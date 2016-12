Παλεύουν μεταξύ τους για πρόκριση στην 8άδα οι ομάδες Γκιώνη και Κρεάνγκα

Η 4η αγωνιστική των προκριματικών του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος επιτραπέζιας αντισφαίρισης πέρασε στην ιστορία, αλλά οι χώρες της ηπείρου παραμένουν σε κλίμα διεθνών διοργανώσεων και στρέφουν την προσοχή τους σε ματς διασυλλογικών Κυπέλλων. Το ίδιο θα κάνει και η Ελλάδα και μάλιστα ξανά σε διπλό μέτωπο, όπως έγινε χτες με τις συναντήσεις των εθνικών μας ομάδων. Η δράση των επόμενων δύο ημερών περιλαμβάνει πρώτα την καθοριστική αναμέτρηση των ομάδων του Παναγιώτη Γκιώνη και του Καλλίνικου Κρεάνγκα για την πρόκριση στην 8άδα του Τσάμπιονς Λιγκ κι έπειτα τον αγώνα του Δ.Α.Ο. Ταύρου με τη Λιλ Μετροπόλ στη Γαλλία για τον 4ο γύρο του E.T.T.U. Cup γυναικών. Οι ισόβαθμες στην προνομιούχο 2η θέση του 3ου γκρουπ Μπογκόρια και Ενεμπόν συγκρούονται στις 20:00 Ελλάδας στην έδρα της πρώτης, στη Βαρσοβία (ζωντανή μετάδοση από το Laola1.tv). Ο νικητής περνά στα προημιτελικά και ο ηττημένος συνεχίζει στο E.T.T.U. Cup. Ο Δ.Α.Ο.Τ. παίζει την Παρασκευή στις 20:00 κι από τη θέση του αουτσάιντερ θα παλέψει για το καλύτερο δυνατό. Στον 4ο γύρο βρίσκονται οι 8 καλύτερες ομάδες του E.T.T.U. Cup, αλλά εκείνες που θα προκριθούν θα πάνε στον κανονικό προημιτελικό γύρο διότι θα προστεθούν τέσσερις ομάδες από το Τσάμπιονς Λιγκ.



Στα χρόνια που ακολουθούν διεθνή καριέρα ο Γκιώνης και ο Κρεάνγκα έχουν δει πολλές φορές αντίπαλες τις ομάδες τους. Άλλες φορές έπαιξαν μεταξύ τους οι ίδιοι άλλες όχι. Είναι άγνωστο αν θα συμβεί αυτό την Πέμπτη, για πρώτη φορά στο Τσάμπιονς Λιγκ, πάντως η αναμέτρηση στο φινάλε των γκρουπ έχει αποφασιστική σημασία και για το πολωνικό και για το γαλλικό κλαμπ. Στον 1ο γύρο η Ενεμπόν είχε νικήσει στην έδρα της με το εμφατικό 3-0 εκμεταλλευόμενη και την απουσία του τραυματία Γκιώνη τότε. Στην 5η και προτελευταία αγωνιστική όμως, η Μπογκόρια έκανε την έκπληξη εναντίον της σίγουρης νικήτριας του γκρουπ Σααρμπρίκεν (νίκη 3-2 μέσα στη Γερμανία) και το πλεονέκτημα των Γάλλων χάθηκε. Η ομάδα της Πολωνίας αναμένεται να παραταχθεί με τον Γκιώνη, τον Γκάο Νινγκ από τη Σιγκαπούρη και τον Ντανιέλ Γκόρακ. Η Ενεμπόν πρόκειται να παρατάξει τριάδα ανάμεσα στον Άγγλο Λίαμ Πίτσφορντ, τον Τσεν Τσίεν Αν από την Ταϊπέι, τον Γάλλο Κουεντέν Ρομπινό και τον Κρεάνγκα. Ίδια ώρα γίνεται αύριο στην Τσεχία και ο τυπικού χαρακτήρα αγώνας της Οστράβα με τη Σααρμπρίκεν.



Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΓΚΡΟΥΠ C (σε 5 αγωνιστικές):

ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

1. Σααρμπρίκεν 9 14-6

2. Ενεμπόν 8 10-9

-------------------------------------------------------------

-. Μπογκόρια 8 9-8

-------------------------------------------------------------

4. Οστράβα 5 4-16



Ο Δ.Α.Ο.Τ. αναχωρεί αύριο για τη Γαλλία με την καλύτερη διάθεση. Δεν έχει την παραμικρή πίεση απέναντι στην κάτοχο του τίτλου, προέρχεται από την πολύ δύσκολη πρόκριση επί της ισπανικής Μπαλαγέρ με 3-2 εντός έδρας και με τις αθλήτριές του να εμφανίζονται σε καλή κατάσταση θα κοιτάξει ν’ αφήσει θετικές εντυπώσεις σε χρήσιμο τεστ. Στην αποστολή από την Αθήνα θα είναι οι Κατερίνα Τόλιου, Χριστίνα Φίλη, Φιλαρέτη Εξάρχου και ο προπονητής Αλέξης Αρσενιάδης, ενώ η Σέρβα Μόνικα Μόλναρ πρόκειται να ταξιδέψει από άλλο μέρος. Η Λιλ Μετροπόλ είναι το νούμερο 1 φαβορί, έχει στις τάξεις της την Μπερναντέτ Ζοκς, που χτες στην Αθήνα ήταν αντίπαλος της Ελλάδας με την εθνική Ρουμανίας, ενώ στη βασική τριάδα έχει εμφανίσει ακόμα την κινεζικής καταγωγής Ζιανγκ Σιάο Σιν και τη Γαλλίδα Λανίκ Ανιέ.



ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2017



Πέρα από τα αντιπροσωπευτικά μας συγκροτήματα είχε δράση την Τρίτη σχεδόν όλη η Ευρώπη. Γενικά δεν επιφύλαξαν εκπλήξεις τα χτεσινά παιχνίδια των προκριματικών του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στη Championship Division και τα φαβορί επικράτησαν ξανά όπως και στα ματς της πρεμιέρας του Σεπτεμβρίου.



Όλα τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής στους άνδρες:

Στο γκρουπ A Δανία-Αυστρία 3-0

Στο γκρουπ Β Ελβετία-Γερμανία 0-3

Στο γκρουπ C Φινλανδία-Γαλλία 0-3

Στο γκρουπ D Ισραήλ-Λευκορωσία 0-3

Στο γκρουπ E Εσθονία-Σουηδία 0-3

Στο γκρουπ F Λιθουανία-Πορτογαλία 1-3

Στο γκρουπ G Ολλανδία-Ελλάδα 1-3

Στο γκρουπ Η Σλοβενία-Πολωνία 3-2

Στο γκρουπ Ι Βουλγαρία-Ρωσία 2-3



Όλα τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής στις γυναίκες:

Στο γκρουπ Α Αγγλία-Γερμανία 0-3

Στο γκρουπ Β Ελλάδα-Ρουμανία 1-3

Στο γκρουπ C Βουλγαρία-Ρωσία 0-3

Στο γκρουπ E Ελβετία-Πολωνία 0-3

Στο γκρουπ F Κόσοβο-Αυστρία 1-3

Στο γκρουπ G Λιθουανία-Τσεχία 0-3

Στο γκρουπ I Ιταλία-Γαλλία 0-3

Στο γκρουπ J Βέλγιο-Ουγγαρία 0-3



Στο γκρουπ J των ανδρών το Τουρκία-Τσεχία αναβλήθηκε με απόφαση της E.T.T.U. μετά την πρόσφατη τρομοκρατική επίθεση στην Κωνσταντινούπολη. Τα πλέι οφ μεταξύ των 2ων θα διεξαχθούν στις 11 και στις 18 Απριλίου 2017.



Είναι έτοιμα στο μεταξύ (και οι φίλοι του αθλήματος μπορούν να δουν) τα βίντεο από την αναμέτρηση της εθνικής γυναικών με τη Ρουμανία. Ο αγώνας μαγνητοσκοπήθηκε με τρεις κάμερες και περιγραφή από την ιστοσελίδα Sportshero, με την οποία συνεργάζεται η Ε.Φ.Ο.Επ.Α., ενώ ακολούθησε και πλούσιο ρεπορτάζ. Η μετάδοση του αγώνα όπως και οι δηλώσεις του Κωνσταντίνου Κωστόπουλου και των αθλητριών μας Τόλιου, Εξάρχου, Παρίδη και Γερασιμάτου έχουν αναρτηθεί στο κανάλι της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. στο youtube.