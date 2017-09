Αραούζου: "Η εθνική open water στον Διάπλου της Κορίνθου "

Λιγότερες από 48 ώρες έχουν μένει για τον Διάπλου της Διώρυγας Κορίνθου «Cross The Euro Canal» και το ενδιαφέρον της ελληνικής, και όχι μόνο, κολύμβησης είναι μεγάλο. Σχεδόν όλη η εθνική ομάδα open water θα βρεθεί στις 24 Σεπτεμβρίου στο «Κανάλι» που ενώνει τον Κορινθιακό με τον Σαρωνικό προκειμένου να ζήσει μία διαφορετική εμπειρία. Στις συμμετοχές ξεχωρίζει το όνομα της Κέλλυς Αραούζου, δευτεραθλήτριας κόσμου στο ομαδικό του open water (2013 Βαρκελώνη).«Θα είναι ο πρώτος μου αγώνας μετά το παγκόσμιο πρωτάθλημα του καλοκαιριού. Ανυπομονώ να βρεθώ στα νερά της Διώρυγας. Νιώθω δέος όταν τα αντικρύζω από τη Γέφυρα και πιστεύω όταν θα κολυμπήσω μέσα σε αυτά η αίσθηση θα είναι μοναδική. Σχεδόν όλη η εθνική ομάδα open water θα πάρει μέρος στον αγώνα. Ο ανταγωνισμός θα είναι μεγάλος γιατί έχω μάθει ότι θα υπάρχουν και διεθνείς συμμετοχές. Θα ήθελα να απευθύνω πρόσκληση στους φίλους του αθλητισμού να έρθουν να παρακολουθήσουν τη διοργάνωση και να μας ενισχύσουν με το χειροκρότημά τους», δήλωσε η κορυφαία Ελληνίδα κολυμβήτρια στο open water.Ο αγώνας έχει προγραμματιστεί να αρχίσει στις 10.30 (η ακριβής ώρα της έναρξης θα εξαρτηθεί από τα θαλάσσια ρεύματα) και η απόστασή του θα είναι 6.343 μ. Η εκκίνηση δοθεί, ανάλογα με τη ροή των ρευμάτων, σε μία από τις δύο σύγχρονες βυθιζόμενες γέφυρες (Ισθμίας ή Ποσειδωνίας) και ο τερματισμός θα γίνει εντός της θάλασσας σε, ειδικά, διαμορφωμένη αψίδα. Οι κολυμβητές θα αγωνιστούν κατά ομάδες, ανάλογα με την ημερομηνία γέννησής τους. Υπάρχουν πέντε ηλικιακές κατηγορίες χωρίς στολή και δύο με στολή.Παράλληλα με τη διοργάνωση θα διεξαχθούν διάφορα πολιτιστικά και καλλιτεχνικά δρώμενα. Την καλλιτεχνική – σκηνοθετική επιμέλεια έχει αναλάβει η ηθοποιός σκηνοθέτης Αθηνά Παππά, η οποία θα έχει και το ρόλο αφηγήτριας στο δρώμενο της ομάδας Swim or Die, «Οι Ναυαγοσώστες», σε σκηνοθεσία Ιωάννη Κυφωνίδη και χορογραφίες του προπονητή μαραθώνιας κολύμβησης, Νικόλα Ρεπανά.Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής είναι η ασημένια Ολυμπιονίκης της Αθήνας Βούλα Κοζομπόλη και μέλος ο Ολυμπιονίκης της κολύμβησης Νίκος Ξυλούρης.Ο αγώνας κολύμβησης «Cross The Euro Canal» τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε.ΔΙ.Κ. (Ανώνυμος Εταιρεία Διώρυγος Κορίνθου), της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, του δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων και του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών. Η διοργάνωση του Διάπλου της Κορίνθου στηρίζει την εκστρατεία «Γίνε δότης μυελού των οστών» που πραγματοποιεί ο Σύλλογος «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ». Οι εγγραφές γίνονται στην ιστοσελίδα www.crosstheeurocanal. com.