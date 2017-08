Στη Ρόδο έφτασε η Αegean Regatta.

Εντονες συγκινήσεις και μεγάλες ανακατατάξεις στις πρώτες θέσεις έφερε το 3ο σκέλος της Aegean Regatta, απόστασης 55 ναυτικών μιλίων από τη Νίσυρο στη Ρόδο.



Οι αυξομειώσεις στην κατεύθυνση και στην ένταση του ανέμου, έφεραν τα πάνω – κάτω και σκάφη που δεν είχαν διακριθεί στις δύο πρώτες ιστιοδρομίες, κατάφεραν τώρα να πρωταγωνιστήσουν!



Χαρακτηριστικό είναι ότι στην κατηγορία ORCi, το σκάφος BLACK JACK-STATUS MARITIME που είχε κερδίσει στα δύο πρώτα σκέλη, ήταν 13ο στην τρίτη ιστιοδρομία. Την πρώτη θέση πήρε το σκάφος GRANMA X με κυβερνήτη τον Χριστόφορο Πριτσούλη, ακολούθησε το SUGAR με τον Αλέξανδρο Αθανασίου και τρίτο ήταν το ΒΑΝΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ με κυβερνήτη τον Γιώργο Συκάρη.



Στην κατηγορία ΙRC, στην πρώτη θέση ανέβηκε τερμάτισε το SHAK SHUKA με κυβερνήτη τον Hasan Utku Çetiner. Πίσω του ήταν το ΑΠΗΔΑΥΛΟΣ ΝΑΥΣ - TATOI CLUB και μετά το τουρκικό ΕΧΙΤ με κυβερνήτη τον ΕΜRE DERMAN.



Στην κατηγορία ΟRC CLUB, πρώτη θέση για το SUN FIZZ του Iγνάτιου Πάλλη, μετά ήρθε το ΚRAKEN με κυβερνήτη τον Δημήτρη Μαράκη και στην τρίτη θέση το ΜΑΝOULI TOO, με κυβερνήτη τον Αλέξανδρο Θεοδωρίδη.



Η αυλαία της AEGEAN REGATTA θα πέσει το βράδυ του Σαββάτου με τις απονομές στη Ρόδο, ενώ το πρωϊ θα γίνει η 4η ιστιοδρομία ανοιχτά της πόλης, με αγώνες όρτσα – πρίμα που θα κρίνουν και τους τελικούς νικητές.



Μετά τα τρία πρώτα σκέλη, στις τρεις κατηγορίες προηγούνται οι εξής:



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IRC

SHAK SHUKA - Hasan Utku Çetiner

ANATELOUSSA AFRODITI – Γιώργος Αυγερινός

MATRAK II - Orhan Ozdas



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟRCi

ΤΑΜUMΜ - Αντώνης Κατιγιαννίδης

BLACK JACK-STATUS MARITIME – Παναγιώτης Μάντης

SUGAR - Αλέξανδρος Αθανασίου



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ORC CLUB

ΚRAKEN - Δημήτρης Μαράκης

ASSANTE – Αλκης Γεωργιάδης

IPSIPILI-AEGEAS YACHTING – Δημήτρης Σοφιτσής



Την Aegean Regatta διοργανώνει για 17η χρονιά η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής μαζί με την Επιτροπή Ανοιχτής Θαλάσσης της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας και τα 76 σκάφη που ξεκίνησαν από την Πάτμο, έχουν φτάσει στη Νίσυρο. Το πρωϊ της Πέμπτης θα ανοίξουν πανιά για την 3η ιστιοδρομία με κατεύθυνση τη Ρόδο, τελευταίο σταθμό του αγώνα.



Μέγας χορηγός της Aegean Regatta είναι η εταιρία τηλεπικοινωνιών COSMOTE, που συντροφεύει τα πληρώματα και τους φίλους του θεσμού για τέταρτη συνεχόμενη φορά, στηρίζοντας τον νησιώτικο πολιτισμό και τον αθλητισμό. Χορηγός είναι η Μαρίνα της Ρόδου που θα φιλοξενήσει τη διοργάνωση στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της, δίνοντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να απολαύσουν τις εξαιρετικές παροχές της.

Συντονιστής όμιλος για τη φετινή διοργάνωση της Aegean Regatta είναι ο ΑΣΙΑΘ Ρόδου και συνδιοργανωτές οι: A.O. Aιγαίου, N.O. Xίου, N.O. Σάμου, Λ.Ο.Ι.Α.Θ. Μυτιλήνης, Ν.Ο. Λέρου και Ι.Ο.Μυτιλήνης.