στάμου και προπονητής ο Σωτήρης Ζήκος). Οι νέοι φτάνουν στην άνοδο κατακτώντας στο φινάλε τη 15η θέση με οριακή νίκη 3-2 εναντίον τη Ουγγαρίας. Στην Α’ κατηγορία της Ευρώπης προάγονται και οι κορασίδες παίρνοντας τη 14η θέση (3-0 την Ισπανία στο καθοριστικό ματς), ενώ οι παίδες μένουν στη 19η θέση και υποβιβάζονται στη Β’ κατηγορία. Οι νεάνιδες κατατάσσονται 29ες. Στο δεύτερο μέρος της ετήσιας διοργάνωσης ο Σγουρόπουλος φτάνει μέχρι τον γύρο των «16» του απλού νέων και αποκλείεται από τον μετέπειτα πρωταθλητή Αλεξάντρ Κασέν από τη Γαλλία.

Στις 15 του μήνα η Ε.Φ.Ο.Επ.Α. ανακοινώνει ότι ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής Κωνσταντίνος Κωστόπουλος εντάσσεται στο τιμ των ομοσπονδιακών τεχνικών. Επίσημα, ορίζεται βοηθός του Κώστα Βατσακλή στο Σ.Ε.Φ. και υπογράφει σύμβαση ενός έτους, που αρχίζει στη 1 Αυγούστου.



ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Στη δεύτερη μέρα του μήνα δημοσιεύονται οι παγκόσμιοι πίνακες αξιολόγησης και η Ιωάννα Γερασιμάτου καταφέρνει κάτι μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα. Μετά την πολύ καλή παρουσία στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων εμφανίζεται στο νούμερο 29 των κορασίδων κι ενώ μέχρι τότε δεν ήταν αξιολογημένη.

Ο Παναγιώτης Γκιώνης αρχίζει στις 7 Αυγούστου, από τον 2ο γύρο, την προσπάθειά του στο απλό ανδρών του Ολυμπιακού τουρνουά. Επιβεβαιώνοντας απόλυτα τον ρόλο του φαβορί καταβάλλει άνετα με 4-0 σετ τον Παντασάκ Τανβιριγιαβετσακούλ από την Ταϊλάνδη. Στους «32» του αγωνίσματος δίνει τα πάντα για την έκπληξη κόντρα στο 4ο φαβορί, τον Ιάπωνα Τζουν Μιζουτάνι. Σε θεαματικό αγώνα (που είχαν τη δυνατότητα να δουν από την τηλεόραση όλοι οι Έλληνες φίλαθλοι) λυγίζει με 4-1 σετ από έναν τοπ αθλητή, που αργότερα έφυγε από το Ρίο μ’ ένα χάλκινο κι ένα ασημένιο μετάλλιο. Τον Γκιώνη καθοδηγεί τεχνικά ο Κώστας Βατσακλής, ενώ ως βοηθός προπόνησης ακολουθεί την αποστολή ο Τάσος Ρηνιώτης. Παρών στη διάσημη βραζιλιάνικη πόλη επί έναν μήνα και ο πρόεδρος της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. Μανώλης Κολυμπάδης, που προσφέρει από άλλο πόστο, ως υπαρχηγός της ελληνικής αποστολής.

Η καλοκαιρινή περίοδος κλείνει με συμμετοχή στο Euro Mini Table Tennis Championships, το πανευρωπαϊκού χαρακτήρα τουρνουά για αθλητές από την παμπαιδική ηλικιακή κατηγορία, που διεξάγεται 26 με 28 Αυγούστου στο Σίλτιγχαϊμ της Γαλλίας. Η Μαλαματένια Παπαδημητρίου μπαίνει στο κυρίως ταμπλό και παίρνει την 22η θέση στην κατηγορία των κοριτσιών 12 ετών. Πολύτιμη εμπειρία αποκομίζουν τέσσερα παιδιά από τη Φλώρινα: Η 12χρονη Χρυσή Φωτιάδου, η 10χρονη Δέσποινα Άμπα, ο 11χρονος Ιωσήφ Ελσάμι και ο 9χρονος Ζαχαρίας Ελσάμι. Συνοδοί προπονητές είναι η Λάουρα Νικουλάε και ο Ρουμάνος τεχνικός του Α.Σ.Ε.Α. Σάρισες Φλώρινας Λίβιου Πρεντόακα.



ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Μεγάλες επιτυχίες πανηγυρίζουν τα ελληνικά χρώματα στο κροατικό όπεν του World Junior Circuit, που φιλοξενείται στην πόλη Βαραζντίν από τις 14 έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Ο Γιάννης Σγουρόπουλος ανεβαίνει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στο απλό νέων. Παίζει ως νούμερο 3 των αγώνων, χάνει μόλις 4 σετ στην πορεία του στο ταμπλό και στην 4άδα και τον τελικό ξεπερνά Ασιάτες αθλητές. Ο ίδιος και ο Γιώργος Σταματούρος κατακτούν το ασημένιο μετάλλιο στο διπλό νέων. Η Ιωάννα Γερασιμάτου μπαίνει στις θέσεις 5-8 του απλού κορασίδων. Στο ίδιο όπεν αγωνίζονται ακόμα ο Δημήτρης Κορδούτης, η Ελισάβετ Τέρπου και η Μαλαματένια Παπαδημητρίου. Τα αγόρια κοουτσάρει ο Γιώργος Χριστοφοράκης και τα κορίτσια ο Κωνσταντίνος Κωστόπουλος.

Στις 24 του μήνα ο Μανώλης Κολυμπάδης επανεκλέγεται θριαμβευτικά στην προεδρία της Ε.Φ.Ο.Επ.Α.. Τα σωματεία-μέλη ανανεώνουν την εμπιστοσύνη στη διοίκησή του και ο ίδιος αρχίζει την τρίτη θητεία του στην υψηλότερη θέση. Έρχεται πρώτος σχεδόν παμψηφεί με 44 ψήφους και ακολουθούν ο Κωνσταντίνος Μάκρας και ο Γεώργιος Παπαγεωργίου με 36.

Στις 27 Σεπτεμβρίου οι εθνικές μας ομάδες κάνουν πρεμιέρα στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος 2017. Αμφότερες μετέχουν στην 1η κατηγορία της διοργάνωσης (Championships Division). Οι άνδρες νικούν εύκολα 3-0 στο Σ.Ε.Φ. την Ολλανδία για το 7ο γκρουπ. Αγωνίζονται Παπαγεωργίου, Γκιώνης και Κρεάνγκα. Οι γυναίκες γνωρίζουν φυσιολογικά την ήττα με 3-0 στο Βουκουρέστι από τη δευτεραθλήτρια Ευρώπης Ρουμανία. Το παιχνίδι είναι για το 2ο γκρουπ. Στο ντεμπούτο του με την εθνική γυναικών ως ομοσπονδιακός ο Κωνσταντίνος Κωστόπουλος χρησιμοποιεί τις Κατερίνα Τόλιου, Μαρία Χριστοφοράκη και Γεωργία Ζαβιτσάνου.



ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Νέα επιβράβευση σε διεθνές επίπεδο για τη μικρή Μαλαματένια Παπαδημητρίου. Με την 1η θέση, που κατακτά στις 8 Οκτωβρίου, στο προπονητικό καμπ επιλογής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, που γίνεται στο Ότοτσεκ της Σλοβενίας εξασφαλίζει αυτόματα παρουσία στην ομάδα επιλέκτων για το Εuroproject της E.T.T.U.! Η 12χρονη αθλήτρια του Γ.Α.Ο. Πειραιά μετέχει από καιρό στο Eurotalents U-15 project και τώρα γίνεται μέλος στους επίλεκτους μαζί με άλλα 23 αγόρια και κορίτσια.

Από τις 18 έως τις 23 Οκτωβρίου διεξάγεται στη Βουδαπέστη το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ατομικών αγωνισμάτων. Ο Γκιώνης φτάνει στο καθοριστικό ματς για μετάλλιο σε δύο αγωνίσματα. Τελικά αρκείται στις θέσεις 5-8 στο διπλό ανδρών με συμπαίκτη τον Βανγκ Γιανγκ από τη Σλοβακία και στο διπλό μικτό με την Ουκρανή Τατιάνα Μπιλένκο. Στα προημιτελικά κάμπτονται από τους Σουηδούς Ματίας Κάρλσον/Κρίστιαν Κάρλσον (4-2 σετ) και τους Οβίντιου Ιονέσκου/Μπερναντέτ Ζοκς (3-0) από τη Ρουμανία αντίστοιχα. Επίσης, στα 16,5 χρόνια του και στην πρώτη του εμφάνιση στον θεσμό ο Σγουρόπουλος προκρίνεται στο κυρίως ταμπλό του απλού ως νικητής του 21ου γκρουπ. Στην καθοριστική αναμέτρηση κάμπτει με 4-2 τον Ιταλό Νιαγκόλ Στογιάνοφ. Στον 1ο γύρο του απλού περνάει και ο Παπαγεωργίου κυριαρχώντας στο 23ο γκρουπ. Στο ταμπλό χάνουν στους «64». Ο Γκιώνης που είναι απευθείας στα νοκ άουτ αποκλείεται στους «32». Στην αποστολή και οι Γ. Κωνσταντινόπουλος, Τόλιου, Χριστοφοράκη, Ζαβιτσάνου και στους πάγκους οι ομοσπονδιακοί προπονητές Κ. Βατσακλής και Κ. Κωστόπουλος. Στη Βουδαπέστη καταγράφεται και μία ξεχωριστή στιγμή σε διοικητικό επίπεδο. Ο πρόεδρος της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. Μανώλης Κολυμπάδης βραβεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης με το Σήμα της Τιμής, σε αναγνώριση της πολύχρονης και εξαιρετικής συμβολής του στο έργο και τους στόχους της E.T.T.U.. Παραλαμβάνει το βραβείο του από τον ίδιο τον πρόεδρο της Ε.Τ.Τ.U. Ρόναλντ Κράμερ.



ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Την Τρίτη 1 του μήνα το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα των ανδρών χάνει στο Στόουκ τεράστια ευκαιρία για νίκη απέναντι τη σημερινή «χάλκινη» πρωταθλήτρια κόσμου Αγγλία. Το ματς είναι για τη 2η αγωνιστική των προκριματικών του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος 2017, η Ελλάδα κυνηγά μεγάλο βήμα για την προνομιούχο 1η θέση στο 7ο γκρουπ στη Championships Division κι ενώ είναι μπροστά με 2-0 στα παιχνίδια, 2-0 σετ και 10-8 στο τρίτο ματς χάνει τελικά με 3-2! Ο Παπαγεωργίου και ο Γκιώνης αρχίζουν με νίκες απέναντι στον Λίαμ Πίτσφορντ και τον Πολ Ντρίνκχολ. Ο Σγουρόπουλος δέχεται την ανατροπή από τον Σάμουελ Γουόκερ. Και στα συναρπαστικά επόμενα ματς ο Γκιώνης γνωρίζει την ήττα από τον Πίτσφορντ και ο Παπαγεωργίου από τον Ντρίνκχολ. Ο αγώνας γίνεται μπροστά σε 700 φιλάθλους και κρατά 3 ώρες και 45 λεπτά.

Από τις 4 έως τις 6 Νοεμβρίου οι παίδες Γεράσιμος Χατζηλυγερούδης (των Αετών Πόλης) και Γεράσιμος Πετρής (Ε.Α. Βόχας) αγωνίζονται στο ουγγρικό όπεν νέων στο Σομπάτελι. Μαζί τους είναι ο προπονητής του Α.Σ. Πέρα Αθηνών Χρήστος Λάμης. Ο Χατζηλυγερούδης μπαίνει ως 2ος προκριματικού ομίλου στο κυρίως ταμπλό του απλού παίδων και αποκλείεται στους «64».

Από τις 9 έως τις 13 του μήνα γίνεται στο Λιντς το αυστριακό World Tour. Από ελληνικής πλευράς παίρνει μέρος ο Σγουρόπουλος και αφού προκρίνεται στο ταμπλό των αγώνων για αθλητές έως 21 ετών προχωρά κι έναν γύρο. Νικά με 3-2 σετ τον τον Παντασάκ Τανβιριγιαβετσακούλ από την Ταϊλάνδη, που είχε συναντήσει ο Γκιώνης στο Ολυμπιακό τουρνουά και πλασάρεται στις θέσεις 17-32.

Ανάλογη επιτυχία έχει μία εβδομάδα μετά στο σουηδικό World Tour ο Κωνσταντίνος Αγγελάκης (Στοκχόλμη, 15-20/11). Με δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια προχωρά στον 1ο γύρο των αγώνων U21. Δίνει «μάχη» κι εκεί με τον Τσε Ζε Γιου από τη Σιγκαπούρη (νούμερο 16 του αγωνίσματος) και λυγίζει με 3-2 σετ.

Το τριήμερο 18 με 20 Νοεμβρίου διεξάγεται στη Λευκωσία το καθιερωμένο τουρνουά με προσκλήσεις της Κύπρου και για πρώτη χρονιά αφορά στις νεαρές ηλικίες. Την Ελλάδα εκπροσωπούν οι έφηβοι Στράτος Δαμιανής, Δημήτρης Κορδούτης, οι νεάνιδες Ελισάβετ Τέρπου, Ιωάννα Γερασιμάτου, οι παίδες Γεράσιμος Χατζηλυγερούδης, Γιάννης Δαμιανής και οι κορασίδες Μαλαματένια Παπαδημητρίου και Βασιλική Ηλιοπούλου. Στο ομαδικό τα ελληνικά χρώματα κατακτούν ασημένιο μετάλλιο στους νέους, τους παίδες και τις κορασίδες και χάλκινο στις νεάνιδες. Στα ατομικά, αναδεικνύονται πρωταθλητές ο Δαμιανής στους νέους και η Παπαδημητρίου στις κορασίδες. Επίσης, η Γερασιμάτου κατακτά τη 2η θέση στις νεάνιδες και ο Χατζηλυγερούδης την 3η στους παίδες. Υπεύθυνοι προπονητές είναι ο Κώστας Βατσακλής για τους νέους και τις νεάνιδες και ο Σωτήρης Ζήκος για τους παίδες και τις κορασίδες.

Στις 26 Νοεμβρίου ο Δ.Α.Ο. Ταύρου υποδέχεται την ισπανική Μπαλαγέρ για τον 3ο γύρο του E.T.T.U. Cup. Στο νοκ άουτ ματς παίρνει τη νίκη και την πρόκριση με 3-2. Ο προπονητής Αλέξης Αρσενιάδης βάζει και τις τέσσερις αθλήτριες (Εξάρχου, Τόλιου, Φίλη, Μόλναρ).



ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Στην είσοδο του τελευταίου μήνα του χρόνου ο Γιάννης Σγουρόπουλος μετακινείται στο νούμερο 31 της παγκόσμιας κατάταξης νέων από το 43 του Νοεμβρίου. Η άνοδός του μέσα στον χρόνο είναι εντυπωσιακή, καθώς στην ίδια ηλικιακή κατηγορία τον Δεκέμβριο του 2015 ήταν νούμερο 134 (στους άνδρες 324 και «κέρδισε» στο ίδιο διάστημα 244 θέσεις)!

Με βάση την παγκόσμια κατάταξη Under 18 ο Σγουρόπουλος μετέχει για πρώτη φορά στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα νέων (4-6/12). Αγωνίζεται στο Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής και με την καθοδήγηση του Κώστα Βατσακλή φτάνει στον 2ο γύρο του απλού. Με δύο νίκες και μία ήττα παίρνει την πρόκριση από το 19ο γκρουπ και ακολούθως επικρατεί του σπουδαίου Τσέχου Τόμας Πολάνσκι (Νο 11 στο κόσμο, 2 στην Ευρώπη και 9 στο τουρνουά) με 4-3 σετ. Στους «32» γνωρίζει την ήττα και τον αποκλεισμό από τον Κινέζο Σου Γινγκμπίν.

Εκπροσώπηση στο κομμάτι της επιδιαιτησίας έχει η Ελλάδα στον μεγάλο τελικό των World Tour, που γίνεται 8 με 11 Δεκεμβρίου στην Ντόχα. Η Τίνα Κρόττα ορίζεται από την I.T.T.F. επιδιαιτήτρια των αγώνων.

Στις 13 του μήνα οι εθνικές μας ομάδες δίνουν παιχνίδια για την 4η αγωνιστική των γκρουπ της Championship Division στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος 2017. Οι άνδρες ξεπερνούν με 3-1 το εμπόδιο της Ολλανδίας στην πόλη Ζέτερμιρ. Δύο νίκες σημειώνει ο Γκιώνης, μία ο Σγουρόπουλος και χάνει ο Παπαγεωργίου. Με αγώνα παραπάνω από την Αγγλία η Ελλάδα κλείνει τη χρονιά στην κορυφή του 7ου γκρουπ. Οι γυναίκες χάνουν φυσιολογικά από τη Ρουμανία στο Σ.Ε.Φ. με 3-1. Κέρδος η νίκη της Φιλαρέτης Εξάρχου επί της Καμέλια Ιάκομπ, κέρδος και οι καλές εμφανίσεις της Κωνσταντίνας Παρίδη και της Ιωάννας Γερασιμάτου στο ντεμπούτο τους με την εθνική γυναικών. Είχαν και την ευκαιρία να παίξουν με τοπ κλάσης αθλήτριες, όπως η Μπερναντέτ Ζοκς και η Ελιζαμπέτα Σαμάρα. Στην αρχική τριάδα αγωνίζεται και η Τόλιου. Η εθνική μας είναι τελευταία στο 2ο γκρουπ και της μένει ένα ματς με την Ολλανδία.

Στις 16 Δεκεμβρίου ο Δ.Α.Ο. Ταύρου παίζει στη Γαλλία για ν’ αντιμετωπίσει τη Λιλ Μετροπόλ στον 4ο γύρο του E.T.T.U. Cup. Γνωρίζει απόλυτα φυσιολογική ήττα με 3-0 και αποκλείεται. Στην τριάδα του είναι οι: Φίλη, Τόλιου και Εξάρχου.