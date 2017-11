Φινάλε στο No Finish Line Monaco με αποθέωση Κωκονιά

Το 18ο No Finish Line Monaco πέρασε στην ιστορία με ένα παγκόσμιο ρεκόρ συγκέντρωσης χρημάτων για υλοποίηση παιδικών προγραμμάτων, αλλά και με το ελληνικό στίγμα πιο έντονο από ποτέ, στο μεγαλύτερο φιλανθρωπικό αγώνα του κόσμου.



Μέσα σε οκτώ ημέρες και συνολικά 192 ώρες οι 12.967 μετέχοντες κατέγραψαν 436.963 χλιόμετρα τα οποία θα μετατραπούν σε αντίστοιχα ευρώ, με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος όπως κάθε χρόνο να είναι ο μεγαλύτερος δωρητής.



Όμως φέτος το ελληνικό χρώμα στον αγώνα του Μονακό ήταν ξεχωριστό και στο αγωνιστικό μέρος, καθώς δύο Έλληνες πρωταθλητές υπεραποστάσεων, ο 2ος του No Finish Line Athens Νότης Κωκονιάς και ο Χάρης Σαγματόπουλος από τη Θεσσαλονίκη, επί οκτώ ημέρες έδωσαν τον δικό τους αγώνα και ήταν συγκλονιστικοί, έχοντας σε καθημερινή βάση την υποστήριξη και εμψύχωση της επικεφαλής του No Finish Line Athens Σοφίας Κέδε, η οποία και εκπροσώπησε την ελληνική διοργάνωση στο NFL Monaco.



Ο Κωκονιάς ήταν και ο μεγάλος νικητής στην κατηγορία άνω των 65 ετών και 17ος στη γενική κατάταξη καταγράφοντας 657,975 χιλιόμετρα και είναι σίγουρο ότι αν την πέμπτη ημέρα του αγώνα δεν αντιμετώπιζε πρόβλημα τραυματισμού στο πόδι, τα χιλιόμετρα θα ήταν ακόμη περισσότερα και θα έφερναν τον κορυφαίο Έλληνα υπερμαραθωνοδρόμο μέσα στην πρώτη δεκάδα, καθώς ο ρυθμός του ήταν για πάνω από 800 χιλιόμετρα.



Ο Σαγματόπουλος με 359,410 χιλιόμετρα ήταν 13ος στην κατηγορία του και 51ος στην γενική κατάταξη.



Στο φινάλε του αγώνα καθώς και στις απονομές «παρών» ήταν και ο πρίγκηπας Αλβέρτος, ενώ ο Κωκονιάς την στιγμή της απονομής του που έγινε από τον διευθυντή του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στο Μονακό Μπερνάρ Γκιλμπό, ανέβηκε στην εξέδρα τυλιγμένος με την ελληνική σημαία και γνώρισε την αποθέωση.



Tο 2ο No Finish Line Athens, o μεγαλύτερος φιλανθρωπικός αγώνας του κόσμου, ο μοναδικός υπερμαραθώνιος των 90 ωρών, επιστρέφει στην Αθήνα την άνοιξη του 2018 και θα διεξαχθεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, από τις 25 έως τις 29 Απριλίου με ένα πλήρες αθλητικό, πολιτιστικό, ψυχαγωγικό πρόγραμμα.

Tα έσοδα του αγώνα θα πάνε στην Ένωση Παιδικών Ιδρυμάτων & Συλλόγων “Μαζί για το Παιδί” και στόχος είναι το ποσό να ξεπεράσει κατά πολύ τα 25.451,50 ευρώ που συγκεντρώθηκαν το 2017.



Την οργανωτική ευθύνη του μεγαλύτερου διεθνή φιλανθρωπικού αγώνα που φιλοξένησε ποτέ η Ελλάδα, έχουν ο διεθνής οργανισμός “No Finish Line International” που εδρεύει στο Μονακό και ο “Ερμής 1877”, ενώ ο αποκλειστικός δωρητής της διοργάνωσης είναι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.



Για επικοινωνία με την διοργάνωση μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο board@nflathens.com

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα και στα social media της διοργάνωσης.



