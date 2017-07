Το «Code Zero – Vodafone»… τάραξε τα νερά στο 54ο Ράλλυ Αιγαίου

Οι «ντόπιοι» πήραν τη ρεβάνς στην 3η ιστιοδρομία (Χίος – Σκύρος) του «54ου Ράλλυ Αιγαίου». Το χιώτικο σκάφος «Code Zero – Vodafone» με κυβερνήτη τον Μιχάλη Μπελέγρη πρώτευσε στην κούρσα και άλλαξε και τη γενική κατάταξη.



Στην τελευταία ιστιοδρομία ανοικτής θαλάσσης, η οποία ήταν η μεγαλύτερη του αγώνα και διέσχισε το Αιγαίο από τη μία άκρη στην άλλη, τα σκάφη ταξίδεψαν σε κλειστές πλεύσεις, κάτι που ανέβαζε τη δυσκολία του σκέλους. Ο στόλος απέπλευσε από το «νησί της ναυτοσύνης» με ισχυρούς ανέμους. Στη συνέχεια, και όταν τα ιστιοπλοϊκά έφτασαν βόρεια της Χίου, οι άνεμοι εξασθένησαν και τα πληρώματα έπρεπε να παλέψουν με το κύμα και τις αλλαγές στις καιρικές συνθήκες μέχρι που βγήκε ο φρέσκος πελαγίσιος μαΐστρος και οδήγησε τον στόλο στον, εντυπωσιακής φυσικής ομορφιάς, κόλπο της Λιναριάς στη Σκύρο.



Εκεί οι ντόπιοι έμειναν μέχρι τα ξημερώματα προκειμένου να υποδεχτούν με ενθουσιασμό όλους τους ιστιοπλόους.



Την πρωτιά της ιστιοδρομίας από τη Χίο μέχρι τη Σκύρο, στον διορθωμένο χρόνο, πήρε το «Code Zero – Vodafone» με κυβερνήτη τον Μιχάλη Μπελέγρη, με δεύτερο το «iSail» (Χρήστος Καρύδης) και τρίτο το «Optimum 3» (Π. Λιβάς – Ν. Λάζος). «Ήταν άλλο ένα μπράτσο που είχε διαφορετικές, αλλά ωραίες για ιστιοπλοΐα συνθήκες. Ξεκινήσαμε με δυνατό αεράκι, στη συνέχεια, βόρεια της Χίου, έπρεπε να προσαρμοστούμε στις χαμηλές εντάσεις ανέμων μέχρι να φτάσουμε βόρεια των Ψαρών για να συναντήσουμε τον Μαΐστρο που μας έφεραν στη Σκύρο. Το σκάφος με αυτή τη σύνθεση τρέχει πρώτη φορά σε Ράλλυ Αιγαίου. Με τους Δεληγιάννη – Καμπουρίδη έχει κερδίσει, κατά το παρελθόν, πολλές διοργανώσεις και, πραγματικά, νιώθω μεγάλη ευθύνη που βρίσκομαι στο τιμόνι του. Συγχαρητήρια σε όλα τα πληρώματα που έχουν ταξιδέψει με εξαιρετική ναυτοσύνη, σε μία διοργάνωση, η οποία έχει χαρακτηριστεί δύσκολη», δήλωσε ο κυβερνήτης του «Code Zero – Vodafone» Μιχάλης Μπελέγρης.



Στα ORC Club πρώτο στην τρίτη ιστιοδρομία του 54ου Ράλλυ Αιγαίου ήρθε το «Water Gipsy» (Ιωάννης Μαραγκουδάκης – Τζανέτος Κυριακίδης), με δεύτερο το «Alter Ego – Jack & Jenny» (Στέλιος Μπόνας – Αλέξης Μπόνας) και τρίτο το «Apidalos Nafs – TATOI Club» (Παύλος Κούρκουλος).



Τα αποτελέσματα της γενικής κατάταξης (ύστερα από τρεις ιστιοδρομίες):



ORC International:

1ο) «Optimum 3» με 5 βαθμούς, 2ο) το «iSail» με 9 και 3ο) το «Code Zero - Vodafone» με 10 βαθμούς.

ORC Club:

1o) «Water Gipsy» 4 βαθμοί, 2o) «Alter Ego – Jack & Jenny» με 9 βαθμούς και 3o) «Afroditi – Solaris» (Βασίλης Μηλιώτης) με 12 βαθμούς.



Τα ιστιοπλοϊκά στο «54ο Ράλλυ Αιγαίου» συνοδεύει το ΤΠΚ «Σιμιτζόπουλος» του Πολεμικού Ναυτικού. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και διεξάγεται με την υποστήριξη του Πολεμικού Ναυτικού. Χορηγός για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά είναι η πολυεθνική εταιρεία χρωμάτων Jotun, ενώ υποστηρικτές μία πλειάδα εταιρειών κυρίως από τον χώρο της ναυτιλίας όπως η Koronakis s.a., η Technava s.a., η Carras (Hellas) s.a, η Tsakos Group of Companies, η Chartworld Shipping Corporation , η Angelicoussis Shipping Group, η ABS , η Lloyd’s Register, η Chandris ( Hellas) inc, η GasLog καθώς και οι εταιρείες καλλυντικών KORRES, τα ξενοδοχεία Chandris με έδρα την Χίο που επισκέφθηκε ο αγώνας και το ταξιδιωτικό πρακτορείο AKTINA TravelGroup.



Παρακολουθείστε καθημερινά στις 23.00 από το Novasports1-HD την ειδική εκπομπή για την εξέλιξη του 54ου Ράλλυ Αιγαίου, εκπομπή που προβάλλεται σε μαγνητοσκόπηση και από το Action24. Χορηγός επικοινωνίας είναι η εφημερίδα «Καθημερινή».



