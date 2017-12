Διαψεύδει για το "Survivor" η Κορακάκη

Τις τελευταίες μέρες ένα θέμα έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και οφείλω για ακόμη μία φορά να υπερασπιστώ τον τίτλο και την ιδιότητά μου. "Ρεπορτάζ" της κ. Θεοδωροπούλου για τον «Ελεύθερο Τύπο», ξεκίνησε μία θύελλα αναπαραγωγής του θέματος, χωρίς προηγούμενο. Στο άρθρο της, αναφέρει με κάθε λεπτομέρεια, συνάντησή μου με τη διευθύντρια προγράμματος στην Αθήνα -παρουσία του προπονητή μου- και πρόταση που εξετάζω σοβαρά, για συμμετοχή μου στο Survivor ΙΙ. Διαψεύδω κατηγορηματικά, όχι μόνο τη συμμετοχή μου σε αυτό, αλλά και το ότι μου έχει γίνει καν πρόταση. Ποτέ μέχρι σήμερα, έμμεσα ή άμεσα, επίσημα ή ανεπίσημα, δεν μου έγινε πρόταση επ' αυτού, από κανένα. Φυσικά, όλο αυτό αναπαράγεται αδιάκοπα, χωρίς κανείς να σκεφτεί να διασταυρώσει αυτή την είδηση με την άμεσα εμπλεκόμενη· εμένα. Όσο είμαι εν ενεργεία αθλήτρια, κάνοντας πρωταθλητισμό σε υψηλό επίπεδο, δε θα με δείτε ποτέ στο συγκεκριμένο ή αντίστοιχο παιχνίδι επιβίωσης. Ελπίζω αυτή η ανάρτηση αλήθειας, να αναπαραχθεί το ίδιο -αν όχι περισσότερο- όσο η ψευδής είδηση, χωρίς τους τίτλους "οργισμένη, έξαλλη ολυμπιονίκης" που επίσης δεν ευσταθούν. Πιστεύω πως πρέπει να αποκαταστήσω απλώς μία αλήθεια που αξίζει να γνωρίζουν -τουλάχιστον- οι τόσοι άνθρωποι που με στηρίζουν και δεν τυχαίνει να με γνωρίζουν προσωπικά. #dontbelievewhatyouread

