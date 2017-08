Μάντης/Καγιαλής και Μπόζη/Κλωναρίδου συμμετέχουν στην Αegean Regatta

Τα πανιά για την Αστυπάλαια άνοιξαν το πρωί της Κυριακής, τα 82 σκάφη που έχουν δηλώσει συμμετοχή στην Aegean Regatta, το διεθνή ιστιοπλοϊκός που διοργανώνει εδώ και 17 χρόνια η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής μαζί με την Επιτροπή Ανοιχτής Θαλάσσης της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.



Μεταξύ των περίπου 700 ιστιοπλόων που μετέχουν στον αγώνα, είναι οι χάλκινοι Ολυμπιονίκες του Ρίο, Παναγιώτης Μάντης και Παύλος Καγιαλής, οι οποίοι επέλεξαν να γιορτάσουν τον ένα χρόνο από το θρίαμβο τους στη Βραζιλία, συμμετέχοντας στη «Ρεγκάτα του Αιγαίου» με το σκάφος Black Jack!



Στην Aegean Regatta παίρνουν μέρος με το σκάφος Code Zero και οι Μαρία Μπόζη και Ραφαηλίνα Κλωναρίδου που πριν από λίγες ημέρες κατέκτησαν στην Ιταλία, το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 470 Νέων Γυναικών ενώ ήταν δέκατες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Θεσσαλονίκης.

H αυλαία της Aegean Regatta άνοιξε το βράδυ του Σαββάτου με τη συγκέντρωση των κυβερνητών και την Τελετή Έναρξης στην Πάτμο, στην οποία παραβρέθηκε και ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Νεκτάριος Σαντορινιός, ο οποίος κατά τον χαιρετισμό του, έδωσε έμφαση στην αναγκαιότητα διεξαγωγής τέτοιων διεθνών αθλητικών αγώνων στην Ελλάδα:



«Η Ρεγκάτα του Αιγαίου» είναι ένα σημαντικό αθλητικό γεγονός, ανέφερε, για τους λάτρεις του αθλήματος της ιστιοπλοΐας-ένα άθλημα που αντικατοπτρίζει την Ελλάδα, μια χώρα με κατ’ εξοχήν ναυτική παράδοση. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι και χαρούμενοι, συμπλήρωσε ο Υφυπουργός, που τέτοια αθλητικά γεγονότα συγκεντρώνουν το παγκόσμιο ενδιαφέρον στην Ελλάδα και στο Αιγαίο μας. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στέκεται αρωγός σε κάθε προσπάθεια ανάδειξης της ιστιοπλοΐας και διαφήμισης των ελληνικών νησιών μας.



Στόχος μας είναι να ενισχυθούν οι πρωτοβουλίες αυτές που θα καταστήσουν τα νησιά μας πόλο έλξης ενός ποιοτικού τουρισμού, όπως ο αθλητικός, και θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της νησιωτικής χώρας.

Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, υποσχέθηκε την συνέχιση της στήριξης των συγκεκριμένων αγώνων και υπογράμμισε ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, θα είναι δίπλα, με κάθε μέσον, στις προσπάθειες των τοπικών κοινωνιών για τη διοργάνωση μεγάλων γεγονότων όπως η Aegean Regatta».



Το βράδυ της Δευτέρας θα γίνει η απονομή των επάθλων στους νικητές του πρώτου σκέλους, από την Πάτμο ως την Αστυπάλαια, ενώ το πρωϊ της Τρίτης, τα σκάφη θα αναχωρήσουν για τη Νίσυρο και ο τερματισμός θα γίνει στη Ρόδο, όπου το Σάββατο 26 Αυγύστου θα ολοκληρωθεί ο αγώνας.



Συντονιστής όμιλος για τη διοργάνωση της Aegean Regatta είναι ο ΑΣΙΑΘ Ρόδου και συνδιοργανωτές οι: A.O. Aιγαίου, N.O. Xίου, N.O. Σάμου, Λ.Ο.Ι.Α.Θ. Μυτιλήνης, Ν.Ο. Λέρου και Ι.Ο.Μυτιλήνης.