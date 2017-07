Το «Optimum 3» ήταν ο νικητής στο «54ο Ράλλυ Αιγαίου»

Τα σκήπτρα του Αιγαίου διατήρησε το «Optimum 3». Το σκάφος των Π. Λιβά – Ν. Λάζου πρώτευσε, στη γενική κατάταξη των ORC International, και στο εφετινό Ράλλυ Αιγαίου, και κατέκτησε το δεύτερο σερί τρόπαιο. Το « 54ο Ράλλυ Αιγαίου, σε ότι αφορά το αγωνιστικό μέρος, ολοκληρώθηκε με την παράκτια ιστιοδρομία της Σκύρου. Εκεί επικράτησε το « Vodafone – Code Zero » (Μ. Μπελέγρης ). Η διοργάνωση θα ολοκληρωθεί στις 24 Ιουλίου με την Τελετή Απονομής, στη Ναυτική Διοίκηση Αιγαίου.



Η παράκτια ιστιοδρομία στήθηκε σε έναν κλειστό όρμο και ήταν ένας ιδιαίτερα τεχνικός στίβος με συνεχείς εναλλαγές στη διεύθυνση και την ένταση του ανέμου που απαιτούσε συνεχή δουλειά από τα πληρώματα, αλλά και προσήλωση στη στρατηγική. Η τελευταία ιστιοδρομία θα έκρινε και τον νικητή στο «54ο Ράλλυ Αιγαίου» και όλες οι ομάδες ήταν αγχωμένες. Έτσι υπήρξε ένταση στην εκκίνηση, όπως και κατά τη διάρκεια του αγώνα. Η διαδρομή ήταν τριγωνική 10 ναυτικών μιλίων που έγινε δύο φορές με την ένταση να κυμαίνεται από 12 έως 20 κόμβους, από βόρειες διευθύνσεις. «Είμαστε χαρούμενοι για τις δύο σερί νίκες. Κλείνουμε με τον καλύτερο τρόπο τη διοργάνωση. Τα παιδιά του «Code Zero» με αγκάλιασαν και με έκαναν να αισθανθώ σα να είμαι χρόνια μέλος του πληρώματος. Επόμενος στόχος είναι το πανελλήνιο πρωτάθλημα. Συγχαρητήρια στα κορίτσια του σκάφους για την υπομονή, την επιμονή και την αντοχή τους στον αγώνα», δήλωσε ο πρωταθλητής των «49er», Στέλιος Σωτηρίου που αγωνίστηκε με το «Vodafone – Code Zero».



Τα αποτελέσματα της παράκτιας ιστιοδρομίας: ORC International:



1ο) «Code Zero – Vodafone»,

2ο) «Fairy Tale» (Αριστοτέλης Χατζησταματίου)

και τρίτο το «Optimum 3».



ORC Club:

1o) «Venceremos – D. Koronakis S.A» (Φίλιππος Κωνσταντινίδης),

2o) «Απήδαλος Ναυς – TATOI Club» (Παύλος Κούρκουλος)

και 3ο) το «Alter Ego – Jack & Jenny» (Στ. Μπόνας, Αλ. Μπόνας).



Το «Optimum 3» πρόσθεσε ακόμη έναν τίτλο στη συλλογή του καθώς πλασαρίστηκε στην πρώτη θέση της γενικής κατάταξης στα ORC International: «Καταφέραμε και κερδίσαμε παρά τις καιρικές δυσκολίες του Αιγαίου που μας προκάλεσαν υλικές ζημιές. Ήταν ένας αγώνας δύσκολος με πολλές κλειστές πλεύσεις και όρτσα που καταπόνησαν πλήρωμα και σκάφος. Ο ανταγωνισμός ήταν δυνατός και πραγματοποιήθηκαν ωραίες κούρσες», τόνισε ο Νίκος Λάζος.



Στα ORC Club επικράτησε το σκάφος με τα περισσότερα ναυτικά μίλια σε Ράλλυ Αιγαίου, το «Water Gipsy»: «Ήταν ένας ωραίος αγώνας. Ταξιδέψαμε όμορφα στην ανοικτή θάλασσα και η ομάδα δούλεψε πολύ σκληρά. Μέσα από ομαδικό πνεύμα και με την καλή τακτική που επιλέξαμε καταφέραμε να κρατηθούμε ψηλά στις ιστιοδρομίες», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΟΙΑΘ και κυβερνήτης του «Water Gipsy», Ιωάννης Μαραγκουδάκης.



Τα αποτελέσματα της γενικής κατάταξης:



ORC International:

1ο) «Optimum 3» με 7,25 βαθμούς,

2ο) «Code Zero - Vodafone» με 10,75

3ο) iSail (Χρήστος Καρύδης) με 13,50 βαθμούς.



ORC Club:

1o) «Water Gipsy» 7,

2o) «Alter Ego – Jack & Jenny» με 11,25 βαθμούς

3o) «Απήδαλος Ναυς – TATOI Club» με 14,5 βαθμούς.



Τα ιστιοπλοϊκά στο «54ο Ράλλυ Αιγαίου» συνοδεύει το ΤΠΚ «Σιμιτζόπουλος» του Πολεμικού Ναυτικού. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και διεξάγεται με την υποστήριξη του Πολεμικού Ναυτικού. Χορηγός για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά είναι η πολυεθνική εταιρεία χρωμάτων Jotun, ενώ υποστηρικτές μία πλειάδα εταιρειών κυρίως από τον χώρο της ναυτιλίας όπως η Koronakis s.a., η Technava s.a., η Carras (Hellas) s.a, η Tsakos Group of Companies, η Chartworld Shipping Corporation , η Angelicoussis Shipping Group, η ABS , η Lloyd’s Register, η Chandris ( Hellas) inc, η GasLog καθώς και οι εταιρείες καλλυντικών KORRES, τα ξενοδοχεία Chandris με έδρα την Χίο που επισκέφθηκε ο αγώνας και το ταξιδιωτικό πρακτορείο AKTINA TravelGroup.



Παρακολουθείστε καθημερινά στις 23.00 από το Novasports1-HD την ειδική εκπομπή για την εξέλιξη του 54ου Ράλλυ Αιγαίου, εκπομπή που προβάλλεται σε μαγνητοσκόπηση και από το Action24. Χορηγός επικοινωνίας είναι η εφημερίδα «Καθημερινή».



Ζήστε λεπτό – προς λεπτό την ένταση του αγώνα από τα Social media της διοργάνωσης, στο Facebook, στο Twitter,στο Instagram και στο YouTube.