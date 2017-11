Λάμψη Ολυμπιονικών στην απονομή στο «3ο Κύπελλο Optimist ΝΟΠΦ- Τρόπαιο Ν. Σαρικαβάζη» (video)

Με τους Ολυμπιονίκες του Ρίο και πρεσβευτές του αγώνα, Παναγιώτη Μάντη και Παύλο Καγιαλή, να προσθέτουν λάμψη στην απονομή, έπεσε την Κυριακή, στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Παλαιού Φαλήρου, η αυλαία στο «3ο Κύπελλο Optimist ΝΟΠΦ – Τρόπαιο Ν. Σαρικαβάζη». Διοργάνωση που συνέπεσε φέτος με τον εορτασμό των 80 χρόνων από την ίδρυση του ιστορικού Ομίλου.



Παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες ολοκληρώθηκαν οι περισσότερες από τις προγραμματισμένες ιστιοδρομίες με 200 και πλέον μικρούς ιστιοπλόους από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Τουρκία και την Ελβετία να αποδεικνύουν ότι παρά το νεαρό της ηλικίας τους, καταφέρνουν με σεβασμό και γνώση να ανταπεξέλθουν σε όλες τις συνθήκες που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν. Οι λιλιπούτειοι ιστιοπλόοι «νίκησαν» την άπνοια, τον δυνατό άνεμο αλλά και τον μεγάλο κυματισμό και την Κυριακή το απόγευμα βγήκαν από την θάλασσα χαμογελαστοί και γεμάτοι ιστιοπλοϊκές εμπειρίες που θα τους χρησιμεύσουν στο μέλλον.



Το τριήμερο 17-19 Νοεμβρίου στο Παλαιό Φάληρο στήθηκε μια μεγάλη ιστιοπλοϊκή γιορτή με πολλές εκπλήξεις για τους επόμενους Ολυμπιονίκες της ιστιοπλοΐας. Πρωταγωνιστές του αθλήματος, όπως η Ολυμπιονίκης του 2008, Βιργινία Κραβαριώτη και οι παγκόσμιοι πρωταθλητές Αγγελική Σκαρλάτου και Ανδρέας Κοσματόπουλος, είχαν την ευκαιρία να απαντήσουν στις απορίες των παιδιών, να φωτογραφηθούν μαζί τους και να μοιράσουν αυτόγραφα.



Στην απονομή των μεταλλίων εκτός από τους Ολυμπιονίκες του Ρίο, Μάντη - Καγιαλή, τους μικρούς ιστιοπλόους, χειροκρότησαν ο κ. Σπύρος Καπράλος, πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, η πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών κ. Βούλα Κοζομπόλη τους οποίους τίμησε πλακέτες για την προσφορά τους στη διοργάνωση ο Ναυτικός Όμιλος Παλαιού Φαλήρου. Τιμητική πλακέτα παρέλαβε και ο κ. Μιχάλης Χαραλαμπάκης, εκπρόσωπος του χορηγού επικοινωνίας MAD TV-Radio.



Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Στέργιος Πιρτσιόλας μέλος του Ναυτικού Ομίλου Παλαιού Φαλήρου, ο πρόεδρος της Ελληνικής ιστιοπλοϊκής ομοσπονδίας κ. Αντώνης Δημητρακόπουλος, ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου κ. Διονύσης Χατζηδάκης αλλά και πλήθος επωνύμων. Στην διάρκεια της απονομής των επάθλων στους πρώτους των πρώτων, ο εκπρόσωπος του εθελοντικού οργανισμού «Χαμόγελο του Παιδιού», κ. Κώστας Γιαννόπουλος, παρέλαβε επιταγή από τον Ναυτικό Όμιλο Παλαιού Φαλήρου, που προερχόταν από τα 5 ευρώ που έδωσε κάθε αθλητής και αθλήτρια με την συμμετοχή του. Ο κ. Γιαννόπουλος ευχαρίστησε τους διοικούντες τον ΝΟΠΦ για την όμορφη προσφορά και πρωτοβουλία και υποσχέθηκε ότι και την επόμενη χρονιά το «Χαμόγελο του Παιδιού» θα είναι στα πανιά των αθλητών. «Το χαμόγελο του παιδιού πρέπει να λάμπει παντού» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γιαννόπουλος.



Overall νικητής στο «3ο Κύπελλο Optimist ΝΟΠΦ- Τρόπαιο Ν.Σαρικαβάζη» αναδείχθηκε ο Δέδες-Ντεντόπουλος Ιάκωβος του ΝΟΚΒ ο οποίος βραβεύθηκε με το «Επαμειβόμενο Τρόπαιο Ν.Σαρικαβάζη». Πολυνίκης όμιλος αναδείχτηκε ο ΝΟΚΒ και το πιο όμορφο βραβείο, αυτό του μικρότερου αθλητή, κατέκτησε ο 7χρονος Παπαδάκης Ιωάννης του ΝΑΟΠΦ Πυθέας.



Οι 3 πρώτες θέσεις στις 4 συνολικά κατηγορίες έχουν ως εξής:



ΑΓΟΡΙΑ

1. ΔΕΔΕΣ-ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ - ΝΟΚΒ

2. ΓΚΑΡΙΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΟΦΘ

3. ΛΙΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΝΟΚΒ



ΚΟΡΙΤΣΙΑ

1. ΑΡΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ - ΝΟΒ

2. OKYANUS ARIKAN - TURKEY

3. ANJA VON ALMEN - SWISS



ΑΓΟΡΙΑ U12

1. ΚΟΒΑΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ - ΝΟΓΚ

2. ΠΙΠΕΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΝΟΚΒ

3. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΙΜΟΣ - ΙΟΠ



ΚΟΡΙΤΣΙΑ U12

1. ΦΑΡΟΥ ΚΑΤΙΑ - ΝΟΚ

2. ΚΟΥΡΑΒΕΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ - ΝΟΚ

3. ΓΟΥΙΝΤΕΡΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ – ΝΟΒ



• Αναλυτικά τα αποτελέσματα μπορείτε να τα βρείτε στην διεύθυνση: http://nopftrophy.com/index.php/el/apotelesmata

«Συμπαίκτες» στην φετινή διοργάνωση στο «3ο Κύπελλο Optimist ΝΟΠΦ- Τρόπαιο Ν. Σαρικαβάζη», τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά ήταν: Ο χορηγός επικοινωνίας MAD TV-Radio και υποστηρικτές: ο Αντώνη Μπουγιούρη με την εταιρία Sailing and More, ο Γιώργος Δρούγκας με την εταιρία One Design Specialists-Magic Marine Greece, ο Δημήτρης Οικονόμου με την εταιρία Oikonomou-Organizing & Promotion, ο Δημήτρης Δήμας με την εταιρία Dimas Optimist, ο Γιώργος Ρουζίνος με τη εταιρία All Seas Marine Services, το κέντρο απασχόλησης και εκπαίδευσης παιδιών «My Playce», το Νοσοκομείο «Metropolitan». Θερμές ευχαριστίες στους προπονητές του ομίλου, τους γονείς και τους εθελοντές που χωρίς αυτούς δεν θα είχε επιτυχία η διοργάνωση. Ανανεώνουμε το ραντεβού για την επόμενη χρονιά γεμάτοι εμπειρίες και χαμόγελα.