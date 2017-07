«Η δυσκολία του αγώνα δίνει την ομορφιά στο Ράλλυ Αιγαίου», λένε οι πρωταθλητές του τριγώνου

Δυναμικό «παρών» έδωσαν και στο 54ο Ράλλυ Αιγαίου πρωταθλητές των ολυμπιακών κατηγοριών της ιστιοπλοΐας. Αθλητές που έχουν πρωταγωνιστήσει σε διεθνείς και πανελλήνιες διοργανώσεις βρέθηκαν στο στόλο του αγώνα και είχαν την ευκαιρία να διευρύνουν τις γνώσεις τους, αλλά και να μεταλαμπαδεύσουν τις εμπειρίες τους από το τρίγωνο σε ιστιοπλόους που έχουν ασχοληθεί μόνο με την ανοικτή θάλασσα.



«Η ιστιοπλοΐα ανοικτής θάλασσας είναι ένας αγώνας τριγώνου, αλλά σε μεγαλύτερο στίβο. Δεν έχεις οπτική επαφή με το σημείο που πρέπει να πας. Πρέπει να διευρύνεις το μυαλό και τις γνώσεις σου σε έναν μεγαλύτερο υγρό στίβο και να έχεις ακριβώς την ίδια επιμονή και υπομονή. Το Ράλλυ Αιγαίου αποτελεί τον πιο δύσκολο –και γι΄αυτό και τον πιο ωραίο- ιστιοπλοϊκό αγώνα στην Ελλάδα. Δυστυχώς σε πολλά νέα παιδιά, που έχουν μεγαλώσεις σε άλλες συνθήκες, δεν αρέσει η δυσκολία του αγώνα. Το Ράλλυ όμως σου μαθαίνει ναυτοσύνη που μόνο εάν βγεις Αιγαίο μπορείς να την μάθεις, να την νιώσεις και να την επεξεργαστείς», δήλωσε ο πρωταθλητής των 49er Στέλιος Σωτηρίου, ο οποίος έχει πάρει μέρος σε 16 διοργανώσεις και εφέτος αγωνίστηκε με το «Code Zero – Vodafone».



Πολλές είναι οι συμμετοχές και του Θοδωρή Τσουλφά σε Ράλλυ Αιγαίου. Στο 54ο αγωνίστηκε με το «Blue Pearl» της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. «Πρόκειται για έναν διαφορετικό τρόπο για να κάνεις ιστιοπλοΐα. Ο στίβος δεν είναι στημένος, υπάρχουν οι αστάθμητοι παράγοντες του πελάγους και η τύχη παίζει μεγαλύτερο ρόλο απ΄ ότι στο τρίγωνο. Τρέχουν ανόμοια σκάφη και αυτό έχει το θετικό γιατί μπορεί να αγωνιστεί όποιος έχει σκάφος, αλλά και το αρνητικό ότι ένα μικρό και ένα μεγάλο σκάφος ενδέχεται να αγωνιστούν σε εντελώς διαφορετικές συνθήκες. Παρόλη τη διαφορετικότητα των αγώνων, η ιστιοπλοΐα είναι μία και ο συναγωνισμός ο ίδιος. Έχω την τύχη να είμαι στο ίδιο σκάφος με τον Νίκο Δαμιανό, με τον οποίο τρέχαμε μαζί και στα 470 και στα lightning», δήλωσε ο Έλληνας πρωταθλητής και ο Νίκος Δαμιανός πρόσθεσε: «Το τρίγωνο αποτελεί τη βάση της ιστιοπλοΐας. Η ανοικτή θάλασσα σε κάνει καλύτερο ναυτικό, σου μαθαίνει άλλα πράγματα με τα οποία ολοκληρώνεις τη ναυτική τέχνη. Θα έλεγα στους αθλητές τριγώνου να παίρνουν μέρος σε αγώνες ανοικτής θάλασσας γιατί θα τους βοηθήσει στην κατηγορία που τρέχουν».



Με το σκάφος της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού «AITIS» αγωνίστηκε ο Άγγελος Λεμάνης. «Η ανοικτή θάλασσα σου μαθαίνει να έχεις αντοχή και σου δίνει ναυτικές γνώσεις. Το Ράλλυ Αιγαίου θεωρείται ο δυσκολότερος αγώνας ανοικτής θάλασσας, σου δίνει ναυτοσύνη και σε σκληραγωγεί. Παίρνεις εμπειρίες και γνώσεις που δεν έχεις δυνατότητα να τις πάρεις στο τρίγωνο. Από το «54ο Ράλλυ Αιγαίου» θα μου μείνουν η άρτια οργάνωση, τα πολύ όμορφα νησιά που είδαμε και η υποδοχή των κατοίκων της Σκύρου που κράτησαν ανοικτά τα μαγαζιά τους μέχρι το πρωί για να βρουν τα πληρώματα φαγητό κλπ.», δήλωσε ο οποίος έχει αγωνιστεί και διακριθεί στις κατηγορίες των 420, 470, Laser και 49er.

Το «54ο Ράλλυ Αιγαίου» θα ολοκληρωθεί σήμερα το βράδυ στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων με την Τελετή Απονομών.

Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και διεξάγεται με την υποστήριξη του Πολεμικού Ναυτικού. Χορηγός για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά είναι η πολυεθνική εταιρεία χρωμάτων Jotun, ενώ υποστηρικτές μία πλειάδα εταιρειών κυρίως από τον χώρο της ναυτιλίας όπως η Koronakis s.a., η Technava s.a., η Carras (Hellas) s.a, η Tsakos Group of Companies, η Chartworld Shipping Corporation , η Angelicoussis Shipping Group, η ABS , η Lloyd’s Register, η Chandris ( Hellas) inc, η GasLog καθώς και οι εταιρείες καλλυντικών KORRES, τα ξενοδοχεία Chandris με έδρα την Χίο που επισκέφθηκε ο αγώνας και το ταξιδιωτικό πρακτορείο AKTINA TravelGroup.



Παρακολουθείστε καθημερινά στις 23.00 από το Novasports1-HD την ειδική εκπομπή για την εξέλιξη του 54ου Ράλλυ Αιγαίου, εκπομπή που προβάλλεται σε μαγνητοσκόπηση και από το Action24. Χορηγός επικοινωνίας είναι η εφημερίδα «Καθημερινή».

Ζήστε λεπτό – προς λεπτό την ένταση του αγώνα από τα Social media της διοργάνωσης, στο Facebook, στο Twitter,στο Instagram και στο YouTube.