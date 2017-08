Μάντης – Καγιαλής νικητές στο πρώτο σκέλος της Αegean Regatta

Στην Αστυπάλαια έφτασαν τα σκάφη που μετέχουν στην Aegean Regatta, ολοκληρώνοντας μετά από 54 ναυτικά μίλια, το πρώτο σκέλος του διεθνούς ιστιοπλοϊκού αγώνα ανοιχτής θαλάσσης που διοργανώνει η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής μαζί με την Επιτροπή Ανοιχτής Θαλάσσης της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, κάθε χρόνο από το 2000 και μετά.Τα ιστιοπλοϊκά άνοιξαν πανιά το πρωϊ της Κυριακής στην Πάτμο, στην αρχή με μέτριους βορειοανατολικούς ανέμους που στη διάρκεια της ημέρας έγιναν βορειοδυτικοί με μεγαλύτερη ένταση και η οποία κατά τόπους έφτασε τα 4 και 5 μποφόρ.Το γεγονός αυτό εκμεταλλεύτηκαν οι ιστιοπλόοι που χρησιμοποίησαν τα μπαλόνια τους, με αποτέλεσμα να γίνει μία γρήγορη και εντυπωσιακή κούρσα, που χάρισε όμορφες στιγμές σε όλους τους μετέχοντες.Ο τερματισμός των σκαφών συνεχίστηκε στην Αστυπάλαια ως το βράδυ της Κυριακής και στη συνέχεια η Οργανωτική Επιτροπή ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της πρώτης ιστιοδρομίας.Στην κατηγορία ORCi, στο πρώτο σκέλος νίκησε το σκάφος BLACK JACK-STATUS MARITIME με κυβερνήτη τον Ολυμπιονίκη Παναγώτη Μάντη που αγωνίζεται μαζί με το συναθλητή του στα 470 και επίσης Ολυμπιονίκη, Παύλο Καγιαλή. Ακολούθησε το ΤΑΜUMΜ με κυβερνήτη τον Αντώνη Κατιγιαννίδη και μετά τερμάτισε το SUGAR με κυβερνήτη τον Αλέξανδρο Αθανασίου.Στην κατηγορία ΙRC πρώτο ήταν το τουρκικό SHAK SHUKA με κυβερνήτη τον Hasan Utku Çetiner, δεύτερο το ΑΝΑΤΕΛΟΥΣΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του Γιώργου Αυγερινού και τρίτο επίσης τούρκικο σκάφος MATRAK II με κυβερνήτη τον Orhan Ozdas.Στην κατηγορία ΟRC CLUB, την πρώτη θέση πήρε το σκάφος ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ με κυβερνήτη τον Μιχάλη Βαρβαρούση, ακολούθησε το CALEXICO του Μπάμπη Ανιτσάκη και στην τρίτη θέση ήταν το MANOULI TOO του Αλέξανδρου Θεοδωρίδη.Το βράδυ της Δευτέρας θα γίνει η απονομή των επάθλων στους νικητές της πρώτης ιστιοδρομίας και την Τρίτη στις 11:00 θα δοθεί η εκκίνηση του δεύτερου σκέλους, από την Αστυπάλαια ως τη Νίσυρο, απόστασης 40 ναυτικών μιλίων.Μέγας χορηγός της Aegean Regatta είναι η εταιρία τηλεπικοινωνιών COSMOTE, που συντροφεύει τα πληρώματα και τους φίλους του θεσμού για τέταρτη συνεχόμενη φορά, στηρίζοντας τον νησιώτικο πολιτισμό και τον αθλητισμό. Χορηγός είναι η Μαρίνα της Ρόδου που θα φιλοξενήσει τη διοργάνωση στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της, δίνοντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να απολαύσουν τις εξαιρετικές παροχές της.Συντονιστής όμιλος για τη φετινή διοργάνωση της Aegean Regatta είναι ο ΑΣΙΑΘ Ρόδου και συνδιοργανωτές οι: A.O. Aιγαίου, N.O. Xίου, N.O. Σάμου, Λ.Ο.Ι.Α.Θ. Μυτιλήνης, Ν.Ο. Λέρου και Ι.Ο.Μυτιλήνης.