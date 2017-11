Στις 25-29 Απριλίου 2018, ο 2ος Yπερμαραθώνιος No Finish Line Athens

Μετά την εντυπωσιακή έλευση του NO FINISH LINE στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 2017, όπου καταρρίφθηκαν όλα τα ρεκόρ συμμετοχών και χιλιομέτρων, το 2ο No Finish Line Athens, o μεγαλύτερος φιλανθρωπικός αγώνας του κόσμου, ο μοναδικός υπερμαραθώνιος των 90 ωρών, επιστρέφει στην Αθήνα την άνοιξη του 2018 και θα διεξαχθεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, από τις 25 έως τις 29 Απριλίου με ένα πλήρες αθλητικό, πολιτιστικό, ψυχαγωγικό πρόγραμμα.Στο 1ο No Finish Line Athens και χάρη στους 8000 συμμετέχοντες, καταγράφηκαν 50.903 χιλιόμετρα και με το περπάτημα ή το τρέξιμο των χιλιάδων απλών πολιτών, ενισχύθηκε η Ένωση Παιδικών Ιδρυμάτων & Συλλόγων “Μαζί για το Παιδί” με το ποσό ρεκόρ των 25.451,50 ευρώ. Στόχος του 2ου No Finish Line Athens για το 2018 είναι αυτό το ποσό που θα δοθεί στο “Μαζί για το Παιδί”να γίνει ακόμη μεγαλύτερο ώστε να βοηθηθούν ακόμη περισσότερα παιδιά που είναι σε ανάγκη!Την οργανωτική ευθύνη του μεγαλύτερου διεθνή φιλανθρωπικού αγώνα που φιλοξένησε ποτέ η Ελλάδα, έχουν ο διεθνής οργανισμός “No Finish Line International” που εδρεύει στο Μονακό και ο “Ερμής 1877”, ενώ ο αποκλειστικός δωρητής της διοργάνωσης είναι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Για επικοινωνία με την διοργάνωση μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο board@nflathens.comΠερισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα και στα social media της διοργάνωσης.