Ο αγώνας Cross The Euro Canal

Αγώνας με διεθνείς συμμετοχές και κοινωνικά μηνύματα ο Διάπλους της Διώρυγας Κορίνθου



Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι δηλώσεις συμμετοχών για τον κολυμβητικό διάπλου της Διώρυγας Κορίνθου, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις 24 Σεπτεμβρίου. Ο αγώνας έχει διεθνή απήχηση καθώς έχουν δηλώσει συμμετοχή κολυμβητές και κολυμβήτριες από διάφορες χώρες του κόσμου. Η διοργάνωση του Διάπλου της Κορίνθου, όμως, θα έχει και κοινωνικό σκοπό διότι θα στηρίξει την εκστρατεία «Γίνε δότης μυελού των οστών» που πραγματοποιεί ο Σύλλογος «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ».



Ο Σύλλογος «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δημιουργήθηκε το 2012. Αποτελεί έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα προσφοράς ιατρικής, ψυχικής και κοινωνικής φροντίδας του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ» προς τα παιδιά που πάσχουν από σοβαρά νοσήματα και τις οικογένειές τους. Πρωταρχικός στόχος του Συλλόγου υπήρξε η λειτουργία Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών για να καλύψει τις ανάγκες ασθενών, παιδιών και ενηλίκων, που χρειάζονται μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, τόσο στην Ελλάδα, όσο και διεθνώς. Η Τράπεζα λειτουργεί από το 2014 και ήδη έχει εγγράψει 52.500 νέους εθελοντές δότες μυελού των οστών από τους οποίους οι 13 βρέθηκαν συμβατοί δίνοντας ελπίδα ζωής σε ισάριθμους συνανθρώπους μας



O πρώτος αθλητικός σύλλογος που ενεργοποιήθηκε προς αρωγή των σκοπών της Τράπεζας Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών ήταν ο Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών, υπό την αιγίδα του οποίου βρίσκονται και οι διοργανώσεις «Cross The Euro Canal». «Δεν υπάρχει τίποτα πιο όμορφο από το να βοηθάς συνανθρώπους σου που αγωνίζονται όχι για να κερδίσουν μία νίκη σε ένα στίβο αλλά τη μάχη με τη ζωή. Στηρίζουμε το «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» και καλούμε αθλητές και θεατές του Κολυμβητικού Διάπλου να γίνουν εθελοντές δότες μυελού των οστών», δήλωσε η πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών και της Οργανωτικής Επιτροπής «Cross The Euro Canal», Βούλα Κοζομπόλη.



Ο αγώνας κολύμβησης «Cross The Euro Canal» τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε.ΔΙ.Κ. (Ανώνυμος Εταιρεία Διώρυγος Κορίνθου), της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, του δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων και του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών. Οι εγγραφές γίνονται στην ιστοσελίδα www.crosstheeurocanal.com.